Inflation im August auf 3,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation in Österreich ist im August auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli hatte sie 2,8 Prozent betragen. Vor allem gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise trieben die Teuerungsrate in die Höhe. Wichtigster Inflationstreiber war, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte, aber weiterhin der Dienstleistungsbereich. Inflationsdämpfend wirkte sich hingegen die seit Juli gültige Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent aus.

Preis für Diesel steigt auf neuen Rekordwert

Wien - In Österreich haben die Spritpreise neue Rekorde erreicht. Der Dieselpreis ist am Mittwoch laut Daten der E-Control auf 2,268 Euro je Liter gestiegen und hat damit den Höchstwert vom März 2026 überschritten. Superbenzin notierte bei 1,959 Euro je Liter und damit 14 Cent unter dem Höchstwert vom Juni 2022, schreibt der ÖAMTC am Donnerstag. Die Rufe nach Unterstützung für Verbraucher und die Transportindustrie mehren sich nun wieder.

US-Kongress stimmt für verschärfte Russland-Sanktionen

Washington - Nach langen Verhandlungen hat der US-Kongress deutlich verschärfte Sanktionen gegen Russland beschlossen. Nach dem Senat billigte am Mittwoch auch das Repräsentantenhaus das Sanktionspaket - das erste gegen Russland in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump. Es sieht Strafmaßnahmen gegen Präsident Wladimir Putin vor und nimmt die sogenannte Schattenflotte ins Visier, mit deren Schiffen Moskau internationale Ölsanktionen umgeht. China kritisierte das Gesetz.

Wieder schwere russische Raketenangriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach einigen Nächten Pause die Ukraine wieder mit ballistischen Raketen angegriffen. Gegen Kiew wurden nach Angaben militärnaher Telegramkanäle in der Nacht auf Donnerstag bis zu sechs umfunktionierte Anti-Schiffs-Raketen vom Typ Zirkon eingesetzt. Schwere Explosionen waren in der ukrainischen Hauptstadt zu hören. Mindestens 18 Menschen wurden verletzt, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf der Plattform Telegram, unter ihnen auch zwei Kinder.

Sporrer im U-Ausschuss für Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat ihre Befragung im Pilnacek-U-Ausschuss genützt, um abermals für eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft zu plädieren. Die Ressortchefin war das erste Regierungsmitglied, das in diesem Rahmen von den Abgeordneten befragt wurde. In ihrem Eingangsstatement betonte sie, staatsanwaltliche Akten, wie jene zum verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek, nie zu Gesicht zu bekommen, um den Eindruck politischer Einflussnahme zu vermeiden.

Heftige Gefechte nahe Meerenge Bab al-Mandab im Jemen

Sanaa - Die Kämpfe zwischen Houthi-Rebellen und der international anerkannten Regierung im Jemen gehen unvermindert weiter. Wie die dpa aus Militärkreisen im Umfeld der Regierungstruppen erfuhr, konzentrierten sich die Gefechte seit der Nacht auf den Westen der Provinz Taiz, nahe der Meerenge Bab al-Mandab. Die bergige Provinz ist von strategischer Bedeutung für die Beherrschung der Küste, die von den Houthi-Rebellen kürzlich erobert wurde.

UNO-Bericht sieht mögliche US-Kriegsverbrechen im Iran

Genf - Eine UNO-Untersuchungskommission sieht hinreichende Gründe für die Annahme, dass die USA für zwei Angriffe auf eine Schule und eine Sportstätte im Iran verantwortlich sind. Diese Angriffe im Februar seien Kriegsverbrechen, heißt es in einem Bericht der unabhängigen UNO-Kommission für den Iran, der dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf vorgelegt werden soll. Zudem wirft die Kommission den iranischen Behörden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Schummeln und schweigen: OpenAI räumt KI-Fehlverhalten ein

Bangalore - Die KI-Modelle von OpenAI setzen sich offenbar regelmäßig über Anweisungen der Programmierer hinweg. Das milliardenschwere US-Startup räumte am Mittwoch (Ortszeit) sechs weitere Fälle von unerwünschtem Verhalten seiner Software ein. Sie habe unter anderem versucht, eigene Fehler zu verschleiern. Zudem habe sie selbst erstellte Dateien ins Internet hochgeladen, um Belege für erfundene Fakten vorweisen zu können.

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red