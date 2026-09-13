Höheres Pensionsantrittsalter für Wifo-Chef unvermeidlich

Wien - Eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters von 65 auf 67 Jahre ist für Wifo-Chef Gabriel Felbermayr dringend geboten. Österreich könne sich von den Trends in den OECD-Ländern "nicht komplett abtrennen", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Zugleich hält es Felbermayr für notwendig, dass bis zum Antrittsalter gearbeitet wird. Dem Vorschlag von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) für ein Zukunftsdepot sieht er positiv, dieser könnte aber "ambitionierter" sein.

Indonesische Fähre gesunken - Mindestens sechs Tote

Jakarta - Bei einem Fährunglück im Inselstaat Indonesien sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 120 Menschen werden noch vermisst, wie die für Such- und Rettungseinsätze zuständige Behörde der Stadt Banjarmasin am Sonntag erklärte. 115 Menschen seien von anderen Schiffen in der Javasee gerettet worden. Der Einsatz dauerte bei rauer See noch an. Das Schiff sank in der Zwischenzeit.

Trump: Angriffe auf russische Raffinerien stoppen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufgerufen, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen. "Er muss aufhören, die Dieselversorgung lahmzulegen", sagte Trump am Sonntag in Irland. Er erwähnte dabei nicht, dass die jüngste Energiekrise erst durch den Krieg gegen den Iran und die vertrackte Situation in der Straße von Hormuz ausgelöst wurde, sondern behauptete stattdessen, die ukrainischen Angriffe verursachten die Dieselknappheit.

Kosovo-Parlament billigt neue Regierung unter Premier Kurti

Belgrad/Prishtina (Pristina) - Drei Monate nach den vorgezogenen Wahlen im Kosovo hat das Parlament in Prishtina am Sonntag eine neue Regierung gebilligt, der abermals der bisher amtierende Ministerpräsident Albin Kurti vorsteht. Laut Parlamentspräsidentin Albulena Haxhiu stimmten 62 Abgeordnete in dem 120-Sitze-Parlament für das Kabinett, dem vor allem Mitglieder von Kurtis linksnationalistischer Vetevendosje (VV) angehören. Die beiden wichtigsten Oppositionsparteien boykottierten die Sitzung.

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine

Moskau - Russlands Militär hat am Sonntag seine Angriffe gegen Städte in der Ukraine fortgesetzt. Bei mehreren Attacken auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk wurden laut Behörden mindestens zwei Menschen getötet. Weitere zehn Bewohner seien verletzt worden, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit. Zudem griff Russland in der Westukraine nahe der Grenze zu Polen einen Personenzug mit Drohnen an. Weitere russische Drohnen schlugen wenige Kilometer vor der polnischen Grenze ein.

Razzien und Festnahmen bei LGBTQ-Vereinen in der Türkei

Istanbul/Wien/Ankara - In der Türkei sind am Wochenende bei Razzien gegen LGBTQ-Organisationen zahlreiche Menschen festgenommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Istanbul wurden dort 26 Menschen in Gewahrsam genommen und Büros von sechs Vereinigungen durchsucht. Den Betroffenen werden Prostitution und Verstöße gegen die Sittlichkeit vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft in Ankara berichtete von mindestens 21 weiteren Festnahmen bei Ermittlungen gegen die dortige LGBTQ-Gruppe Kaos GL.

Trump weist Branchen-Ruf nach langsamerer KI-Genese zurück

Doonbeg/Washington/San Francisco - US-Präsident Donald Trump hat Rufe aus der Branche nach einer Drosselung der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) wegen Sicherheitsbedenken zurückgewiesen. Hinter derartigen Forderungen stünden "negative Kräfte", sagte Trump am Sonntag während seines Besuchs in Irland vor Journalisten. Dabei hatten sich die Manager der wichtigsten KI-Unternehmen selbst für eine Verlangsamung der KI-Entwicklung ausgesprochen.

China will mehr Handel und KI-Kooperation der BRICS-Länder

Neu-Delhi - China will die Zusammenarbeit in der erweiterten BRICS-Staatengruppe mit neuen Initiativen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Handel vertiefen. Zum Abschluss des jährlichen BRICS-Gipfeltreffens im indischen Neu-Delhi schlug Chinas Präsident Xi Jinping am Sonntag u. a. eine "BRICS-KI-Open-Source-Zone" vor. Über diese Plattform für frei zugängliche Software sollen die Mitgliedsländer bei Künstlicher Intelligenz (KI) und großen Sprachmodellen enger kooperieren.

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red