Kanzler Stocker besichtigte Rheinmetall-Standort in Wien

Wien/Düsseldorf - Hoher Besuch in der Rheinmetall-Niederlassung in Wien-Liesing: Bundeskanzler Christian Stocker und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) haben dem Werk am Dienstag einen Besuch abgestattet. In diesem werden Militär-Lkw für den Weltmarkt gefertigt. Der Standort soll in den kommenden Jahren noch weiter wachsen, wie Konzern-CEO Armin Papperger den Gästen erläuterte.

Obersteirische Molkerei will mit Berglandmilch fusionieren

Kobenz/Knittelfeld - Die Mehrheit der Genossenschafter der Obersteirischen Molkerei (OM) stimmte am Dienstag bei der Generalversammlung in Kobenz der Fusion mit der oberösterreichischen Berglandmilch eGen zu. Obmann Jakob Karner bestätigte der APA einen entsprechenden ORF Steiermark Onlinebericht. 92 Prozent der 791 Stimmberechtigten waren dafür. Nun ist in weiterer Folge die Berglandmilch sowie die Wettbewerbsbehörde am Zug.

Doppelmörder tötet "aus Behördenfrust" Mithäftling

Garsten/Steyr - Ein rechtskräftig verurteilter Doppelmörder hat am Montagnachmittag im forensisch-therapeutischen Zentrum (FTZ) Garsten einen 40-jährigen Mitinsassen mit einem manipulierten Buttermesser getötet. Als Motiv gab der 63-Jährige laut Staatsanwaltschaft Steyr "Frust gegen Behörden und Ämter" an, wobei das Opfer damit nichts zu tun gehabt habe. Die Tat ist auf einem Überwachungsvideo zu sehen, es wird wegen Mordes ermittelt.

Russland feuert Leuchtkörper auf dänischen Militärhelikopter

Kopenhagen/Moskau/Vilnius - Eine russische Fregatte hat in internationalen Gewässern zwei Leuchtraketen auf einen dänischen Militärhubschrauber abgefeuert. Eine der Leuchtraketen verfehlte die Maschine knapp, wie das dänische Militär mitteilte. Der Hubschrauber vom Typ Fennec befand sich am Montag vor Dänemark auf einem Routineflug, um ein russisches Kriegsschiff zu fotografieren. Russland dagegen sprach von "gefährlichen Manövern" des Hubschraubers.

Weitere Angriffe im Jemen und Saudi-Arabien

Sanaa/Genf - Die pro-iranische Houthi-Miliz hat am Dienstag ihre Angriffe im Jemen und auf Saudi-Arabien fortgesetzt. In mehreren saudischen Städten, darunter erstmals auch in Mekka, sprachen die Behörden Warnungen vor möglichen Bedrohungen aus. Im Gegenzug setzten auch die saudische Luftwaffe und Jemens Regierung ihre Angriffe auf Houthi-Ziele fort. Am Abend findet in New York eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats zur von den Houthis bedrohten Meerenge Bab al-Mandab statt.

SCS wird 50 - Einkaufszentren veränderten heimischen Handel

Vösendorf - Österreichs größtes Einkaufszentrum, die Westfield Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf, wird in Kürze 50 Jahre alt. Anfang der 1970er-Jahre hatte der Wiener Textilfabrikant Hans Dujsik (1924 bis 2003) die Idee, am Stadtrand von Wien eine Einkaufsstadt nach US-amerikanischem Vorbild zu errichten. Am 22. September 1976 wurde die Shoppingmall eröffnet. Der Vormarsch der Einkaufs- und Fachmarktzentren veränderte den heimischen Handel in den vergangenen Jahrzehnten massiv.

Millionen Menschen im Osten Indiens von Hochwasser betroffen

Patna - Im Osten Indiens sind derzeit Millionen Menschen von Überflutungen betroffen. Das Hochwasser in Bihar betreffe fast fünf Millionen Menschen, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaates am Dienstag mit. "Lebensmittel, sauberes Trinkwasser, Arzneimittel und andere wesentliche Güter werden unaufhörlich an bedürftige Familien geliefert", versicherte Bihars Vize-Regierungschef Vijay Kumar Chaudhary in einer Erklärung.

Flughafen Catania bleibt wegen Ätna geschlossen

Catania - Der Ätna auf Sizilien rumort wieder. Wegen einer Eruptionswolke, deren Höhe auf rund vier Kilometer geschätzt wird, blieb der Flughafen der sizilianischen Stadt Catania Dienstagfrüh weiterhin geschlossen. Bis 22.00 Uhr sind Landungen und Starts ausgesetzt, teilte die Betreibergesellschaft des Airports mit. Das Beobachtungszentrum für den Ätna gab eine rote Warnung für den Flugverkehr heraus. Dies ist die höchste Stufe auf der vierstufigen Warnskala.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red