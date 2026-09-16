Mann nach Angriff auf Partnerin in NÖ von Polizei erschossen

Bad Vöslau - Nach einem Messerangriff auf seine Partnerin ist ein Mann am Mittwoch in Bad Vöslau (Bezirk Baden) von der Polizei erschossen worden. Die Exekutive war wegen einer gefährlichen Drohung alarmiert worden. Der Mann soll die Frau mit einem Messer schwer verletzt haben. "Es kam zu einem Schusswaffengebrauch seitens der Polizei. Der Beschuldigte wurde getötet", bestätigte Sprecher Johann Baumschlager auf Anfrage Medienberichte. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Von der Leyen: Social-Media-Altersgrenze von 13 Jahren

Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Straßburg EU-weite Social-Media-Altersgrenzen angekündigt: "Keine sozialen Netzwerke unter 13 Jahren. Kein eigenes Nutzerkonto unter 15 Jahren." Tag und Nacht würden Eltern die Folgen der Smartphonenutzung von Kindern sehen: Schlafstörung, Angstzustände, sogar Selbstverletzung. Der konkrete Gesetzesvorschlag dazu, der "KIDS ACT", wird am Donnerstag vorgelegt.

Bürgermeister Ludwig beerdigt den Wiener "Kultureuro"

Wien - Nach tagelanger Kritik an den kolportierten Plänen der Stadt Wien, einen "Kultureuro" direkt über eine neue Steuer auf Veranstaltungstickets einzuheben, hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch einen Schlussstrich unter die Diskussion gezogen: "Der Kultureuro kommt nicht", sagt er in einem auf Social Media verbreiteten Video. Diese Entscheidung sei "nach Abwägung aller Argumente" gefallen.

Zadić sah keinen Einfluss auf Pilnacek-Ermittlungen

Wien - Ex-Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat am Mittwoch im Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ihre Sicht der Geschehnisse rund um den Tod des ehemaligen Justizsektionschefs geschildert. "Konkrete Wahrnehmungen" zu politischer Einflussnahme auf die Ermittlungen habe sie keine. In ihrer Amtszeit habe sie als Reaktion auf den von ihr initiierten Kreutner-Bericht jedenfalls einiges geändert, etwa die Berichtspflichten eingedämmt oder die Medienarbeit neu aufgestellt.

EU bietet Kanada "assoziierte Mitgliedschaft" in der EU an

Straßburg/Ottawa - Die Europäische Union will Kanada als erstem Land eine "assoziierte Mitgliedschaft" ermöglichen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union im Europäischen Parlament in Straßburg an. Ein solcher Status ist in den EU-Verträgen bisher nicht vorgesehen und bedeutet eine Abkehr von der bisherigen Linie der Brüsseler Behörde. In der Vergangenheit hatte sich die EU gegen flexible Kategorien gewehrt.

Kosovos Ex-Präsident Thaci als Kriegsverbrecher verurteilt

Den Haag/Belgrad - Nach einem mehrjährigen Prozess ist der Ex-Präsident des Kosovo, Hashim Thaci, wegen Kriegsverbrechen zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Kosovo-Sondergericht in Den Haag sah es am Mittwoch unter anderem als erwiesen an, dass er in 96 Fällen für politische Morde verantwortlich war. Zudem wurden ihm weitere schwere Verbrechen wie Folter und Verfolgung sowie willkürliche Inhaftierung von Unschuldigen zur Last gelegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Trinkwasserversorgung erste Priorität bei Knappheit

Wien - Die österreichische Bevölkerung erwartet Vorrang für die Trinkwasserversorgung im Falle einer Wasserknappheit. Das geht aus einer am Mittwoch vorgestellten repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Marketmind im Auftrag der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) mit 1.000 Befragten hervor. Die Wasserversorgung ist für 78 Prozent der Befragten die oberste Priorität, klar vor der Landwirtschaft (15 Prozent) und der Industrie (sechs Prozent).

158,8 Mio. Euro an Corona-Hilfen zu Unrecht bezogen

Wien - Bei der Überprüfung von Covid-19-Förderungen hat das Finanzministerium bis Ende Juni 2026 Rückerstattungsansprüche von zu Unrecht erhaltenen Leistungen in Höhe von 158,8 Mio. Euro festgestellt. Wie aus dem am Mittwoch an das Parlament übermittelten Bericht zur Liquidation der COFAG hervorgeht, wurden bisher mehr als 11.700 Prüfungen durchgeführt. Allein in den vergangenen sechs Monaten gab es rund 2.400 Kontrollen.

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red