Von der Leyen spricht zur schwierigen Lage der Union

Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Straßburg die großen Prioritäten der Kommission für das kommende Jahr vorstellen. Sie dürfte zu einer weiteren finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine sowie nach dem Hitzesommer und dem Massenansturm auf Ceuta zu einer besseren Vorbereitung der EU auf Krisen aufrufen und voraussichtlich ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 13 oder 15 Jahren vorschlagen.

Heimischer Künstler unter Kindesmissbrauchsverdacht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen einen bekannten heimischen Künstler, der laut "Kronen Zeitung" vor einigen Jahren die Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin missbraucht haben soll. Behördensprecherin Judith Ziska bestätigte der APA am Dienstagabend ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial. Die Ermittlungen beruhen laut Ziska auf einer Selbstanzeige des Beschuldigten.

Obersteirische Molkerei will mit Berglandmilch fusionieren

Kobenz/Knittelfeld - Die Mehrheit der Genossenschafter der Obersteirischen Molkerei (OM) stimmte am Dienstag bei der Generalversammlung in Kobenz der Fusion mit der oberösterreichischen Berglandmilch eGen zu. Obmann Jakob Karner bestätigte der APA einen entsprechenden ORF Steiermark Onlinebericht. 92 Prozent der 791 Stimmberechtigten waren dafür. Nun ist in weiterer Folge die Berglandmilch sowie die Wettbewerbsbehörde am Zug.

Pistorius und Hegseth unterzeichnen Rüstungsvereinbarung

Washington - Deutschland und die USA wollen ihre Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten deutlich ausbauen. Dazu unterzeichneten Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein US-Amtskollege Pete Hegseth in Washington eine Absichtserklärung über verstärkte Kooperationen. Zuletzt hatte sich das Verhältnis zwischen Berlin und Washington vor allem wegen der massiven Investitionen Deutschlands in seine militärischen Kapazitäten stark gebessert.

Trump kündigt sofortige Schließung des Kennedy Centers an

Washington - Washingtons größte öffentliche Kultureinrichtung - das Kennedy Center - wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump umgehend geschlossen. Grund dafür seien Sicherheitsbedenken und dringend nötige Renovierungsarbeiten. Die Arbeiten könnten jedoch erst stattfinden, wenn ein Berufungsgericht über die geplante Umbenennung entschieden habe, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Das Haus wurde nach dem früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.

Merz sagt Reise zur UNO-Generaldebatte nach New York ab

New York/Berlin - Vor dem Hintergrund der Spekulationen über einen möglichen Wechsel an der Regierungsspitze hat Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz seine für nächste Woche geplante Reise zur UNO-Generaldebatte nach New York abgesagt. "Der Bundeskanzler wird kommende Woche entgegen ursprünglicher Planungen nicht nach New York reisen, da seine Präsenz in Berlin erforderlich ist", hieß es Dienstagabend aus Regierungskreisen.

US-Notenbank könnte Leitzinsen anheben

Washington - In der dritten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh könnte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation am Mittwoch überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die Spannung bleibt aber groß, da Warsh auf klare Signale für die Finanzmärkte verzichtet.

Pilnacek-U-Ausschuss kommt aus Sommerpause zurück

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek kehrt am Mittwoch aus der Sommerpause zurück und leitet zugleich einen Reigen an Politiker-Befragungen im Herbst ein. Den Anfang macht am Mittwoch Ex-Justizministerin Alma Zadić (Grüne), am Donnerstag ist ihre Nachfolgerin Anna Sporrer (SPÖ) dran. Ebenfalls befragt wird am Mittwoch ein Vertreter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

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red