Jörg Haider und die FPÖ offiziell wiedervereint

Innsbruck/Österreich - Die FPÖ und Jörg Haider sind offiziell wiedervereint: Mit einem großen Fest beging die Partei am Samstag Haiders Wahl zum Bundesparteiobmann fast auf den Tag genau vor 40 Jahren im Innsbrucker Congress - bei einem dramatischen Parteitag ebendort. FPÖ-Chef Herbert Kickl würdigte Haider in höchsten Tönen: "Ich verneige mich vor ihm." Der 13. September 1986 sei "unser eigentlicher Geburtstag." Witwe Claudia Haider übergab er die "Goldene Verdienstmedaille" für "unseren Jörg."

Trump für Vereinigung Nordirlands mit Republik Irland

Dublin/Washington - US-Präsident Donald Trump würde laut eigener Aussage "sehr gerne" eine Wiedervereinigung von Irland und Nordirland sehen. "Ich habe Freunde auf beiden Seiten, es sind großartige Menschen. Es sind Iren, wie könnte das etwas Schlechtes sein", sagte Trump am Samstag nach einem Treffen mit dem irischen Regierungschef Miche�l Martin in Dublin. Die Regierung in London wies Trumps Aussagen am Samstag umgehend zurück.

WKÖ-Reformpfad führt zu Modernisierung von Compliance-Regeln

Wien - Martha Schultz hat als Chefin der Wirtschaftskammer einen Reformprozess gestartet. Nun sollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Funktionärinnen und Funktionäre neue Compliance-Regeln nach modernem Standard bekommen. Es geht um Auftragsvergaben, Repräsentation und Geschenke sowie Nominierungen und Entsendungen. Ziel sind organisationsweit einheitliche Standards, mehr Transparenz und nachvollziehbare Verantwortlichkeiten. Schultz reagiert damit auch auf die Causa Ruck.

Neunjähriger aus Rom besteigt Mont Blanc

Rom - Ein neunjähriger Bub aus Rom hat gemeinsam mit seinem Vater den Mont Blanc bestiegen. Nach Angaben seiner Familie ist das Kind damit der jüngste Mensch, der den Mont Blanc aus eigener Kraft bestiegen hat. Lelio Massimo di Roccasecca erreichte am 4. September den Gipfel des höchsten Berges der Alpen auf 4.807 Metern. Begleitet wurde er von seinem Vater Valerio Massimo, einem erfahrenen Bergsteiger.

Zahl der Toten nach Brand auf Fähre weiter gestiegen

Manila - Nach dem Brand auf einer Fähre in einer beliebten Touristenregion der Philippinen ist die Zahl der Todesopfer auf 76 gestiegen. Die Küstenwache teilte am Samstag mit, sie habe 41 weitere Leichen im Inneren der ausgebrannten Fähre gefunden. Die Überreste würden zu einem Hafen im Urlaubsort Coron in der Provinz Palawan transportiert, teilte eine Sprecherin der Küstenwache mit. Das Feuer war am Mittwochabend nahe der im Westen des Landes gelegenen Provinz Palawan ausgebrochen.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Saporischschja/Odessa/Krywyj Rih - Bei russischen Angriffen sind in der Nacht auf Samstag mehrere Menschen in der Ukraine getötet worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, seitdem praktisch ununterbrochen Städte und Gemeinden im Nachbarland anzugreifen. In Odessa seien 37 Menschen verletzt und ein Wohngebäude beschädigt worden, schrieb er in sozialen Medien. Zwei Personen werden noch gesucht. Zwei Tote beklagte Selenskyj in der Region Saporischschja. Sechs Menschen wurden ihm zufolge verletzt.

USA beschränken Schutz für Öltanker in Hormuzstraße zeitlich

Riad/Bagdad - Die USA schränken laut einem Bericht wegen Angriffen des Iran den militärischen Schutz für Tanker in der Seestraße von Hormuz auf bestimmte Zeitfenster ein. Die Schiffe seien aufgefordert worden, die Meerenge am Persischen Golf nur noch zu festgelegten Zeiten zu passieren, berichtete die Zeitung "Financial Times" am Samstag unter Berufung auf E-Mails des US-Marinekoordinationszentrums. Der Schutz aus der Luft sei seit Anfang September auf zwei tägliche Zeitfenster begrenzt.

Wiederkehr und Gewerkschaft gegen kürzere der Sommerferien

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) ist deutlich gegen eine Verkürzung der Sommerferien, wie dies die Präsidentin der Wirtschaftskammer (WKÖ), Martha Schultz, gefordert hat. "Kinder und Jugendliche brauchen ausreichend Zeit im Sommer, um Kraft und Energie für das neue Schuljahr zu tanken", argumentierte er in einer schriftlichen Stellungnahme auf APA-Anfrage. "Eine generelle Verkürzung der Sommerferien sehe ich daher nicht." Auch die Gewerkschaft ist dagegen.

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red