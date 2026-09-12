83. Filmfestspiele Venedig: Goldener Löwe an "Woman Unknown"

Venedig - Die dänisch-ägyptische Regisseurin May el-Toukhy ist am Samstag für ihren Film "Woman Unknown" mit dem Goldenen Löwen des Filmfestivals Venedig ausgezeichnet worden. Zudem gewann die Hauptdarstellerin des Films, Mathilde Arcel, den Preis als beste Schauspielerin. Der Große Preis der Jury, ging an "Possible Love" von Lee Chang-dong. Der Dokumentarfilm "NAZA" von Yuval Abraham und Rachel Szor über die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen gewann den Spezialpreis der Jury.

Staats- und Regierungschefs aus EU erörtern Arktis-Strategie

Rovaniemi/EU-weit/Brüssel - Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs sowie EU-Vertreter beraten ab Sonntag in Finnland über ihre Strategie für die geopolitisch immer wichtiger werdende Arktis. Bei dem zweitägigen Treffen in Rovaniemi, der Hauptstadt Lapplands, zu dem der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo eingeladen hat, soll es um Wirtschafts-, Umwelt- und Verteidigungsfragen gehen. Aus Brüssel werden unter anderem Ratspräsident Ant�nio Costa und die Außenbeauftragte Kaja Kallas anreisen.

Lawrow zu Ukraine: "Verhandlungen ja, aber keine Feuerpause"

Moskau/Neu-Delhi - Moskau steht nach laut Außenminister Sergej Lawrow zu Verhandlungen mit Kiew zur Verfügung, nicht aber zu einer gleichzeitigen Feuerpause in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der russischen Regierung mangele es nicht an gutem Willen, sagte er am Samstag der Staatsagentur TASS zufolge am Rande des BRICS-Gipfels in Indiens Hauptstadt Neu Delhi. "Wir sind nach wie vor zu Verhandlungen bereit, aber für die Dauer der Verhandlungen wird die Militäroperation nicht ausgesetzt."

Wieder Explosion und Brand in bulgarischem Waffenlager

Sofia/EU-weit - In Bulgarien ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ein Brand in einem Waffen- und Munitionslager ausgebrochen. Bei der Explosion in der Nacht auf Samstag nahe dem Dorf Zarewa Liwada nahe Gabrowo im nördlichen Zentralbulgarien wurde Behördenvertretern und lokalen Medien zufolge niemand verletzt. Das Feuer am Standort Gorni Warpischta wütete demnach auf dem Gelände eines Lagers des bulgarischen Rüstungsunternehmens EMCO. Russische Sabotage steht im Raum.

C�line Dion feierte emotionales Konzert-Comeback

Paris/Ottawa - Mit Tränen in den Augen hat Weltstar C�line Dion am Samstag vor rund 30.000 Fans ihr Bühnen-Comeback hingelegt. Die 58-jährige Kanadierin sang zum Auftakt ihres ersten Konzerts nach sechs Jahren Pause in der Plenitude Arena bei Paris "On Ne Change Pas" (Auf Deutsch: Man ändert sich nicht). Die Sängerin war sichtlich gerührt und wischte sich Tränen aus dem Gesicht. "Ich hatte mir versprochen, nicht zu weinen", sagte Dion. Doch dieses Versprechen halte sie nun nicht.

BRICS-Gruppe fordert Zurückhaltung im Nahost-Konflikt

Neu-Delhi - Die Länder der Brics-Gruppe haben bei ihrem Gipfeltreffen in Indien die Akteure im sich ausweitenden Konflikt im Nahen Osten zur größten Zurückhaltung aufgerufen. Die Staatengruppe sei "tief besorgt über die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten/Westasien", hieß es in einer 140 Punkte umfassenden sogenannten Erklärung von Neu-Delhi. Indiens Premierminister Narendra Modi sprach sich für eine stärkere Rolle des Bündnisses bei den Bemühungen um globale Reformen aus.

Trump: Vermute Iran hinter Angriff auf Öl-Pipeline

Dubai/Sanaa - US-Präsident Donald Trump vermutet nach eigenen Angaben den Iran hinter dem Drohnenangriff eine wichtige Öl-Pipeline in Saudi-Arabien. Wahrscheinlich sei der Iran verantwortlich, sagte Trump am Samstag vor Journalisten in Dublin. Saudi-Arabien zufolge ging der Angriff von irakischem Gebiet aus. Die Führung in Bagdad bestätigte das. An der Grenze zum Iran wurde zudem eine Drohnenabschussvorrichtung gefunden. Im Irak gibt es mehrere vom Iran unterstützte Milizen.

Island denkt über Verbot des kommerziellen Walfangs nach

Reykjavik - Island erwägt ein Verbot des kommerziellen Walfangs. Die Regierung prüfe derzeit verschiedene Optionen zur Aktualisierung ihres Walfanggesetzes, wobei sie der Möglichkeit eines dauerhaften Verbots besondere Aufmerksamkeit schenke, hieß es am Mittwoch auf der Webseite der Regierung. Käme es zu einem Verbot, würden nur noch Norwegen und Japan den Walfang kommerziell betreiben. Die isländische Regierung verfügt über eine eigene Mehrheit im Parlament.

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red