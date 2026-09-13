Höheres Pensionsantrittsalter für Wifo-Chef unvermeidlich

Wien - Eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters von 65 auf 67 Jahre ist für Wifo-Chef Gabriel Felbermayr dringend geboten. Österreich könne sich von den Trends in den OECD-Ländern "nicht komplett abtrennen", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Zugleich hält es Felbermayr für notwendig, dass bis zum Antrittsalter gearbeitet wird. Dem Vorschlag von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) für ein Zukunftsdepot sieht er positiv, dieser könnte aber "ambitionierter" sein.

Indonesische Fähre gesunken - Mindestens sechs Tote

Jakarta - Bei einem Fährunglück im Inselstaat Indonesien sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 120 Menschen werden noch vermisst, wie die für Such- und Rettungseinsätze zuständige Behörde der Stadt Banjarmasin am Sonntag erklärte. 115 Menschen seien von anderen Schiffen in der Javasee gerettet worden. Der Einsatz dauerte bei rauer See noch an. Das Schiff sank in der Zwischenzeit.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei Parlamentswahl in Schweden erwartet

Stockholm - In Schweden ist am Sonntag die mit Spannung erwartete Parlamentswahl angelaufen, die als Richtungswahl für das skandinavische Land gilt. Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden Rechts-Allianz von Ministerpräsident Ulf Kristersson und dem oppositionellen Mitte-Links-Bündnis um die Sozialdemokratin Magdalena Andersson hin. Erste Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr erwartet, aussagekräftige Ergebnisse gegen 21.00 Uhr.

Russland und Ukraine setzen gegenseitige Angriffe fort

Moskau - Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Angriffe auch in der Nacht auf Sonntag fortgesetzt. Laut russischen Behörden wurden in der Teilrepublik Tatarstan zwei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet. In der ukrainischen Kleinstadt Jahodyn nahe der Grenze zu Polen schlug indes laut Kiew eine russische Drohne ein. In der Grenzregion Wolyn habe zudem Drohne einen Personenzug zwei Kilometer vor der polnischen Grenze angegriffen. Verletzte gebe es nicht.

Razzien und Massenfestnahme bei LGBT-Vereinen in der Türkei

Istanbul/Wien - In der Türkei sind bei landesweiten Razzien gegen mehrere LGBT-Aktivistenvereine 162 Menschen festgenommen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag meldete, seien zuvor Ermittlungen wegen "Vereinsgründung zum Begehen einer Straftat, Prostitution, Obszönität" sowie Drogenbesitz eingeleitet worden. Unter anderem war die Gruppe Kaos GL, die sich für die Rechte von Homo- und Bisexuellen, Transmenschen und queeren Personen (LGBTQ) einsetzt, betroffen.

Schlägerei nach Überholmanöver löste Unfall aus

Klagenfurt - Am Südring in Klagenfurt hat am Samstagabend ein handfester Streit zwischen Autolenkern eine regelrechte Kettenreaktion ausgelöst. Anlass der Geschehnisse war laut Polizei ein Überholmanöver, das einen der beiden Männer erbost haben dürfte. In weiterer Folge kam es zu einer Schlägerei und schließlich sogar zu einem Auffahrunfall mit Verletzten. Auch für die Polizei setzte es Tritte.

Trump weist Branchen-Ruf nach langsamerer KI-Genese zurück

Doonbeg/Washington/San Francisco - US-Präsident Donald Trump hat Rufe aus der Branche nach einer Drosselung der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) wegen Sicherheitsbedenken zurückgewiesen. Hinter derartigen Forderungen stünden "negative Kräfte", sagte Trump am Sonntag während seines Besuchs in Irland vor Journalisten. Dabei hatten sich die Manager der wichtigsten KI-Unternehmen selbst für eine Verlangsamung der KI-Entwicklung ausgesprochen.

55 Reptilien in Druckerei im Burgenland entdeckt

Eisenstadt - Bei einer behördlichen Kontrolle sind in einer Druckerei im Burgenland 55 Reptilien entdeckt worden. Zunächst hielt die Bezirksverwaltungsbehörde und die Polizei Nachschau in den zwei Hinterzimmern des Betriebs. Aufgrund des Verdachts, dass sich unter den dort untergebrachten Tieren auch solche befanden, die nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt sind, wurde die Zollfahndung eingeschaltet, hieß es am Sonntag in einer Aussendung des Finanzministeriums.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red