Fall "Gunkl": Kindesabnahme hatte keinen Bezug zu Übergriff

Wien - Im Fall um den wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Besitzes von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial angeklagten Kabarettisten Günther "Gunkl" Paal sind am Donnerstag weitere Einzelheiten bekannt geworden. Das betroffene Kind - ein im März 2021 geborenes Mädchen - wurde der Mutter abgenommen, weil diese gemeinsam mit 19 Hunden in einem Haushalt lebte. Sie soll ihre Tochter und ihren drei Jahre alten Sohn aus Überforderung vernachlässigt haben.

Sporrer im U-Ausschuss für Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat ihre Befragung im Pilnacek-U-Ausschuss genützt, um abermals für eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft zu plädieren. Die Ressortchefin war das erste Regierungsmitglied, das in diesem Rahmen von den Abgeordneten befragt wurde. In ihrem Eingangsstatement betonte sie, staatsanwaltliche Akten, wie jene zum verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek, nie zu Gesicht zu bekommen, um den Eindruck politischer Einflussnahme zu vermeiden.

Inflation im August auf 3,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation in Österreich ist im August auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli hatte sie 2,8 Prozent betragen. Vor allem gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise trieben die Teuerungsrate in die Höhe. Wichtigster Inflationstreiber war, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte, aber weiterhin der Dienstleistungsbereich. Inflationsdämpfend wirkte sich hingegen die seit Juli gültige Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent aus.

Preis für Diesel steigt auf neuen Rekordwert

Wien - In Österreich haben die Spritpreise neue Rekorde erreicht. Der Dieselpreis ist am Mittwoch laut Daten der E-Control auf 2,268 Euro je Liter gestiegen und hat damit den Höchstwert vom März 2026 überschritten. Superbenzin notierte bei 1,959 Euro je Liter und damit 14 Cent unter dem Höchstwert vom Juni 2022, schreibt der ÖAMTC am Donnerstag. Die Rufe nach Unterstützung für Verbraucher und die Transportindustrie mehren sich nun wieder.

Erste Anzeige und dutzende Verfahren zu Kopftuchverbot

Wien - Zwei Wochen nach Inkrafttreten des Kopftuchverbots in der Schule für Mädchen bis 14 werden im Osten die ersten Fälle gemeldet, in denen Schülerinnen auch nach einer Vorladung der Eltern durch die Direktion weiter verhüllt zum Unterricht gekommen sind. In Wien wurden deshalb 55 Fälle der Bildungsdirektion gemeldet. In Niederösterreich gibt es bereits eine erste Anzeige, nachdem ein Mädchen auch nach dem Gespräch in der Bildungsbehörde das Kopftuchverbot nicht eingehalten hat.

Mitte-Links-Bündnis gewinnt Parlamentswahl in Schweden knapp

Stockholm - In Schweden hat das Mitte-Links-Bündnis die Parlamentswahl vom Sonntag knapp gewonnen. Das Lager um Oppositionsführerin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten sicherte sich 176 der 349 Sitze im Parlament, wie die schwedische Wahlbehörde am Donnerstag nach Auszählung aller Stimmen mitteilte. Das Ergebnis muss noch formell bestätigt werden. Der bisherige konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson trat von seinem Amt zurück.

Carney: Kanada will erstes assoziiertes EU-Mitglied werden

Straßburg - Kanada befürwortet eine engere Anbindung an die Europäische Union und strebt als erstes Land überhaupt eine assoziierte Mitgliedschaft an. Dies erklärte der kanadische Ministerpräsident Mark Carney am Donnerstag in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Er begrüßte damit einen entsprechenden Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Europa und Kanada seien gemeinsam stärker, sagte Carney.

Tusk lobt Solidarität Österreichs bei Treffen mit Stocker

Warschau/Bialystok/Grodno - Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat die Solidarität Österreichs in Verteidigungsfragen gelobt. Er sehe keinerlei "Defizite" wegen der Neutralität, sagte Tusk am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in Warschau. Konkret nannte er die Zahlung von EU-Verteidigungsgeldern in Milliardenhöhe an Polen. Österreich werde als neutrales Land weiter "unseren Beitrag leisten, um die europäische Resilienz zu stärken", versicherte Stocker.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red