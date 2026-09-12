WKÖ-Reformpfad führt zu Modernisierung von Compliance-Regeln

Wien - Martha Schultz hat als Chefin der Wirtschaftskammer einen Reformprozess gestartet. Nun sollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Funktionärinnen und Funktionäre neue Compliance-Regeln nach modernem Standard bekommen. Es geht um Auftragsvergaben, Repräsentation und Geschenke sowie Nominierungen und Entsendungen. Ziel sind organisationsweit einheitliche Standards, mehr Transparenz und nachvollziehbare Verantwortlichkeiten. Schultz reagiert damit auch auf die Causa Ruck.

Die FPÖ feiert Jörg Haider

Innsbruck/Österreich - Die FPÖ feiert Jörg Haider: Fast auf den Tag genau 40 Jahre nach dessen Wahl zum Bundesparteiobmann bei einem dramatischen Parteitag am 13. September 1986 in Innsbruck erinnern die Freiheitlichen am Samstag ebendort in einer Festveranstaltung an jenen Moment, der nicht nur die Partei, sondern auch die Politik der Zweiten Republik veränderte. Das Event mit über 1.000 erwarteten Gästen bildet auch den Abschluss einer FPÖ-Klubklausur in Tirols Landeshauptstadt.

Wiederkehr gegen Verkürzung der Sommerferien

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) ist deutlich gegen eine Verkürzung der Sommerferien, wie dies die Präsidentin der Wirtschaftskammer (WKÖ), Martha Schultz, gefordert hat. "Kinder und Jugendliche brauchen ausreichend Zeit im Sommer, um Kraft und Energie für das neue Schuljahr zu tanken", argumentierte er in einer schriftlichen Stellungnahme auf APA-Anfrage. "Eine generelle Verkürzung der Sommerferien sehe ich daher nicht."

USA beschränken Schutz für Öltanker in Hormuzstraße zeitlich

Riad/Bagdad - Die USA schränken laut einem Bericht wegen Angriffen des Iran den militärischen Schutz für Tanker in der Seestraße von Hormuz auf bestimmte Zeitfenster ein. Die Schiffe seien aufgefordert worden, die Meerenge am Persischen Golf nur noch zu festgelegten Zeiten zu passieren, berichtete die Zeitung "Financial Times" am Samstag unter Berufung auf E-Mails des US-Marinekoordinationszentrums. Der Schutz aus der Luft sei seit Anfang September auf zwei tägliche Zeitfenster begrenzt.

Saudische Ölexporte zu Wasser und zu Land massiv unter Druck

Wien/Riad/Teheran - Der Konflikt im Nahen Osten setzt den weltgrößten Ölexporteur Saudi-Arabien massiv unter Druck. Nach der iranischen Blockade der Straße von Hormuz und der zunehmenden Bedrohung der Meerenge Bab al-Mandab durch die Houthi-Miliz im Jemen muss das Königreich nach Drohnenangriffen auch noch eine wichtige Pipeline abschalten, was die Exporte weiter drückt. Der österreichische Energieexperte Walter Boltz rechnet mit einem zumindest kurzfristigen, deutlichen Ölpreisanstieg.

Trump für Vereinigung Nordirlands mit Republik Irland

Dublin/Washington - US-Präsident Donald Trump würde laut eigener Aussage "sehr gerne" eine Wiedervereinigung von Irland und Nordirland sehen. "Ich habe Freunde auf beiden Seiten, es sind großartige Menschen. Es sind Iren, wie könnte das etwas Schlechtes sein", sagte Trump am Samstag nach einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Miche�l Martin in Dublin. Die Aussage sorgte in Irland und Großbritannien am Mittag für große Aufregung.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Saporischschja/Odessa/Krywyj Rih - Bei russischen Angriffen sind in der Nacht auf Samstag mindestens drei Menschen in der Ukraine getötet worden. In Saporischschja kamen nach Behördenangaben eine Frau und ein Mann bei einem Drohnenangriff in einem Wohngebiet ums Leben. Mindestens eine weitere Person wurde demnach verletzt. Auch in der Großstadt Krywyj Rih wurde laut dem Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, ein Mensch bei einem Angriff auf einen Betrieb getötet. Vier weitere seien verletzt.

Bub grub beim Schwammerlsuchen Kiste mit Granaten aus

Frauenstein - Ein achtjähriger Bub hat am Freitag in Frauenstein (Bezirk St. Veit an der Glan) beim Schwammerlsuchen einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Laut einer Mitteilung der Polizei entdeckte er eine Munitionskiste. Er grub diese aus und trug sie zu seinem 41-jährigen Vater, der mit ihm unterwegs war. Dieser nahm sie mit nach Hause. Dort rief der Mann dann die Polizei, die sechs Granaten in der Kiste vorfand.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red