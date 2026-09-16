Kabarettist Gunkl wegen Missbrauchsvorwürfen angeklagt

Wien - Im Fall rund um den Missbrauchsverdacht gegen den Kabarettisten Günther "Gunkl" Paal ist gegen ihn und eine 42-jährige Frau sowie deren 62-jährige Mutter, die ihn erpresst haben sollen, Anklage erhoben worden. Medien hatten zuvor bereits den Namen des 64-Jährigen in der Causa öffentlich gemacht. Paal gestand die Vorwürfe am Mittwochabend selbst in einem Video auf Facebook ein. "Ich hab' Schande auf mich gebracht", sagte er. "Ich bedauere zutiefst, was ich gemacht hab'."

Zadić sah keinen Einfluss auf Pilnacek-Ermittlungen

Wien - Ex-Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat am Mittwoch im Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ihre Sicht der Geschehnisse rund um den Tod des ehemaligen Justizsektionschefs geschildert. "Konkrete Wahrnehmungen" zu politischer Einflussnahme auf die Ermittlungen habe sie keine. In ihrer Amtszeit habe sie als Reaktion auf den von ihr initiierten Kreutner-Bericht jedenfalls einiges geändert, etwa die Berichtspflichten eingedämmt oder die Medienarbeit neu aufgestellt.

Peter de Caluwe wird neuer Salzburger Festspiel-Intendant

Salzburg - Peter de Caluwe, Belgier des Jahrgangs 1963 und von 2007 bis 2025 Intendant der Oper Monnaie in Brüssel, wird nach dem Festival 2027 Intendant der Salzburger Festspiele. Das wurde der APA am Mittwoch aus Kuratoriumskreisen bestätigt. Offiziell soll die "Zukunft der Salzburger Festspiele" am Freitag um 10 Uhr im Großen Festspielhaus enthüllt werden. Sie wird auch die Vertragsverlängerung von Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer umfassen.

Gefechte im Jemen dauern weiter an

Sanaa - Die Gefechte im Jemen dauern an. Truppen der international anerkannten und von Saudi-Arabien unterstützten Regierung bombardierten in der umkämpften Provinz Marib mehrere Ziele, wie es aus Militärkreisen hieß. Nach einem versuchten Vormarsch der Houthi habe es dort stundenlange Kämpfe gegeben, bei denen die Regierungstruppen unter anderem Drohnen und Artillerie eingesetzt hätten. Die Armee veröffentlichte auch Videos von Drohnenangriffen auf Houthi-Stellungen in Marib.

Russen stimmen bis Sonntag über neues Parlament ab

Moskau - In Russland beginnen am Freitag (ab 8.00 Uhr Ortszeit, Donnerstagabend 22.00 Uhr MESZ) die ersten Parlamentswahlen seit Beginn der großangelegten Offensive in der Ukraine vor mehr als viereinhalb Jahren. Bei der bis Sonntag stattfindenden Abstimmung über die 450 Sitze in der Staatsduma ist ein Sieg der Partei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin sicher. Weiter zugelassen sind nur andere kremltreue Parteien. Zeitgleich finden Regional- und Kommunalwahlen statt.

Kanadas Premier Carney hält Rede im EU-Parlament

Straßburg - Vor dem Hintergrund einer stärkeren Annäherung zwischen Kanada und der EU hält der kanadische Premierminister Mark Carney am Donnerstag eine Rede im EU-Parlament in Straßburg (11.30 Uhr MESZ). Es wird erwartet, dass Carney den Abgeordneten seine Idee einer "einzigartigen Allianz" zwischen seinem Land und der Europäischen Union erläutert.

Schwedens Mitte-Links-Opposition gewinnt Parlamentswahl

Stockholm - Die schwedische Mitte-Links-Opposition hat einem Medienbericht zufolge das amtierende rechte Regierungsbündnis bei der Parlamentswahl mit einem hauchdünnen Vorsprung besiegt. Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen vom Sonntag komme das Lager um Oppositionsführerin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten auf 175 der 349 Sitze im Parlament, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender SVT. Damit zeichnet sich in dem skandinavischen Land ein Regierungswechsel ab.

US-Notenbank erhöht erstmals seit Juli 2023 wieder Leitzins

Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve hebt wegen der hartnäckig hohen Inflation erstmals seit Sommer 2023 den Leitzins an. Dieser steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent, wie der Fed-Zentralbankrat am Mittwochabend mitteilte. Die Entscheidung werde eine schnellere Rückkehr zum Zwei-Prozent-Inflationsziel der Fed unterstützen, sagte Fed-Chef Kevin Warsh.

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red