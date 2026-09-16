Fünf Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bus in Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Bus in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk sind laut den örtlichen Behörden am Mittwoch fünf Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere Personen seien verletzt worden, teilte Gouverneur Olexander Hanscha mit. Zudem attackierte Russland in der Nacht die Energieinfrastruktur in der zentralukrainischen Region Poltawa, erklärte der dortige Gouverneur auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, ohne Einzelheiten zu nennen.

Ozonloch über der Antarktis so klein wie Anfang der 90er

Genf - Das Ozonloch über der Antarktis ist 2025 so klein gewesen wie selten seit Anfang der 1990er-Jahre. Es sei das zweite Jahr in Folge, dass sowohl die horizontale Ausdehnung als auch die vertikale Tiefe deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 1990 bis 2010 lagen, so die Weltwetterorganisation (WMO). Die WMO führt den Erfolg auf das Montrealer Protokoll von 1987 zurück. Auf dieser Basis wurden schädliche Stoffe wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) schrittweise verboten.

Pilnacek-U-Ausschuss kommt aus Sommerpause zurück

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek kehrt am Mittwoch aus der Sommerpause zurück und leitet zugleich einen Reigen an Politiker-Befragungen im Herbst ein. Den Anfang macht am Mittwoch Ex-Justizministerin Alma Zadić (Grüne), am Donnerstag ist ihre Nachfolgerin Anna Sporrer (SPÖ) dran. Ebenfalls befragt wird am Mittwoch ein Vertreter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).

US-Notenbank könnte Leitzinsen anheben

Washington - In der dritten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh könnte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation am Mittwoch überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die Spannung bleibt aber groß, da Warsh auf klare Signale für die Finanzmärkte verzichtet.

Haubner gegen Überprüfung von parlamentarischen Mitarbeitern

Wien - Der Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP) spricht sich weiter gegen eine Sicherheitsüberprüfung von Mitarbeitern im Parlament aus und stellt sich damit gegen den jüngsten Vorstoß des Klubchefs seiner Partei, Ernst Gödl. "Das freie Mandat bringt es mit sich, dass der Abgeordnete selbstverantwortlich für seine parlamentarischen Mitarbeiter ist", sagte Haubner im Vorfeld der Präsidiale am Mittwoch, bei der das Thema erneut besprochen werden dürfte, gegenüber der APA.

Saudi-Arabien wehrt Houthi-Drohne bei Mekka ab

Mekka/Riad - Die saudi-arabische Luftabwehr hat nach Militärangaben nahe der für Muslime heiligen Stadt Mekka eine Drohne der jemenitischen Houthi-Miliz abgefangen. Das unbemannte Flugobjekt wurde demnach im Süden der Stadt zerstört. Turki al-Maliki, der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, das im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Houthi-Miliz kämpft, bezeichnete den Angriff auf der Plattform X als "schändliche Tat".

158,8 Mio. Euro an Corona-Hilfen zu Unrecht bezogen

Wien - Bei der Überprüfung von Covid-19-Förderungen hat das Finanzministerium bis Ende Juni 2026 Rückerstattungsansprüche von zu Unrecht erhaltenen Leistungen in Höhe von 158,8 Mio. Euro festgestellt. Wie aus dem am Mittwoch an das Parlament übermittelten Bericht zur Liquidation der COFAG hervorgeht, wurden bisher mehr als 11.700 Prüfungen durchgeführt. Allein in den vergangenen sechs Monaten gab es rund 2.400 Kontrollen.

Österreich steigt bei Klimaticket-Ranking wegen Preisen ab

Wien - Im Klimaticket-Ranking von Greenpeace, das Leistbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln in 30 europäischen Ländern und Hauptstädten vergleicht, ist Österreich nach einem "Stockerlplatz" im Jahr 2023 nun auf dem vierten Platz gelandet. "Grund dafür sind die überdurchschnittlich stark gestiegenen Fahrpreise für Bus und Bahn", schrieb die NGO am Mittwoch in einer Aussendung. Über 25 Prozent betrug die Teuerung bei Klimaticket und bei Wiener Linien seit der letzten Wertung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red