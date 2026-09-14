Kiew und Moskau wollen Attacken auf Energieanlagen stoppen

Washington - Russland und die Ukraine wollen nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump auf Angriffe auf gegnerische Energieanlagen verzichten. Das teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit, ohne weitere Details zu nennen. Weder Kiew noch Moskau haben bisher offiziell auf Trumps Erklärung reagiert. Die Ukraine flog in den vergangenen Monaten schwere Angriffe gegen die russische Erdölindustrie und sorgte damit zeitweise für Engpässe auf dem Treibstoffmarkt in Russland.

Kallas: Moskaus Angriffe auf Bahn sollen uns "Angst machen"

Rovaniemi - Bei den jüngsten russischen Angriffen auf Bahnstrecken in der Ukraine handelt es sich nach Einschätzung der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas um eine Abschreckungstaktik Moskaus. "Ich denke, es soll ganz offensichtlich westlichen Ländern Angst davor machen, die Ukraine zu unterstützen", sagte Kallas vor einem Treffen zur Sicherheit in der Arktis im finnischen Rovaniemi am Montag. Für NATO-Generalsekretär Mark Rutte zeigen die Attacken die "Verzweiflung" des Kremls.

Klimastreit zum parlamentarischen Herbst-Auftakt

Wien - Die Grünen haben zum Auftakt der parlamentarischen Herbstarbeit ihr Kernthema Klimaschutz priorisiert. In einer Sondersitzung des Nationalrats forderte Klubobfrau Leonore Gewessler am Montag "vollen Einsatz" mit einem verbindlichen Klimaschutzgesetz. Ihr Dringlicher Antrag dafür scheiterte am Nein aller anderen Fraktionen. Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) replizierte, dass die Koalition auf "Klimaschutz mit Hausverstand" setze. Die FPÖ setzte auf Klimaanlagen.

Hattmannsdorfer sieht Österreich bei Gas für Winter gerüstet

Wien - Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sieht Österreich gut für den bevorstehenden Winter gerüstet. "Unsere Öl- und Gasspeicher sind im internationalen Vergleich gut gefüllt, und die Versorgung ist aktuell gesichert", erklärte er am Montag. Zuletzt hatte sich die Lage jedoch verschärft. Europas Gaspreis stieg auf über 80 Euro pro Megawattstunde, so viel wie noch nie seit Beginn des Iran-Kriegs. Der Minister erklärte, "bei Bedarf rasch zu handeln".

Stocker bekräftigt harte Linie bei Integrationsunwilligkeit

München (Bayern) - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Montag bei einem Besuch der bayerischen Schwesterpartei CSU seine harte Linie gegenüber integrationsunwilligen Migranten bekräftigt. Wer die Werte zu Demokratie und Rechtsstaat nicht akzeptiere, "muss nicht bei uns bleiben", so Stocker am Montag in München. Deutschland setze in der Migrationspolitik jetzt "Gott sei Dank um, was Österreich schon lange macht", sagte der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

EU-Regierungschefs wollen Engagement in der Arktis ausbauen

Rovaniemi/EU-weit/Brüssel - Mehrere Staaten der Europäischen Union nehmen den Kampf um Einfluss in der Arktis auf und wollen dabei Russland, China und den USA Paroli bieten. Bei einem Gipfeltreffen in der nordfinnischen Stadt Rovaniemi am Polarkreis verpflichteten sich Spitzenvertreter aus zwölf Ländern dazu, ihr Engagement über die EU auszubauen und dafür auch die entsprechenden Ressourcen bereitzustellen.

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red