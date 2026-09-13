Schweden-Wahl: Enges Rennen erwartet

Stockholm - Bei der Parlamentswahl in Schweden wird am Sonntag ein enges Rennen zwischen dem regierenden Mitte-Rechts-Bündnis und der von den Sozialdemokraten angeführten Opposition erwartet. Beide Lager waren in Umfragen zuletzt fast gleichauf. Die Wahllokale sind von 08.00 bis 20.00 Uhr (MESZ) offen. Der konservative Regierungschef Ulf Kristersson führt derzeit eine Minderheitsregierung mit Duldung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten, die nun Teil der Regierung werden könnten.

83. Filmfestspiele Venedig: Goldener Löwe an "Woman Unknown"

Venedig - Die dänisch-ägyptische Regisseurin May el-Toukhy ist am Samstag für ihren Film "Woman Unknown" mit dem Goldenen Löwen des Filmfestivals Venedig ausgezeichnet worden. Zudem gewann die Hauptdarstellerin des Films, Mathilde Arcel, den Preis als beste Schauspielerin. Der Große Preis der Jury, ging an "Possible Love" von Lee Chang-dong. Der Dokumentarfilm "NAZA" von Yuval Abraham und Rachel Szor über die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen gewann den Spezialpreis der Jury.

Steuersenkung auf Lebensmittel könnte weniger bringen

Wien - Die im Juli gesenkte Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel könnte weniger bringen als ursprünglich erwartet. Das legt eine OGM-Auswertung auf Basis tatsächlich durchgeführter Einkäufe nahe. Hier war nur knapp ein Viertel der gekauften Lebensmittel steuerbegünstigt. Die durchschnittliche Entlastung beträgt demnach nur 57 Euro pro Jahr und nicht bis zu 100 Euro jährlich. Das Finanzministerium geht dagegen davon aus, dass die in Summe angepeilten 400 Mio. Euro Entlastung halten.

Amerikanische KI-Bosse für verlangsamte Entwicklung

San Francisco - Nach dem Schock eigenständiger Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz zeigen sich große amerikanische KI-Firmen nach eigenen Angaben bereit, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, machte einen solchen Vorstoß mit dem Plan, damit ein bis zwei Jahre Zeit zu gewinnen. Binnen weniger Stunden bekam er Zuspruch von OpenAI-Chef Sam Altman und Tech-Milliardär Elon Musk, der bei SpaceX eigene KI entwickeln lässt.

Sporrer und Zadic werden im U-Ausschuss befragt

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek startet nach der Sommerpause kommende Woche ins Finale und wird politisch. Mit Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) und deren Vorgängerin Alma Zadic (Grüne) werden am Mittwoch und Donnerstag erstmals Politikerinnen als Auskunftspersonen befragt. Zudem am Wort sind weitere Staatsanwälte aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und der Oberstaatsanwaltschaft Wien.

Staats- und Regierungschefs aus EU erörtern Arktis-Strategie

Rovaniemi/EU-weit/Brüssel - Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs sowie EU-Vertreter beraten ab Sonntag in Finnland über ihre Strategie für die geopolitisch immer wichtiger werdende Arktis. Bei dem zweitägigen Treffen in Rovaniemi, der Hauptstadt Lapplands, zu dem der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo eingeladen hat, soll es um Wirtschafts-, Umwelt- und Verteidigungsfragen gehen. Aus Brüssel werden unter anderem Ratspräsident Ant�nio Costa und die Außenbeauftragte Kaja Kallas anreisen.

C�line Dion feierte emotionales Konzert-Comeback

Paris/Ottawa - Mit Tränen in den Augen hat Weltstar C�line Dion am Samstag vor rund 30.000 Fans ihr Bühnen-Comeback hingelegt. Die 58-jährige Kanadierin sang zum Auftakt ihres ersten Konzerts nach sechs Jahren Pause in der Plenitude Arena bei Paris "On Ne Change Pas" (Auf Deutsch: Man ändert sich nicht). Die Sängerin war sichtlich gerührt und wischte sich Tränen aus dem Gesicht. "Ich hatte mir versprochen, nicht zu weinen", sagte Dion. Doch dieses Versprechen halte sie nun nicht.

Visualisierte Klangwolke brachte Linz den Weltuntergang

Linz - In Linz ist am Samstagabend die Welt untergegangen. Die visualisierte Klangwolke "ATTheENDLinz" von Regisseur Felix Breisach ließ höchst spektakulär die menschengemachte Apokalypse herauf- und durchziehen. Ob wir sie überstanden haben oder nicht, bleibt dem Publikum selbst zu entscheiden. Entlassen wurde man jedenfalls mit der Aufforderung zur Demut: "Sage einmal nichts."

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red