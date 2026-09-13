Enges Rennen bei Parlamentswahl in Schweden erwartet

Stockholm - In Schweden hat die Parlamentswahl begonnen, bei der ein enges Rennen zwischen dem regierenden Mitte-Rechts-Bündnis und der von den Sozialdemokraten angeführten Opposition erwartet wird. Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 08.00 Uhr. Der konservative Regierungschef Ulf Kristersson führt derzeit eine Minderheitsregierung an, die im Parlament auf die Stimmen der Schwedendemokraten angewiesen ist. Beide Lager lagen in Umfragen zuletzt nahezu gleichauf.

Toter bei Angriff auf Schiff in Straße von Hormuz

Maskat - In der Straße von Hormuz ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Das Handelsschiff wurde bei der Durchfahrt der Meerenge von einem "unbekannten Geschoss" getroffen, teilte die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht auf Sonntag mit. Dabei kam eine Person ums Leben gekommen, wie staatliche Medien unter Berufung auf den Gouverneur des Bezirks Qeshm berichten. Drei weitere Menschen seien verletzt worden.

Indonesische Fähre mit 243 Menschen an Bord in Seenot

Jakarta - In Indonesien ist eine Fähre mit 243 Menschen an Bord in Seenot geraten. Nahe Schiffe konnten Dutzende Menschen lebend bergen. Die für Such- und Rettungseinsätze zuständige Behörde der Stadt Banjarmasin sprach zunächst von 53 Menschen und einer Leiche, die von anderen Schiffen aufgenommen worden seien. Örtliche Medien zitierten einen Hafenmanager, wonach bereits 115 Menschen in Sicherheit seien.

Steuersenkung auf Lebensmittel könnte weniger bringen

Wien - Die im Juli gesenkte Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel könnte weniger bringen als ursprünglich erwartet. Das legt eine OGM-Auswertung auf Basis tatsächlich durchgeführter Einkäufe nahe. Hier war nur knapp ein Viertel der gekauften Lebensmittel steuerbegünstigt. Die durchschnittliche Entlastung beträgt demnach nur 57 Euro pro Jahr und nicht bis zu 100 Euro jährlich. Das Finanzministerium geht dagegen davon aus, dass die in Summe angepeilten 400 Mio. Euro Entlastung halten.

Staats- und Regierungschefs aus EU erörtern Arktis-Strategie

Rovaniemi/EU-weit/Brüssel - Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs sowie EU-Vertreter beraten ab Sonntag in Finnland über ihre Strategie für die geopolitisch immer wichtiger werdende Arktis. Bei dem zweitägigen Treffen in Rovaniemi, der Hauptstadt Lapplands, zu dem der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo eingeladen hat, soll es um Wirtschafts-, Umwelt- und Verteidigungsfragen gehen. Aus Brüssel werden unter anderem Ratspräsident Ant�nio Costa und die Außenbeauftragte Kaja Kallas anreisen.

Amerikanische KI-Bosse für verlangsamte Entwicklung

San Francisco - Nach dem Schock eigenständiger Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz zeigen sich große amerikanische KI-Firmen nach eigenen Angaben bereit, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, machte einen solchen Vorstoß mit dem Plan, damit ein bis zwei Jahre Zeit zu gewinnen. Binnen weniger Stunden bekam er Zuspruch von OpenAI-Chef Sam Altman und Tech-Milliardär Elon Musk, der bei SpaceX eigene KI entwickeln lässt.

Sporrer und Zadic werden im U-Ausschuss befragt

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek startet nach der Sommerpause kommende Woche ins Finale und wird politisch. Mit Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) und deren Vorgängerin Alma Zadic (Grüne) werden am Mittwoch und Donnerstag erstmals Politikerinnen als Auskunftspersonen befragt. Zudem am Wort sind weitere Staatsanwälte aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und der Oberstaatsanwaltschaft Wien.

Mindestens zwei Tote in Russland nach ukrainischen Angriffen

Moskau - Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs sind zwei Menschen in der russischen Teilrepublik Tatarstan getötet worden. Eine Drohne sei in einen Baum gestürzt, wodurch ein in der Nähe stehendes Auto mit vier Insassen beschädigt worden sei, teilte der Bürgermeister der Stadt Nischnekamsk, Radmir Beljajew, am Sonntag auf Telegram mit. Zwei der Insassen seien ums Leben gekommen, die anderen beiden seien schwer verletzt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red