Von der Leyen spricht zur schwierigen Lage der Union

Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Straßburg die großen Prioritäten der Kommission für das kommende Jahr vorstellen. Sie dürfte zu einer weiteren finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine sowie nach dem Hitzesommer und dem Massenansturm auf Ceuta zu einer besseren Vorbereitung der EU auf Krisen aufrufen und voraussichtlich ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 13 oder 15 Jahren vorschlagen.

Heimischer Künstler unter Kindesmissbrauchsverdacht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen einen bekannten heimischen Künstler, der laut "Kronen Zeitung" vor einigen Jahren die Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin missbraucht haben soll. Behördensprecherin Judith Ziska bestätigte der APA am Dienstagabend ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial. Die Ermittlungen beruhen laut Ziska auf einer Selbstanzeige des Beschuldigten.

Haubner gegen Überprüfung von parlamentarischen Mitarbeitern

Wien - Der Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP) spricht sich weiter gegen eine Sicherheitsüberprüfung von Mitarbeitern im Parlament aus und stellt sich damit gegen den jüngsten Vorstoß des Klubchefs seiner Partei, Ernst Gödl. "Das freie Mandat bringt es mit sich, dass der Abgeordnete selbstverantwortlich für seine parlamentarischen Mitarbeiter ist", sagte Haubner im Vorfeld der Präsidiale am Mittwoch, bei der das Thema erneut besprochen werden dürfte, gegenüber der APA.

Ex-Premier: "Wichtige Rolle" für Polen und Österreich in EU

Warschau/Wien - Der frühere polnische Premier Wolodzimierz Cimoszewicz sieht Chancen für eine engere Zusammenarbeit seines Landes mit Österreich. "Beide Länder sollten in Europa, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, eine wichtige Rolle spielen", sagt Cimoszewicz im Vorfeld der Warschau-Besuchs von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im APA-Interview. Mit Sorge blickt er nach Frankreich. Werde dort ein "Trump-Klon" ins Präsidentenamt gewählt, könnte dies "Europa ernsthaft schaden".

Pistorius und Hegseth unterzeichnen Rüstungsvereinbarung

Washington - Deutschland und die USA wollen ihre Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten deutlich ausbauen. Dazu unterzeichneten Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein US-Amtskollege Pete Hegseth in Washington eine Absichtserklärung über verstärkte Kooperationen. Zuletzt hatte sich das Verhältnis zwischen Berlin und Washington vor allem wegen der massiven Investitionen Deutschlands in seine militärischen Kapazitäten stark gebessert.

Trump kündigt sofortige Schließung des Kennedy Centers an

Washington - Washingtons größte öffentliche Kultureinrichtung - das Kennedy Center - wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump umgehend geschlossen. Grund dafür seien Sicherheitsbedenken und dringend nötige Renovierungsarbeiten. Die Arbeiten könnten jedoch erst stattfinden, wenn ein Berufungsgericht über die geplante Umbenennung entschieden habe, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Das Haus wurde nach dem früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.

Merz sagt Reise zur UNO-Generaldebatte nach New York ab

New York/Berlin - Vor dem Hintergrund der Spekulationen über einen möglichen Wechsel an der Regierungsspitze hat Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz seine für nächste Woche geplante Reise zur UNO-Generaldebatte nach New York abgesagt. "Der Bundeskanzler wird kommende Woche entgegen ursprünglicher Planungen nicht nach New York reisen, da seine Präsenz in Berlin erforderlich ist", hieß es Dienstagabend aus Regierungskreisen.

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red