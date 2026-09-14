Kiew und Moskau wollen keine Energieanlagen mehr angreifen

Washington - Die Ukraine und Russland wollen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump keine Energieanlagen im jeweils anderen Land mehr angreifen. "Die Ukraine hat zugestimmt, keine russischen Energieziele mehr anzugreifen", schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Russland hat zugestimmt, ebenso zu handeln!", fügte er hinzu. Trump hatte am Sonntag gesagt, er habe die Ukraine aufgefordert, die Angriffe auf russische Diesel-Infrastruktur einzustellen.

Kallas: Moskaus Angriffe auf Bahn sollen uns "Angst machen"

Rovaniemi - Bei den jüngsten russischen Angriffen auf Bahnstrecken in der Ukraine handelt es sich nach Einschätzung der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas um eine Abschreckungstaktik Moskaus. "Ich denke, es soll ganz offensichtlich westlichen Ländern Angst davor machen, die Ukraine zu unterstützen", sagte Kallas vor einem Treffen zur Sicherheit in der Arktis im finnischen Rovaniemi am Montag. Für NATO-Generalsekretär Mark Rutte zeigen die Attacken die "Verzweiflung" des Kremls.

Klimastreit zum parlamentarischen Herbst-Auftakt

Wien - Die Grünen haben zum Auftakt der parlamentarischen Herbstarbeit ihr Kernthema Klimaschutz priorisiert. In einer Sondersitzung des Nationalrats forderte Klubobfrau Leonore Gewessler am Montag "vollen Einsatz" mit einem verbindlichen Klimaschutzgesetz. Ihr Dringlicher Antrag dafür scheiterte am Nein aller anderen Fraktionen. Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) replizierte, dass die Koalition auf "Klimaschutz mit Hausverstand" setze. Die FPÖ setzte auf Klimaanlagen.

Stocker bekräftigt harte Linie bei Integrationsunwilligkeit

München (Bayern) - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Montag bei einem Besuch der bayerischen Schwesterpartei CSU seine harte Linie gegenüber integrationsunwilligen Migranten bekräftigt. Wer die Werte zu Demokratie und Rechtsstaat nicht akzeptiere, "muss nicht bei uns bleiben", so Stocker am Montag in München. Deutschland setze in der Migrationspolitik jetzt "Gott sei Dank um, was Österreich schon lange macht", sagte der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Hattmannsdorfer sieht Österreich bei Gas für Winter gerüstet

Wien - Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sieht Österreich gut für den bevorstehenden Winter gerüstet. "Unsere Öl- und Gasspeicher sind im internationalen Vergleich gut gefüllt, und die Versorgung ist aktuell gesichert", erklärte er am Montag. Zuletzt hatte sich die Lage jedoch verschärft. Europas Gaspreis stieg auf über 80 Euro pro Megawattstunde, so viel wie noch nie seit Beginn des Iran-Kriegs. Der Minister erklärte, "bei Bedarf rasch zu handeln".

EU-Regierungschefs wollen Engagement in der Arktis ausbauen

Rovaniemi/EU-weit/Brüssel - Mehrere Staaten der Europäischen Union nehmen den Kampf um Einfluss in der Arktis auf und wollen dabei Russland, China und den USA Paroli bieten. Bei einem Gipfeltreffen in der nordfinnischen Stadt Rovaniemi am Polarkreis verpflichteten sich Spitzenvertreter aus zwölf Ländern dazu, ihr Engagement über die EU auszubauen und dafür auch die entsprechenden Ressourcen bereitzustellen.

U-Haft über Ex-Kika/Leiner-Chef Wieser verlängert

Wien/St. Pölten - Das Straflandesgericht Wien hat die U-Haft über den Ex-Kika/Leiner-Chef Hermann Wieser verlängert. Die Entscheidung sei rechtskräftig und gelte vorläufig bis 14. Oktober, berichtet der "Standard" am Montag (online) unter Berufung auf eine Gerichtssprecherin. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft Wieser unter anderem vor, die Notlage von Hochwasseropfern im Jahr 2024 bei einer Rabattaktion ausgenutzt zu haben. Es soll Tausende Geschädigte geben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red