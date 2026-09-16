Von der Leyen spricht zur schwierigen Lage der Union

Straßburg/Moskau - Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch an, bald Fahrpläne für die am weitesten fortgeschrittenen EU-Beitrittskandidaten vorzuschlagen. "Dieser Prozess wird nach wie vor auf Leistung basieren", betonte sie, und: "Die Achtung unserer Werte steht nicht zur Disposition." Die Bilder von Ratko Mladićs Beerdigung in Belgrad letzte Woche hätten sie "entsetzt". Dieser habe grauenhafte Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen.

Von der Leyen will eigenen Alarmmechanismus für die EU

Straßburg/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will einen von der NATO unabhängigen Alarmmechanismus für Sicherheitskrisen unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Angriffs schaffen. "Wir brauchen einen Mechanismus analog zum Artikel 4 des NATO-Vertrags", sagte die deutsche Spitzenpolitikerin in ihrer diesjährigen Rede zur Lage der Europäischen Union. Zudem kündigte von der Leyen ein Konzept für einen Europäischen Sicherheitsrat an.

Von der Leyen: Social-Media-Altersgrenze von 13 Jahren

Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Straßburg EU-weite Social-Media-Altersgrenzen angekündigt: "Keine sozialen Netzwerke unter 13 Jahren. Kein eigenes Nutzerkonto unter 15 Jahren." Tag und Nacht würden Eltern die Folgen der Smartphonenutzung von Kindern sehen: Schlafstörung, Angstzustände, sogar Selbstverletzung. Der konkrete Gesetzesvorschlag dazu, der "KIDS ACT", wird am Donnerstag vorgelegt.

CDU-Granden stellen sich hinter deutschen Kanzler Merz

Berlin - Die CDU-Ministerpräsidenten stützen den deutschen Bundeskanzler und ihren Parteichef Friedrich Merz: Die Menschen könnten darauf vertrauen, dass man ihre Probleme angehen werde, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung. "Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten", wird darin betont. Damit folgen die Landeschefs nach einigem Zögern Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der Schwesterpartei CSU.

Gebäude in Gaza stürzte ein: Viele Tote und Verschüttete

Gaza - Bei einem Gebäudeeinsturz in der Stadt Gaza hat es in der Nacht auf Mittwoch palästinensischen Angaben zufolge viele Tote gegeben. Mindestens zwölf Menschen, darunter auch Kinder, seien ums Leben gekommen und weitere verletzt worden, teilte der Sprecher des von Hamas kontrollierten Zivilschutzes, Mahmud Basal, mit. 100 Menschen sollen noch unter den Trümmern des Wohnhauses verschüttet sein. Helfer suchen derzeit nach ihnen. Es fehlt aber an Ausrüstung und schwerem Gerät.

Saudi-Arabien wehrt Houthi-Drohne bei Mekka ab

Mekka/Riad - Die saudi-arabische Luftabwehr hat nach Militärangaben nahe der für Muslime heiligen Stadt Mekka eine Drohne der jemenitischen Houthi-Miliz abgefangen. Das unbemannte Flugobjekt wurde demnach im Süden der Stadt zerstört. Turki al-Maliki, der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, das im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Houthi-Miliz kämpft, bezeichnete den Angriff auf der Plattform X als "schändliche Tat".

Fünf Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bus in Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Linienbus in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk sind laut örtlichen Behörden am Mittwoch fünf Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere Personen seien verletzt worden, teilte Gouverneur Olexander Hanscha mit. Zudem attackierte Russland in der Nacht die Energieinfrastruktur in der zentralukrainischen Region Poltawa, erklärte der dortige Gouverneur auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, ohne Einzelheiten zu nennen.

Haubner gegen Überprüfung von parlamentarischen Mitarbeitern

Wien - Der Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP) spricht sich weiter gegen eine Sicherheitsüberprüfung von Mitarbeitern im Parlament aus und stellt sich damit gegen den jüngsten Vorstoß des Klubchefs seiner Partei, Ernst Gödl. "Das freie Mandat bringt es mit sich, dass der Abgeordnete selbstverantwortlich für seine parlamentarischen Mitarbeiter ist", sagte Haubner im Vorfeld der Präsidiale am Mittwoch, bei der das Thema erneut besprochen werden dürfte, gegenüber der APA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red