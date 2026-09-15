Heimischer Künstler unter Kindesmissbrauchsverdacht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen einen bekannten heimischen Künstler, der laut "Kronen Zeitung" vor einigen Jahren die Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin missbraucht haben soll. Behördensprecherin Judith Ziska bestätigte der APA am Dienstagabend ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial. Die Ermittlungen beruhen laut Ziska auf einer Selbstanzeige des Beschuldigten.

Doppelmörder tötet "aus Behördenfrust" Mithäftling

Garsten/Steyr - Ein rechtskräftig verurteilter Doppelmörder hat am Montagnachmittag im forensisch-therapeutischen Zentrum (FTZ) Garsten einen 40-jährigen Mitinsassen mit einem manipulierten Buttermesser getötet. Als Motiv gab der 63-Jährige laut Staatsanwaltschaft Steyr "Frust gegen Behörden und Ämter" an, wobei das Opfer damit nichts zu tun gehabt habe. Die Tat ist auf einem Überwachungsvideo zu sehen, es wird wegen Mordes ermittelt.

Obersteirische Molkerei will mit Berglandmilch fusionieren

Kobenz/Knittelfeld - Die Mehrheit der Genossenschafter der Obersteirischen Molkerei (OM) stimmte am Dienstag bei der Generalversammlung in Kobenz der Fusion mit der oberösterreichischen Berglandmilch eGen zu. Obmann Jakob Karner bestätigte der APA einen entsprechenden ORF Steiermark Onlinebericht. 92 Prozent der 791 Stimmberechtigten waren dafür. Nun ist in weiterer Folge die Berglandmilch sowie die Wettbewerbsbehörde am Zug.

Kanzler Stocker besichtigte Rheinmetall-Standort in Wien

Wien/Düsseldorf - Hoher Besuch in der Rheinmetall-Niederlassung in Wien-Liesing: Bundeskanzler Christian Stocker und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) haben dem Werk am Dienstag einen Besuch abgestattet. In diesem werden Militär-Lkw für den Weltmarkt gefertigt. Der Standort soll in den kommenden Jahren noch weiter wachsen, wie Konzern-CEO Armin Papperger den Gästen erläuterte.

Merz sagt Reise zur UNO-Generaldebatte nach New York ab

New York/Berlin - Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine für nächste Woche geplante Reise zur UNO-Generalversammlung nach New York abgesagt. "Der Bundeskanzler wird kommende Woche entgegen ursprünglicher Planungen nicht nach New York reisen, da seine Präsenz in Berlin erforderlich ist", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in der deutschen Hauptstadt.

US-Bericht räumt Munitionsmangel infolge des Iran-Kriegs ein

Washington - Eine Aufsichtsbehörde des US-Verteidigungsministeriums hat in einem ersten offiziellen Bericht an den Kongress Munitionsengpässe infolge des Iran-Kriegs eingeräumt. Der Munitionsverbrauch im Rahmen der "Operation Epic Fury" (auf Deutsch etwa: "Operation Epische Wut") habe "strategische Bestandslücken" verursacht und "Engpässe in der Rüstungsindustrie bei der Nachschubversorgung offenbart", hieß es in dem am Montag (Ortszeit) erschienenen Bericht.

150 Menschen wegen LGBTQ+-Protesten in Türkei festgenommen

Ankara - Die türkische Polizei hat am Dienstag bei einer Demonstration in Istanbul im Zusammenhang mit LGBTQ+ mindestens 150 Menschen festgenommen. Die Demonstranten hatten laut Augenzeugen vor dem Caglayan-Gerichtsgebäude gegen die jüngsten Maßnahmen der Behörden gegen LGBTQ+-Gruppen protestiert. Die Polizei hinderte die Gruppe daran, eine Erklärung zu verlesen. Die Demonstranten riefen Parolen wie "Es lebe das Leben trotz des Hasses", während die Einsatzkräfte einschritten.

"Das Boot"-Star Ralf Richter mit 69 Jahren gestorben

Berlin - Der durch den legendären Kinofilm "Das Boot" bekannt gewordene Schauspieler Ralf Richter ist tot. Ihr Vater sei in der vergangenen Nacht gestorben, schrieben seine Kinder Aline und Maxwell Richter am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung bei Facebook. Richter wurde 69 Jahre alt. Der "Bild"-Zeitung sagte Maxwell Richter, seinem Vater sei es seit längerem sehr schlecht gegangen, er hatte demnach Herzprobleme.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red