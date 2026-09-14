Noch kein Sieger bei Wahlkrimi in Schweden

Stockholm - Der Ausgang der Parlamentswahl in Schweden ist auch nach der Auszählung fast aller Stimmen noch ungewiss. Die von den Sozialdemokraten angeführte Opposition kam am frühen Montagmorgen nach Auszählung von 93 Prozent der Stimmen auf 176 Sitze, die Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Ulf Kristersson auf 173. Ein klarer Wahlsieger könnte erst am Mittwoch nach Auszählung aller Stimmen feststehen. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten erlitten Verluste.

"Auszeit-WG": Jurist Mayer ortet "Verfassungsbruch"

Wien - Der Jurist Heinz Mayer hält die zuletzt in Wien in Betrieb gegangene "Auszeit-WG" für strafunmündige Intensivtäter für "einen Verfassungsbruch". Dafür maßgeblich ist laut ihm ein im Februar an das Justizministerium übermitteltes Rechtsgutachten des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt, das der APA vorliegt. Dort wird auf die Trennung zwischen Strafrecht und Gesundheitsbereich hingewiesen. Das Heimaufenthaltsgesetz sei für Anhaltungen bei Jugendkriminalität ungeeignet.

Staats- und Regierungschefs aus EU erörtern Arktis-Strategie

Rovaniemi/EU-weit/Brüssel - Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs sowie EU-Vertreter sind am Sonntag in Finnland zu Beratungen über ihre Strategie für die geopolitisch immer wichtiger werdende Arktis zusammengekommen. Bei dem zweitägigen Treffen in Rovaniemi, zu dem der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo eingeladen hat, geht es um Wirtschafts-, Umwelt- und Verteidigungsfragen. Aus Brüssel reisten unter anderem Ratspräsident Ant�nio Costa und die Außenbeauftragte Kaja Kallas an.

Schuljahr startet auch im Westen und Süden

Wien - Eine Woche nach dem Schulstart im Osten geht auch in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg der Unterricht wieder los. Für 663.000 Kinder und Jugendliche endet damit die Ferien- bzw. Kindergartenzeit, für rund 53.000 Taferlklassler ist es der allererste Schultag. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 2. Juli 2027, in den anderen Bundesländern bis 9. Juli.

Kanada strebt "einzigartige Allianz" mit EU an

Brüssel - Kanada strebt eine "einzigartige Allianz" mit der Europäischen Union an, will jedoch kein Mitglied des Staatenbundes werden. Dies sagte Premierminister Mark Carney und reagierte damit auf einen Bericht der Zeitung "Wall Street Journal". Demzufolge prüfe er, ob Kanada ein "assoziiertes Mitglied" der EU werden könne.

Rekord: Asterix-Titelbild bringt Millionensumme bei Auktion

Lüttich - Das Original-Titelbild des Comics "Asterix bei den Briten" ist bei einer Auktion in Belgien für 1,2 Millionen Euro versteigert worden. Einschließlich Gebühren habe der Käufer sogar 1,474 Millionen Euro gezahlt, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf das Auktionshaus BD Ench�res in Lüttich berichtete. Damit sei ein Weltrekord für ein Werk des Comic-Zeichners Albert Uderzo erzielt worden, hieß es.

Hipp-Rückruf: U-Haft für Verdächtigen verlängert

Eisenstadt - Der Verdächtige im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp bleibt bis 2. November in Untersuchungshaft. Diese wurde wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr verlängert, teilte das Landesgericht Eisenstadt am Montag auf APA-Anfrage mit. Es bestehe weiterhin ein dringender Tatverdacht wegen Erpressung, schwerer Körperverletzung und Urkundenfälschung.

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red