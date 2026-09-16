Anklagen im Fall von Kindesmissbrauchvorwürfe gegen Künstler

Wien - In der Causa rund um den Missbrauchsverdacht gegen einen bekannten heimischen Künstler ist gegen alle drei Beteiligten Anklage erhoben worden. Das bestätigte der Anwalt des Künstlers, Florian Höllwarth, der APA. Der Mann steht u.a. im Verdacht, sich an der Tochter einer Bekannten vergangen zu haben. Diese soll nicht zur Polizei gegangen sein, sondern den Künstler erpresst haben. Deshalb erstattete er nach der Zahlung mehrerer hoher Beträge im Mai schließlich Selbstanzeige.

Von der Leyen: Social-Media-Altersgrenze von 13 Jahren

Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Straßburg EU-weite Social-Media-Altersgrenzen angekündigt: "Keine sozialen Netzwerke unter 13 Jahren. Kein eigenes Nutzerkonto unter 15 Jahren." Tag und Nacht würden Eltern die Folgen der Smartphonenutzung von Kindern sehen: Schlafstörung, Angstzustände, sogar Selbstverletzung. Der konkrete Gesetzesvorschlag dazu, der "KIDS ACT", wird am Donnerstag vorgelegt.

EU bietet Kanada "assoziierte Mitgliedschaft" in der EU an

Straßburg/Ottawa - Die Europäische Union will Kanada als erstem Land eine "assoziierte Mitgliedschaft" ermöglichen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union im Europäischen Parlament in Straßburg an. Ein solcher Status ist in den EU-Verträgen bisher nicht vorgesehen und bedeutet eine Abkehr von der bisherigen Linie der Brüsseler Behörde. In der Vergangenheit hatte sich die EU gegen flexible Kategorien gewehrt.

Trinkwasserversorgung erste Priorität bei Knappheit

Wien - Die österreichische Bevölkerung erwartet Vorrang für die Trinkwasserversorgung im Falle einer Wasserknappheit. Das geht aus einer am Mittwoch vorgestellten repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Marketmind im Auftrag der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) mit 1.000 Befragten hervor. Die Wasserversorgung ist für 78 Prozent der Befragten die oberste Priorität, klar vor der Landwirtschaft (15 Prozent) und der Industrie (sechs Prozent).

Kosovos Ex-Präsident Thaci als Kriegsverbrecher verurteilt

Den Haag/Belgrad - Das Sondergericht in Den Haag hat den ehemaligen kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci wegen Kriegsverbrechen zu 25 Jahren Haft verurteilt. Der 58-Jährige wurde am Mittwoch unter anderem wegen Mordes, Folter und unrechtmäßiger Inhaftierung schuldig gesprochen. Die Taten wurden während des Konflikts um die Abspaltung des Kosovo von Serbien in den 1990er Jahren begangen, als Thaci Oberbefehlshaber der kosovo-albanischen "Befreiungsarmee" UCK war.

SPÖ-Minister vor "ganz normalem" Treffen

Wien - Die mediale Aufgeregtheit um ein Treffen der SPÖ-Regierungsmannschaft am Mittwochnachmittag war wohl umsonst. Wie Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat kundtat, sei das "ganz normale" Treffen der Regierungsmitglieder diese Woche statt am Vormittag am Nachmittag angesetzt. Sie verstehe die Aufregung daher nicht.

Spritpreisbremse - Entscheidung erst am Monatsende

Wien - Die Bundesregierung hat noch nicht entschieden, ob die Ende September auslaufende Spritpreisbremse verlängert wird. Man werde "so wie in den letzten Monaten" gegen Ende des Monats dann aufgrund der Marktentwicklung die Regelung treffen für das Folgemonat. "Das hat sich sehr bewährt", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Mittwoch nach der Ministerratssitzung.

Pilnacek-U-Ausschuss - Zadić sah keine politischen Einflüsse

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ist am Mittwoch mit der Befragung von Ex-Justizministerin Alma Zadić (Grüne) fortgesetzt worden. Sie habe "keine konkrete Wahrnehmung zu politischen Einflüssen" auf die Ermittlungen zum Tod des Ex-Sektionschefs. Einflussnahmen in ihrer Amtszeit warf ihr zuvor die ÖVP vor. Vor ihrem Amtsantritt sei es dezidierter Wunsch des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) gewesen, dass Pilnacek bleibt, sagte Zadić.

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red