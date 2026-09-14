Spritpreise in Österreich weiter auf hohem Niveau

Wien - Die Spritpreise in Österreich befinden sich nach dem jüngsten Anstieg der internationalen Ölpreise weiterhin auf hohem Niveau. Größere Sprünge blieben in den vergangenen Tagen aber aus: Am gestrigen Sonntag kostete Diesel im bundesweiten Mittel 2,158 Euro, etwas weniger als am Samstag (2,178) und am Freitag (2,192), aber mehr als in der Woche davor. Bei Benzin lag der Wert am Sonntag bei 1,856 Euro, das ist ebenso etwas weniger als zuletzt, zeigen Daten der E-Control.

Außenministertreffen zu Straße von Hormuz im Oman verschoben

Teheran/Maskat - Die diplomatischen Bemühungen zur Lösung der Krise im Nahen Osten haben am Montag einen Rückschlag erlitten. Ein geplantes Treffen zwischen dem Iran und den Golfstaaten wurde verschoben, während Angriffe auf die wichtigsten Öltransportrouten der Region die Sorgen über Engpässe bei der weltweiten Energieversorgung verstärkten. Laut Angaben aus Teheran ist die Eskalation im Jemen ein Grund für die Verschiebung.

Noch kein Sieger bei Wahlkrimi in Schweden

Stockholm - Der Ausgang der Parlamentswahl in Schweden ist auch nach der Auszählung fast aller Stimmen noch ungewiss. Die von den Sozialdemokraten angeführte Opposition kam am frühen Montagmorgen nach Auszählung von 93 Prozent der Stimmen auf 176 Sitze, die Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Ulf Kristersson auf 173. Ein klarer Wahlsieger könnte erst am Mittwoch nach Auszählung aller Stimmen feststehen. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten erlitten Verluste.

Grüne verlangen im Nationalrat Klima- und Hitzeschutz

Wien - Die Grünen haben den Nationalrat am Montag zu einer Sondersitzung zusammengetrommelt. Ihr Ziel ist, nach dem Hitzesommer ein verbindliches Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen und Hitzeschutz-Maßnahmen in unterschiedlichsten Bereichen zu setzen. Zudem verlangt der "Dringliche Antrag" von Klubchefin Leonore Gewessler strukturelle Maßnahmen gegen die Dürre.

Burgenländer erschlug Katze mit Rohrzange

Rechnitz - Ein 35-Jähriger hat am Sonntag in Rechnitz (Bezirk Oberwart) seine Katze mit einer Rohrzange erschlagen. Anschließend soll er versucht haben, den Kopf des Tieres mit einem Spaten abzutrennen. All das hielt er mit Videos und Fotos fest. Schließlich vergrub er die Katze in einem Misthaufen in seinem Garten. Als Grund gab der Mann gegenüber der Polizei an, dass sie ihn gekratzt habe. Er wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mit.

FPÖ-Chef Kickl startet Herbst-Tour

Wien - Nach der Festveranstaltung zu Jörg Haiders Parteiübernahme vor 40 Jahren geht FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf Herbst-Tour: Unter dem Motto "Wir sind für Euch da!" bewerben die Freiheitlichen ab dem 26. September österreichweit ihre Politik. Start ist in Osttirol und Kärnten, das Finale vor der Parteizentrale in Wien am Nationalfeiertag, wie Generalsekretär Michael Schnedlitz am Montag in einer Pressekonferenz ankündigte.

Iranischer Atomchef an Teilnahme bei IAEA-Sitzung gehindert

Wien/Teheran/Washington - Der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Mohammad Eslami, ist nach Angaben des staatlichen Fernsehens an der Teilnahme bei einer Sitzung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien gehindert worden. "Mohammad Eslami und seine Delegation hatten am Samstag einen Linienflug nach Wien genommen, wurden aber auf dem Weg dorthin von Hindernissen durch die USA aufgehalten", berichtete das iranische Fernsehen am Montag. Demnach kehrte Eslami bereits nach Teheran zurück.

Asterix-Titelbild bringt Rekordsumme bei Auktion

Lüttich - Das Original-Titelbild des Comics "Asterix bei den Briten" ist bei einer Auktion in Belgien für 1,2 Millionen Euro versteigert worden. Einschließlich Gebühren habe der Käufer sogar 1,474 Millionen Euro gezahlt, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf das Auktionshaus BD Ench�res in Lüttich berichtete. Damit sei ein Weltrekord für ein Werk des Comic-Zeichners Albert Uderzo erzielt worden, hieß es.

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red