Klimastreit zum parlamentarischen Herbst-Auftakt

Wien - Die Grünen haben zum Auftakt der parlamentarischen Herbstarbeit ihr Kernthema Klimaschutz priorisiert. In einer Sondersitzung des Nationalrats forderte Klubobfrau Leonore Gewessler am Montag "vollen Einsatz" mit einem verbindlichen Klimaschutzgesetz. Ihr Dringlicher Antrag dafür scheiterte am Nein aller anderen Fraktionen. Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) replizierte, dass die Koalition auf "Klimaschutz mit Hausverstand" setze. Die FPÖ setzte auf Klimaanlagen.

Kallas: Moskaus Angriffe auf Bahn sollen uns "Angst machen"

Rovaniemi - Bei den jüngsten russischen Angriffen auf Bahnstrecken in der Ukraine handelt es sich nach Einschätzung der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas um eine Abschreckungstaktik Moskaus. "Ich denke, es soll ganz offensichtlich westlichen Ländern Angst davor machen, die Ukraine zu unterstützen", sagte Kallas vor einem Treffen zur Sicherheit in der Arktis im finnischen Rovaniemi am Montag. Für NATO-Generalsekretär Mark Rutte zeigen die Attacken die "Verzweiflung" des Kremls.

U-Haft über Ex-Kika/Leiner-Chef Wieser verlängert

Wien/St. Pölten - Das Straflandesgericht Wien hat die U-Haft über den Ex-Kika/Leiner-Chef Hermann Wieser verlängert. Die Entscheidung sei rechtskräftig und gelte vorläufig bis 14. Oktober, berichtet der "Standard" am Montag (online) unter Berufung auf eine Gerichtssprecherin. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft Wieser unter anderem vor, die Notlage von Hochwasseropfern im Jahr 2024 bei einer Rabattaktion ausgenutzt zu haben. Es soll Tausende Geschädigte geben.

EU-Regierungschefs wollen Engagement in der Arktis ausbauen

Rovaniemi/EU-weit/Brüssel - Mehrere EU-Staaten nehmen den Kampf um Einfluss in der Arktis auf und wollen dabei Russland, China und den USA Paroli bieten. Bei einem Gipfeltreffen in der nordfinnischen Stadt Rovaniemi am Polarkreis verpflichteten sich Spitzenvertreter aus zwölf Ländern dazu, ihr Engagement über die EU auszubauen und dafür auch die entsprechenden Ressourcen bereitzustellen.

Außenministertreffen zu Straße von Hormuz im Oman verschoben

Teheran/Maskat - Die diplomatischen Bemühungen zur Lösung der Krise im Nahen Osten haben am Montag einen Rückschlag erlitten. Ein geplantes Treffen zwischen dem Iran und den Golfstaaten wurde verschoben, während Angriffe auf die wichtigsten Öltransportrouten der Region die Sorgen über Engpässe bei der weltweiten Energieversorgung verstärkten. Laut Angaben aus Teheran ist die Eskalation im Jemen ein Grund für die Verschiebung.

Mordanklage zu im Frühjahr in Wien-Penzing entdeckter Leiche

Wien - Im Fall eines im heurigen Frühjahr in Wien-Penzing getöteten 41-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Wien beim Landesgericht für Strafsachen eine Mordanklage gegen einen 36 Jahre alten Mann eingebracht. Ihm wird vorgeworfen, den befreundeten Mann im Zuge eines Streits erwürgt und dann wochenlang in seiner Wohnung liegen gelassen zu haben. Die stark verweste Leiche wurde erst in der Nacht auf den 3. April entdeckt. Nachbarn hatten aufgrund des Geruchs die Polizei alarmiert.

Finnland will unter französischen Atomschirm

Paris/Helsinki - Finnland tritt der von Frankreich angeführten Initiative zur nuklearen Abschreckung ("Forward Nuclear Deterrence Initiative") bei, wie das Präsidialamt in Paris mitteilte. Frankreich hatte seinen europäischen Verbündeten im März eine engere Kooperation angeboten, um die Glaubwürdigkeit des eigenen Atomwaffenarsenals zu stärken. Das Vorhaben sieht gemeinsame Übungen und die Option einer kurzfristigen Verlegung atomwaffenfähiger Systeme auf das Gebiet von Verbündeten vor.

Ars in Linz brachte mit 125.000 Besuchen neuen Rekord

Linz - Die Rückkehr der Ars Electronica von der PostCity am Hauptbahnhof in die Linzer Innenstadt hat dem Festival mit 125.000 Besuchen einen Rekord gebracht. Die größere Sichtbarkeit an den über 40 Locations habe "spürbar mehr lokales Publikum" angezogen, resümierte Ars-Electronica-Leiter Gerfried Stocker am Montag nach Ende des Festivals für Kunst, Technologie und Gesellschaft. Unter dem Titel "Negotiating Humanity" wurde über das Menschsein verhandelt.

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red