Schweden-Wahl: Enges Rennen zwischen Links und Rechts

Stockholm - Bei der Parlamentswahl in Schweden hat sich am späten Sonntagabend ein enges Rennen zwischen dem regierenden Mitte-Rechts-Block und dem oppositionellen Mitte-Links-Lager abgezeichnet. Erste Exit-Polls sahen die vier linken Oppositionsparteien voran. Eine spätere Hochrechnung des schwedischen Fernsehens zeigte indes am späten Abend einen kleinen Vorsprung für das rechte Lager. Es konnte demnach mit 175 Sitzen im Parlament rechnen, die Linkspartein mit 174.

Außenministertreffen zu Straße von Hormuz im Oman verschoben

Teheran/Maskat - Das für diesen Montag geplante Außenministertreffen der Staaten am Persischen Golf im Oman ist nach Angaben aus Maskat verschoben worden. Die sei "im Interesse des Konsenses" geschehen, ließ der omanische Außenminister Badr al-Busaidi am späten Sonntagabend auf der Plattform X wissen. Berichten zufolge war ursprünglich geplant gewesen, dass bei dem Treffen der Iran und der Oman eine Vereinbarung im festgefahrenen Konflikt über die Straße von Hormuz vorstellen sollten.

Grüne verlangen im Nationalrat Klima- und Hitzeschutz

Wien - Der Nationalrat tritt am Montag auf Verlangen der Grünen zu einer Sondersitzung zusammen. Sie fordern ein verbindliches Klimaschutzgesetz und vermissen nach dem jüngsten Hitzesommer Maßnahmen gegen Hitze und Trockenheit. Zu Sitzungsbeginn bringen sie dafür einen Dringlichen Antrag ein, der ab 12.00 Uhr debattiert wird. Bundeskanzler Christian Stocker lässt sich durch Staatssekretär Alexander Pröll (beide ÖVP) vertreten.

Schuljahr startet auch im Westen und Süden

Wien - Eine Woche nach dem Schulstart im Osten geht auch in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg der Unterricht wieder los. Für 663.000 Kinder und Jugendliche endet damit die Ferien- bzw. Kindergartenzeit, für rund 53.000 Taferlklassler ist es der allererste Schultag. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 2. Juli 2027, in den anderen Bundesländern bis 9. Juli.

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine

Moskau - Russlands Militär hat am Sonntag seine Angriffe gegen Städte in der Ukraine fortgesetzt. Bei mehreren Attacken auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk wurden laut Behörden mindestens zwei Menschen getötet. Weitere zehn Bewohner seien verletzt worden, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit. Zudem griff Russland in der Westukraine nahe der Grenze zu Polen einen Personenzug mit Drohnen an. Weitere russische Drohnen schlugen wenige Kilometer vor der polnischen Grenze ein.

Staats- und Regierungschefs aus EU erörtern Arktis-Strategie

Rovaniemi/EU-weit/Brüssel - Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs sowie EU-Vertreter sind am Sonntag in Finnland zu Beratungen über ihre Strategie für die geopolitisch immer wichtiger werdende Arktis zusammengekommen. Bei dem zweitägigen Treffen in Rovaniemi, zu dem der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo eingeladen hat, geht es um Wirtschafts-, Umwelt- und Verteidigungsfragen Aus Brüssel reisten unter anderem Ratspräsident Ant�nio Costa und die Außenbeauftragte Kaja Kallas an.

Trump: Angriffe auf russische Raffinerien stoppen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufgerufen, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen. "Er muss aufhören, die Dieselversorgung lahmzulegen", sagte Trump am Sonntag in Irland. Er erwähnte dabei nicht, dass die jüngste Energiekrise erst durch den Krieg gegen den Iran und die vertrackte Situation in der Straße von Hormuz ausgelöst wurde, sondern behauptete stattdessen, die ukrainischen Angriffe verursachten die Dieselknappheit.

Kosovo-Parlament billigt neue Regierung unter Premier Kurti

Belgrad/Prishtina (Pristina) - Drei Monate nach den vorgezogenen Wahlen im Kosovo hat das Parlament in Prishtina am Sonntag eine neue Regierung gebilligt, der abermals der bisher amtierende Ministerpräsident Albin Kurti vorsteht. Laut Parlamentspräsidentin Albulena Haxhiu stimmten 62 Abgeordnete in dem 120-Sitze-Parlament für das Kabinett, dem vor allem Mitglieder von Kurtis linksnationalistischer Vetevendosje (VV) angehören. Die beiden wichtigsten Oppositionsparteien boykottierten die Sitzung.

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red