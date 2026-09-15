Kiew und Moskau wollen Attacken auf Energieanlagen stoppen

Washington - Russland und die Ukraine wollen nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump auf Angriffe auf gegnerische Energieanlagen verzichten. Das teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit, ohne weitere Details zu nennen. Weder Kiew noch Moskau haben bisher offiziell auf Trumps Erklärung reagiert. Die Ukraine flog in den vergangenen Monaten schwere Angriffe gegen die russische Erdölindustrie und sorgte damit zeitweise für Engpässe auf dem Treibstoffmarkt in Russland.

Häftling tot aufgefunden, Mordverdacht im FTZ Garsten

Garsten - Zwei Wochen, nachdem ein 17-jähriger Häftling in der Justizanstalt (JA) Klagenfurt in einer Zwei-Personen-Zelle einen 19 Jahre alten Mitinsassen im Schlaf erstochen haben dürfte, steht wieder ein Häftling unter Mordverdacht. Ein 40-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag im Forensisch-Therapeutischen Zentrum (FTZ) Garsten tot aufgefunden. Das bestätigte das Justizministerium am Abend der APA. Er soll von einem 63 Jahre alten Insassen vorsätzlich getötet worden sein.

Tanker in Straße von Hormuz nach Minen-Kollision in Flammen

Teheran - Ein Öltanker sei explodiert und in Brand geraten, nachdem er in der Straße von Hormuz mit Minen kollidiert sei, berichtet die Agentur Fars am Montag unter Berufung auf die iranische Revolutionsgarde (IRGC). Der Tanker "El Gaia" sei auf der vom Iran verminten südlichen Route durch die Meerenge unterwegs gewesen. Das gesamte Schiff sei nach der Detonation der Mine in Flammen aufgegangen. Laut dem US-Militär war das Schiff hingegen bereits seit längerer Zeit beschädigt.

EU-Ratspräsident Costa bei Bundeskanzler Stocker in Wien

Wien/Brüssel - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) empfängt am Dienstag EU-Ratspräsident Ant�nio Costa zu einem Gespräch über das EU-Mehrjahresbudget 2028-2034. Österreich zählt wie u.a. Deutschland, Dänemark, Finnland oder die Niederlande zu den sogenannten Nettozahlerstaaten, die mehr Geld nach Brüssel überweisen, als sie über Programme und Subventionen zurückbekommen. Sie forderten zuletzt drastische Kürzungen beim neuen EU-Budget.

Lagarde und Van der Bellen fordern Kapitalmarktunion für KI

Wien - EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundespräsident Alexander Van der Bellen haben am Montag in Wien den raschen Ausbau der EU-Kapitalmarktunion gefordert. Mangelnde Finanzierung gefährde die technologische Souveränität Europas bei Künstlicher Intelligenz (KI), warnte Lagarde bei der Veranstaltung "Hofburg im Dialog". Van der Bellen betonte vor Wirtschaftstreibenden, dass angesichts knapper Staatsfinanzen private Investitionen entscheidend seien.

Ungarns neue Regierung will umstrittenes LGBTQ-Gesetz ändern

Budapest - Ungarns neue Regierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, um das umstrittene LGBTQ-Gesetz der Vorgängerregierung von Ministerpräsident Viktor Orb�n zu ändern. Der am Montag eingebrachte Entwurf sieht vor, Passagen aus dem ungarischen Kinderschutzgesetz zu streichen, welche die "Förderung" und die "Darstellung" von Homosexualität etwa in Filmen und im Fernsehen für Minderjährige untersagt hatten.

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red