Anklagen im Fall von Kindesmissbrauchsvorwurf gegen Künstler

Wien - In der Causa rund um den Missbrauchsverdacht gegen einen bekannten heimischen Künstler ist gegen den Mann und eine 42-jährige Frau sowie deren 62-jährige Mutter, die ihn erpresst haben sollen, Anklage erhoben worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Wien am Nachmittag auf APA-Anfrage, nachdem der Anwalt des Künstlers, Florian Höllwarth, sich dazu öffentlich geäußert hatte. Der Künstler soll fast 190.000 Euro Schweigegeld bezahlt haben, gab die Anklagebehörde bekannt.

Zadić sah keinen Einfluss auf Pilnacek-Ermittlungen

Wien - Ex-Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat am Mittwoch im Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ihre Sicht der Geschehnisse rund um den Tod des ehemaligen Justizsektionschefs geschildert. "Konkrete Wahrnehmungen" zu politischer Einflussnahme auf die Ermittlungen habe sie keine. In ihrer Amtszeit habe sie als Reaktion auf den von ihr initiierten Kreutner-Bericht jedenfalls einiges geändert, etwa die Berichtspflichten eingedämmt oder die Medienarbeit neu aufgestellt.

Peter de Caluwe wird neuer Salzburger Festspiel-Intendant

Salzburg - Peter de Caluwe, Belgier des Jahrgangs 1963 und von 2007 bis 2025 Intendant der Oper Monnaie in Brüssel, wird nach dem Festival 2027 Intendant der Salzburger Festspiele. Das wurde der APA am Mittwoch aus Kuratoriumskreisen bestätigt. Offiziell soll die "Zukunft der Salzburger Festspiele" am Freitag um 10 Uhr im Großen Festspielhaus enthüllt werden. Sie wird auch die Vertragsverlängerung von Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer umfassen.

Regierung deckelt Strompreis für den Krisenfall

Wien - Die Regierung bringt einen Strompreisdeckel für Haushalte und Betriebe für den Fall einer Energiekrise auf den Weg. Die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS wollen damit einen Preisschock wie 2022 verhindern. Konkret soll der Strompreis bei 10 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh) eingefroren werden, wenn er über 16,5 Cent steigt. In der Industrie werden die Subventionen von 60 auf über 500 Unternehmen ausgeweitet, kündigten Regierungsvertreter am Mittwoch an.

Mann nach Angriff auf Partnerin in NÖ von Polizei erschossen

Bad Vöslau - Nach einem Messerangriff auf seine Partnerin ist ein Mann am Mittwoch in Bad Vöslau (Bezirk Baden) von der Polizei erschossen worden. Mehrere Anrufer hatten Hilfeschreie gehört und die Einsatzkräfte verständigt. In einer Wohnung wurde die schwer verletzte Frau gefunden. "Im Zuge der Amtshandlung kam es zu einem Schusswaffengebrauch seitens der Polizei", sagte Sprecher Johann Baumschlager. Der Beschuldigte erlitt tödliche Verletzungen. Die Frau wurde in ein Spital gebracht.

Parlamentswahl wird für Putin Beitrag zum Sieg Russlands

Moskau - Der russische Staatschef Wladimir Putin stellt die kommende Parlamentswahl als Symbol der Einigkeit seines kriegführenden Landes dar. "Die Teilnahme an den Wahlen ist unser gemeinsamer Beitrag zum Sieg Russlands", sagte er in einer Videoansprache. Die Wahl solle zeigen, "dass hinter unseren Kämpfern Millionen Menschen stehen, dass wir ein geeintes Volk sind", sagte Putin. Er gehe davon aus, dass die "würdigsten Kandidaten" gewinnen.

Mehr als 60 Tote bei Einsturz von Goldmine im Sudan

Khartum - Beim Einsturz einer Goldmine im Sudan sind Dutzende Bergarbeiter getötet worden. Die örtliche medizinische Hilfsorganisation Dar Hamar teilte mit, bisher seien 64 Tote bestätigt worden. Weitere 55 Menschen seien verletzt worden. Das Unglück ereignete sich demnach bereits am Sonntag in der Region West-Kordofan im Westen des Landes.

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red