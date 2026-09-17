Bacon vs. Picasso: "Offener Schlagabtausch" in der Albertina

Wien - Es sind zwei der Großmeister der Malerei des 20. Jahrhunderts, die einander jedoch nie begegnet sind: Francis Bacon und Pablo Picasso. In der Albertina treffen die beiden Heroen nun aber aufeinander - in der monumentalen Herbstschau zum 250-Jahr-Jubiläum des Museums. Hier plustern sich zentrale Werke der beiden Künstler nebeneinander auf, rittern in ihrer Größe um die berechtigte Aufmerksamkeit. "Ein offener Schlagabtausch", wie es Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis nennt.

Sporrer im U-Ausschuss für Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat ihre Befragung im Pilnacek-U-Ausschuss genützt, um abermals für eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft zu plädieren. Die Ressortchefin war das erste Regierungsmitglied, das in diesem Rahmen von den Abgeordneten befragt wurde. In ihrem Eingangsstatement betonte sie, staatsanwaltliche Akten, wie jene zum verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek, nie zu Gesicht zu bekommen, um den Eindruck politischer Einflussnahme zu vermeiden.

Inflation im August auf 3,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation in Österreich ist im August auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli hatte sie 2,8 Prozent betragen. Vor allem gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise trieben die Teuerungsrate in die Höhe. Wichtigster Inflationstreiber war, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte, aber weiterhin der Dienstleistungsbereich. Inflationsdämpfend wirkte sich hingegen die seit Juli gültige Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent aus.

Preis für Diesel steigt auf neuen Rekordwert

Wien - In Österreich haben die Spritpreise neue Rekorde erreicht. Der Dieselpreis ist am Mittwoch laut Daten der E-Control auf 2,268 Euro je Liter gestiegen und hat damit den Höchstwert vom März 2026 überschritten. Superbenzin notierte bei 1,959 Euro je Liter und damit 14 Cent unter dem Höchstwert vom Juni 2022, schreibt der ÖAMTC am Donnerstag. Die Rufe nach Unterstützung für Verbraucher und die Transportindustrie mehren sich nun wieder.

Wieder schwere russische Raketenangriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach einigen Nächten Pause die Ukraine wieder mit ballistischen Raketen angegriffen. Gegen Kiew wurden in der Nacht auf Donnerstag bis zu sechs umfunktionierte Anti-Schiffs-Raketen vom Typ Zirkon eingesetzt. Mindestens 18 Menschen wurden verletzt, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf der Plattform Telegram, unter ihnen auch zwei Kinder. Bei einem russischen Drohnenangriff im Schwarzen Meer starb nach ukrainischen Angaben der Kapitän eines zivilen Schiffes.

Carney: Kanada will erstes assoziiertes EU-Mitglied werden

Straßburg - Kanada befürwortet eine engere Anbindung an die Europäische Union und strebt als erstes Land überhaupt eine assoziierte Mitgliedschaft an. Dies erklärte der kanadische Ministerpräsident Mark Carney am Donnerstag in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Er begrüßte damit einen entsprechenden Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Europa und Kanada seien gemeinsam stärker, sagte Carney.

Stocker als erster Kanzler seit 19 Jahren zu Besuch in Polen

Warschau - Historischer Besuch in Warschau: Als erster österreichischer Regierungschef seit fast 20 Jahren ist Bundeskanzler Christian Stocker am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch nach Polen gereist. Ministerpräsident Donald Tusk empfing seinen Amtskollegen zu Mittag mit militärischen Ehren vor dem Regierungsgebäude in Warschau. Wie es im Vorfeld von beiden Regierungen hieß, wollen Polen und Österreich gemeinsam die Stimme Mitteleuropas in der EU stärker zur Geltung bringen.

UNO-Bericht sieht mögliche US-Kriegsverbrechen im Iran

Genf - Eine UNO-Untersuchungskommission sieht hinreichende Gründe für die Annahme, dass die USA für zwei Angriffe auf eine Schule und eine Sportstätte im Iran verantwortlich sind. Diese Angriffe im Februar seien Kriegsverbrechen, heißt es in einem Bericht der unabhängigen UNO-Kommission für den Iran, der dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf vorgelegt werden soll. Zudem wirft die Kommission den iranischen Behörden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

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red