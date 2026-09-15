Obersteirische Molkerei will mit Berglandmilch fusionieren

Kobenz/Knittelfeld - Die Mehrheit der Genossenschafter der Obersteirischen Molkerei (OM) stimmte am Dienstag bei der Generalversammlung in Kobenz der Fusion mit der oberösterreichischen Berglandmilch eGen zu. Dies berichtete der ORF Steiermark online. Eine Bestätigung der Obersteirischen Molkerei stand noch aus. Dem Bericht zufolge stimmten 92 Prozent der Stimmberechtigten für die Fusion. Nun ist in weiterer Folge die Berglandmilch sowie die Wettbewerbsbehörde am Zug.

Doppelmörder tötet "aus Behördenfrust" Mithäftling

Garsten/Steyr - Ein rechtskräftig verurteilter Doppelmörder hat am Montagnachmittag im forensisch-therapeutischen Zentrum (FTZ) Garsten einen 40-jährigen Mitinsassen mit einem manipulierten Buttermesser getötet. Als Motiv gab der 63-Jährige laut Staatsanwaltschaft Steyr "Frust gegen Behörden und Ämter" an, wobei das Opfer damit nichts zu tun gehabt habe. Die Tat ist auf einem Überwachungsvideo zu sehen, es wird wegen Mordes ermittelt.

Russland feuert Leuchtkörper auf dänischen Militärhelikopter

Kopenhagen/Moskau/Vilnius - Eine russische Fregatte hat in internationalen Gewässern zwei Leuchtraketen auf einen dänischen Militärhubschrauber abgefeuert. Eine der Leuchtraketen verfehlte die Maschine knapp, wie das dänische Militär mitteilte. Der Hubschrauber vom Typ Fennec befand sich am Montag vor Dänemark auf einem Routineflug, um ein russisches Kriegsschiff zu fotografieren. Russland dagegen sprach von "gefährlichen Manövern" des Hubschraubers.

UNO besorgt über mögliche Kriegsverbrechen im Gazastreifen

Genf - Nach dem Fund Hunderter Leichen in den Trümmern im Gazastreifen hat UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk Sorge über mögliche Kriegsverbrechen geäußert. Die sterblichen Überreste seien aus den Trümmern zerstörter Gebäude geborgen worden, erklärte Türk am Dienstag. Darunter befänden sich offenbar ganze Familien sowie viele Frauen und Kinder. Die Funde stammten aus Gebieten, die bei israelischen Angriffen während des vor fast drei Jahren begonnenen Krieges zerstört wurden.

EU-Ratspräsident Costa bei Bundeskanzler Stocker in Wien

Wien/Brüssel - Nach Ansicht von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist das Volumen des aktuellen Vorschlags zum EU-Mehrjahresbudget 2028-2034 weiterhin zu hoch. Zwei Billionen Euro seien eine "Steigerung um 60 Prozent" und "nicht finanzierbar", sagte er nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Ant�nio Costa am Dienstag in Wien. "Würde ein Mitgliedsstaat das als nationales Budget vorlegen, würde das ein großes Interesse der EU-Kommission nach sich ziehen", meinte er.

SCS wird 50 - Einkaufszentren veränderten heimischen Handel

Vösendorf - Österreichs größtes Einkaufszentrum, die Westfield Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf, wird in Kürze 50 Jahre alt. Anfang der 1970er-Jahre hatte der Wiener Textilfabrikant Hans Dujsik (1924 bis 2003) die Idee, am Stadtrand von Wien eine Einkaufsstadt nach US-amerikanischem Vorbild zu errichten. Am 22. September 1976 wurde die Shoppingmall eröffnet. Der Vormarsch der Einkaufs- und Fachmarktzentren veränderte den heimischen Handel in den vergangenen Jahrzehnten massiv.

Sabotage legt Bahnverkehr in Teilen der Niederlande lahm

Amsterdam - Mutmaßliche Sabotage hat am Dienstagmorgen den Zugverkehr in weiten Teilen des Nordens und der Mitte der Niederlande beeinträchtigt. Unbekannte hatten Rohre an mehr als 20 Stellen auf die Gleise gelegt, wie der niederländische Schienennetzbetreiber ProRail mitteilte. Dies habe zu Störungen im gesamten Netz während des morgendlichen Berufsverkehrs geführt. Auch mehrere Bahnübergänge seien betroffen gewesen, was zudem den Straßenverkehr behindert habe.

TFA-Grundwasserdaten zeigen rasanten Anstieg der Belastung

Wien - Einen raschen Anstieg der Ewigkeitschemikalie Trifluoressigsäure (TFA) im österreichischen Grundwasser zeigt eine wissenschaftliche Auswertung amtlicher Messdaten, die am Dienstag bei einer Pressekonferenz von Global 2000 präsentiert worden sind. 16 Messstellen wurden untersucht und das Ergebnis war, dass sich dort die TFA-Konzentration in rund fünf Jahren von 1,36 auf 2,86 Mikrogramm pro Liter mehr als verdoppelt hat.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red