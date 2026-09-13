Enges Rennen bei Parlamentswahl in Schweden erwartet

Stockholm - In Schweden hat die Parlamentswahl begonnen, bei der ein enges Rennen zwischen dem regierenden Mitte-Rechts-Bündnis und der von den Sozialdemokraten angeführten Opposition erwartet wird. Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 08.00 Uhr. Der konservative Regierungschef Ulf Kristersson führt derzeit eine Minderheitsregierung an, die im Parlament auf die Stimmen der Schwedendemokraten angewiesen ist. Beide Lager lagen in Umfragen zuletzt nahezu gleichauf.

Razzien und Festnahmen bei LGBT-Vereinen in der Türkei

Istanbul - In der Türkei sind bei landesweiten Razzien gegen mehrere LGBT-Aktivistenvereine 26 Menschen festgenommen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag meldete, seien zuvor Ermittlungen wegen "Vereinsgründung zum Begehen einer Straftat, Prostitution, Obszönität" sowie Drogenbesitz eingeleitet worden. Unter anderem war die Gruppe Kaos GL, die sich für die Rechte von Homo- und Bisexuellen, Transmenschen und queeren Personen (LGBTQ) einsetzt, betroffen.

Indonesische Fähre gesunken - Suche nach 140 Vermissten

Jakarta - Nach dem Untergang eines Passagierschiffs in der Javasee in Indonesien suchen Rettungskräfte nach rund 140 Vermissten. Die "Virgo Transport 8" habe am frühen Sonntag bei schlechtem Wetter den Kontakt verloren und sei gesunken, teilten die Behörden mit. Von den insgesamt 243 Menschen an Bord seien bisher 103 gerettet worden. Eine Person sei gestorben, erklärte der Leiter der regionalen Rettungsbehörde.

Ein Toter nach Angriff auf iranisches Containerschiff

Maskat/Teheran - Bei einem Angriff auf ein iranisches Containerschiff in der Straße von Hormuz ist nach Angaben aus Teheran ein Mann getötet worden. Vier weitere Besatzungsmitglieder seien bei dem Vorfall am Sonntagmorgen verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag. Der Angriff durch ein "unbekanntes Projektil" erfolgte demnach nahe der Insel Hengam. Das US-Militär greift inzwischen auch zivile iranische Schiffe an.

China will mehr Handel und KI-Kooperation der BRICS-Länder

Neu-Delhi - China will die Zusammenarbeit in der erweiterten BRICS-Staatengruppe mit neuen Initiativen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Handel vertiefen. Zum Abschluss des jährlichen BRICS-Gipfeltreffens im indischen Neu-Delhi schlug Chinas Präsident Xi Jinping am Sonntag u. a. eine "BRICS-KI-Open-Source-Zone" vor. Über diese Plattform für frei zugängliche Software sollen die Mitgliedsländer bei Künstlicher Intelligenz (KI) und großen Sprachmodellen enger kooperieren.

55 Reptilien in Druckerei im Burgenland entdeckt

Eisenstadt - Bei einer behördlichen Kontrolle sind in einer Druckerei im Burgenland 55 Reptilien entdeckt worden. Zunächst hielt die Bezirksverwaltungsbehörde und die Polizei Nachschau in den zwei Hinterzimmern des Betriebs. Aufgrund des Verdachts, dass sich unter den dort untergebrachten Tieren auch solche befanden, die nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt sind, wurde die Zollfahndung eingeschaltet, hieß es am Sonntag in einer Aussendung des Finanzministeriums.

Kärntner sprang bei Flucht vor Polizei aus rollendem Auto

Heiligenblut - Am Samstagabend ist in Heiligenblut ein flüchtiger Lenker aus seinem noch rollenden Auto gesprungen. Der 27-Jährige war mit einem Pkw ohne Kennzeichen unterwegs, als die Polizei hinter ihm auftauchte. Er beschleunigte, fuhr auf eine Wiese und verließ das Auto bevor es zum Stillstand kam. Die Beifahrerin konnte das Gefährt laut Polizei schließlich per Handbremse stoppen.

Mindestens zwei Tote in Russland nach ukrainischen Angriffen

Moskau - Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs sind zwei Menschen in der russischen Teilrepublik Tatarstan getötet worden. Eine Drohne sei in einen Baum gestürzt, wodurch ein in der Nähe stehendes Auto mit vier Insassen beschädigt worden sei, teilte der Bürgermeister der Stadt Nischnekamsk, Radmir Beljajew, am Sonntag auf Telegram mit. Zwei der Insassen seien ums Leben gekommen, die anderen beiden seien schwer verletzt worden.

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red