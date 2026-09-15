Toter Häftling: Verdächtiger verurteilter Doppelmörder

Garsten/Steyr - Nachdem am Montagnachmittag im Forensisch-Therapeutischen Zentrum (FTZ) Garsten ein 40-jähriger Häftling tot aufgefunden worden war, ermittelt die Staatsanwaltschaft Steyr wegen Mordverdachts. Bei dem 63-jährigen Verdächtigen handelt es sich allem Anschein nach um einen rechtskräftig verurteilten Doppelmörder, der im Sommer 2017 in Linz ein betagtes Ehepaar getötet hat, wurde der APA aus gut informierten Kreisen bestätigt.

Weitere Angriffe im Jemen und Saudi-Arabien

Sanaa - Bei den jüngsten Angriffen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz in Saudi-Arabien sind nach dortigen Angaben 13 Zivilisten verletzt worden. Das teilte Turki al-Maliki mit, der Sprecher des Militärbündnisses, das im Jemen an Seite der Regierung gegen die Miliz kämpft. Die Houthi hätten in Khamis Mushait, Abha und Taif im Süden des Königreichs mit Drohnen und Raketen angegriffen.

Hass im Netz gestiegen

Wien - Hass im Netz nimmt zu. Zu dieser Erkenntnis kam eine am Dienstag veröffentlichte Befragung der Statistik Austria. 37 Prozent gaben bei der Befragung 2025 an, in den letzten drei Monaten auf Hass im Netz gestoßen zu sein. 2023 waren es noch 31 Prozent. Am häufigsten richten sich die Beiträge gegen politische oder gesellschaftliche Ansichten (32 Prozent), Religion oder Weltanschauung (26) oder ethnische Zugehörigkeit (25). Besonders Junge sind betroffen.

Experten bremsen Erwartungen an langsamere KI-Entwicklung

Wien/Innsbruck/Linz - Nach der Aufregung rund um eigenständige Hacking-Attacken sind in den vergangenen Tagen die Warnungen vor den Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Menschheit lauter geworden. Der Chef des KI-Unternehmens Anthropic, Dario Amodei, rief zu einer Drosselung der Entwicklung von KI auf und erhielt Unterstützung von den Chefs der Konkurrenzunternehmen OpenAI und xAI, Sam Altman und Elon Musk. Österreichische Experten halten die vorgeschlagenen Maßnahmen für zweifelhaft.

Trotz Trump-Ansage: Angriffe auf Energie-Infrastruktur

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat in der Nacht auf Dienstag mit Drohnen eine Industrieanlage in Russland angegriffen. Russland wiederum hat erneut Kiew mit Drohnen angegriffen und dabei wieder eine Tankstelle getroffen. Ein Mensch sei verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, Russland und die Ukraine wollten auf Angriffe auf gegnerische Energieanlagen verzichten.

Kampfflugzeuge schießen Drohne über Litauen ab

Vilnius/Kopenhagen - Kampfflugzeuge der NATO haben über Litauen nach Regierungsangaben eine Drohne abgeschossen. Das unbemannte Flugobjekt sei am Dienstag kurz nach Mitternacht von italienischen Eurofightern vom Himmel geholt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Eine russische Fregatte hat unterdessen in internationalen Gewässern vor der dänischen Küste nach Angaben aus Kopenhagen zwei Leuchtraketen auf einen dänischen Militärhubschrauber abgefeuert.

EU-Ratspräsident Costa bei Bundeskanzler Stocker in Wien

Wien/Brüssel - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) empfängt am Dienstag EU-Ratspräsident Ant�nio Costa zu einem Gespräch über das EU-Mehrjahresbudget 2028-2034. Österreich zählt wie u.a. Deutschland, Dänemark, Finnland oder die Niederlande zu den sogenannten Nettozahlerstaaten, die mehr Geld nach Brüssel überweisen, als sie über Programme und Subventionen zurückbekommen. Sie forderten zuletzt drastische Kürzungen beim neuen EU-Budget.

AK: Probleme bei Flugreisen dominierten Reisebeschwerden

Wien - Probleme bei Flugreisen, schlechte Unterkünfte und Ärger mit dem Mietauto haben den Urlaub heuer für viele Reisende getrübt. Fast jede zweite Reisebeschwerde, die die Arbeiterkammer (AK) im Sommer erreichte, drehte sich um Flugreisen. Dabei ging es großteils um geänderte Flugzeiten oder Fluglinien. Besonders viele Anfragen gab es auch zu unzulässigen, aber dennoch verlangten Zusatzgebühren des irischen Billigfliegers Ryanair, teilte die AK am Dienstag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red