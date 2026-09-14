Noch kein Sieger bei Wahlkrimi in Schweden

Stockholm - Der Ausgang der Parlamentswahl in Schweden ist auch nach der Auszählung fast aller Stimmen noch ungewiss. Die von den Sozialdemokraten angeführte Opposition kam am frühen Montagmorgen nach Auszählung von 93 Prozent der Stimmen auf 176 Sitze, die Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Ulf Kristersson auf 173. Ein klarer Wahlsieger könnte erst am Mittwoch nach Auszählung aller Stimmen feststehen. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten erlitten Verluste.

"Auszeit-WG": Jurist Mayer ortet "Verfassungsbruch"

Wien - Der Jurist Heinz Mayer hält die zuletzt in Wien in Betrieb gegangene "Auszeit-WG" für strafunmündige Intensivtäter für "einen Verfassungsbruch". Dafür maßgeblich ist laut ihm ein im Februar an das Justizministerium übermitteltes Rechtsgutachten des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt, das der APA vorliegt. Dort wird auf die Trennung zwischen Strafrecht und Gesundheitsbereich hingewiesen. Das Heimaufenthaltsgesetz sei für Anhaltungen bei Jugendkriminalität ungeeignet.

Kanada strebt "einzigartige Allianz" mit EU an

Brüssel - Kanada strebt eine "einzigartige Allianz" mit der Europäischen Union an, will jedoch kein Mitglied des Staatenbundes werden. Dies sagte Premierminister Mark Carney und reagierte damit auf einen Bericht der Zeitung "Wall Street Journal". Demzufolge prüfe er, ob Kanada ein "assoziiertes Mitglied" der EU werden könne.

Außenministertreffen zu Straße von Hormuz im Oman verschoben

Teheran/Maskat - Das für diesen Montag geplante Außenministertreffen der Staaten am Persischen Golf im Oman ist nach Angaben aus Maskat verschoben worden. Die sei "im Interesse des Konsenses" geschehen, ließ der omanische Außenminister Badr al-Busaidi am späten Sonntagabend auf der Plattform X wissen. Berichten zufolge war ursprünglich geplant gewesen, dass bei dem Treffen der Iran und der Oman eine Vereinbarung im festgefahrenen Konflikt über die Straße von Hormuz vorstellen sollten.

Israelischer Minister will Macher von Gaza-Doku ausbürgern

Jerusalem - Der israelische Kulturminister Miki Zohar will den beiden preisgekrönten Regisseuren der Gaza-Filmdokumentation "Naza" die Staatsbürgerschaft entziehen. Zohar warf Rachel Szor und Yuval Abraham am Sonntag im Onlinedienst X "Verrat am Staat" Israel vor. Sie seien bereit, "ihrem Heimatland zu schaden, um Beifall von Antisemiten auf der ganzen Welt zu erhalten". Er werde daher "unverzüglich Maßnahmen ergreifen", um ihnen die israelische Staatsbürgerschaft zu entziehen.

Grüne verlangen im Nationalrat Klima- und Hitzeschutz

Wien - Der Nationalrat tritt am Montag auf Verlangen der Grünen zu einer Sondersitzung zusammen. Sie fordern ein verbindliches Klimaschutzgesetz und vermissen nach dem jüngsten Hitzesommer Maßnahmen gegen Hitze und Trockenheit. Zu Sitzungsbeginn bringen sie dafür einen Dringlichen Antrag ein, der ab 12.00 Uhr debattiert wird. Bundeskanzler Christian Stocker lässt sich durch Staatssekretär Alexander Pröll (beide ÖVP) vertreten.

Schuljahr startet auch im Westen und Süden

Wien - Eine Woche nach dem Schulstart im Osten geht auch in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg der Unterricht wieder los. Für 663.000 Kinder und Jugendliche endet damit die Ferien- bzw. Kindergartenzeit, für rund 53.000 Taferlklassler ist es der allererste Schultag. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 2. Juli 2027, in den anderen Bundesländern bis 9. Juli.

Staats- und Regierungschefs aus EU erörtern Arktis-Strategie

Rovaniemi/EU-weit/Brüssel - Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs sowie EU-Vertreter sind am Sonntag in Finnland zu Beratungen über ihre Strategie für die geopolitisch immer wichtiger werdende Arktis zusammengekommen. Bei dem zweitägigen Treffen in Rovaniemi, zu dem der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo eingeladen hat, geht es um Wirtschafts-, Umwelt- und Verteidigungsfragen Aus Brüssel reisten unter anderem Ratspräsident Ant�nio Costa und die Außenbeauftragte Kaja Kallas an.

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red