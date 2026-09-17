Inflation im August auf 3,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation in Österreich ist im August auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli hatte sie 2,8 Prozent betragen. Vor allem höhere Treibstoff- und Heizölpreise trieben die Teuerungsrate in die Höhe. Wichtigster Inflationstreiber war, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte, aber weiterhin der Dienstleistungsbereich. Inflationsdämpfend wirkte sich hingegen die seit Juli gültige Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent aus.

US-Kongress stimmt für verschärfte Russland-Sanktionen

Washington - Nach langen Verhandlungen hat der US-Kongress deutlich verschärfte Sanktionen gegen Russland beschlossen. Nach dem Senat billigte am Mittwoch auch das Repräsentantenhaus das Sanktionspaket - das erste gegen Russland in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump. Es sieht Strafmaßnahmen gegen Präsident Wladimir Putin vor und nimmt die sogenannte Schattenflotte ins Visier, mit deren Schiffen Moskau internationale Ölsanktionen umgeht.

Wieder schwere russische Raketenangriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach einigen Nächten Pause die Ukraine wieder mit ballistischen Raketen angegriffen. Gegen Kiew wurden nach Angaben militärnaher Telegramkanäle in der Nacht auf Donnerstag bis zu sechs umfunktionierte Anti-Schiffs-Raketen vom Typ Zirkon eingesetzt. Schwere Explosionen waren in der Stadt zu hören. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von Schäden unter anderem an einem Bürogebäude und einem Wohnhaus. Zwölf Menschen, darunter zwei Kinder, seien verletzt worden.

Dieselpreis steigt auf höchsten Wert seit März 2026

Wien - Nachdem die Spritpreise in Deutschland bereits am Dienstag neue Rekorde erreicht haben, ist es nun auch in Österreich so weit: Der Dieselpreis ist am Mittwoch laut Daten der E-Control auf 2,268 Euro je Liter und damit auf den höchsten Wert seit März 2026 gestiegen. Superbenzin notierte bei 1,959 Euro je Liter - damit fehlen noch 14 Cent auf den Höchstwert vom Juni 2022, schreibt der ÖAMTC in einer Aussendung am Donnerstag.

Sporrer erstes amtierendes Regierungsmitglied im U-Ausschuss

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek hat am Donnerstag erstmals ein Mitglied der aktuellen Bundesregierung als Auskunftsperson geladen: Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ). Am Vortag hatte bereits ihre Vorgängerin, Alma Zadić (Grüne), ihre Wahrnehmungen zu den Ermittlungen nach dem Tod des einstigen Sektionschefs geschildert. Sie habe zumindest keine persönliche Wahrnehmung zu versuchter politischer Einflussnahme gehabt, sagte sie.

Die weltweiten Wasserspeicher schrumpfen

Genf - Die weltweiten Wasserressourcen sind nach einem Bericht der Weltwetterorganisation (WMO) in den vergangenen Jahren knapper geworden. Der Abfluss aus Flüssen sei zurückgegangen, Gletscher schrumpften und in vielen Weltregionen sinke der Grundwasserspiegel, schreibt die WMO in ihrem jährlichen Wasserbericht. Beim Grundwasserspiegel waren Zentral- und Osteuropa 2025 besonders betroffen: Kaum anderswo sei das Defizit gegenüber dem Zeitraum 2014 bis 2024 so groß gewesen.

Kanadas Premier Carney hält Rede im EU-Parlament

Straßburg - Vor dem Hintergrund einer stärkeren Annäherung zwischen Kanada und der EU hält der kanadische Premierminister Mark Carney am Donnerstag eine Rede im EU-Parlament in Straßburg (11.30 Uhr MESZ). Es wird erwartet, dass Carney den Abgeordneten seine Idee einer "einzigartigen Allianz" zwischen seinem Land und der Europäischen Union erläutert.

Stocker als erster Kanzler seit 19 Jahren zu Besuch in Polen

Wien - Als erster österreichischer Regierungschef seit fast 20 Jahren reist Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch nach Polen. Ministerpräsident Donald Tusk will seinen Parteifreund am späten Vormittag in Warschau mit militärischen Ehren empfangen. Beide Regierungen äußerten im Vorfeld nicht nur großes Interesse an einer engeren bilateralen Zusammenarbeit, sondern auch an mehr Einfluss auf EU-Ebene.

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red