Fall "Gunkl": Kindesabnahme hatte keinen Bezug zu Übergriff

Wien - Im Fall um den wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Besitzes von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial angeklagten Kabarettisten Günther "Gunkl" Paal sind am Donnerstag weitere Einzelheiten bekannt geworden. Das betroffene Kind - ein im März 2021 geborenes Mädchen - wurde der Mutter abgenommen, weil diese gemeinsam mit 19 Hunden in einem Haushalt lebte. Sie soll ihre Tochter und ihren drei Jahre alten Sohn aus Überforderung vernachlässigt haben.

Anrainer von Frankfurter Flughafen an Malaria gestorben

Frankfurt am Main - Nach zwei Infektionen mit Malaria nahe dem Flughafen von Frankfurt am Main in Deutschland ist ein Mensch an den Folgen gestorben. Die Person wohnte in unmittelbarer Nähe zum Flughafen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der im Juli bekanntgewordenen sogenannten Flughafen-Malaria stieg damit auf drei. Bei den Krankheitsüberträgern dürfte es sich um per Flieger eingeschleppte Mücken handeln. Zuvor waren zwei Airport-Mitarbeiter gestorben.

Carney: Kanada will erstes assoziiertes EU-Mitglied werden

Straßburg - Kanada befürwortet eine engere Anbindung an die Europäische Union und strebt als erstes Land überhaupt eine assoziierte Mitgliedschaft an. Dies erklärte der kanadische Ministerpräsident Mark Carney am Donnerstag in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Er begrüßte damit einen entsprechenden Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Europa und Kanada seien gemeinsam stärker, sagte Carney.

Tusk lobt Solidarität Österreichs bei Treffen mit Stocker

Warschau/Bialystok/Grodno - Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat die Solidarität Österreichs in Verteidigungsfragen gelobt. Er sehe keinerlei "Defizite" wegen der Neutralität, sagte Tusk am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in Warschau. Konkret nannte er die Zahlung von EU-Verteidigungsgeldern in Milliardenhöhe an Polen. Österreich werde als neutrales Land weiter "unseren Beitrag leisten, um die europäische Resilienz zu stärken", versicherte Stocker.

Mitte-Links-Lager gewinnt Parlamentswahl in Schweden

Stockholm - Wahlsieg für die Opposition in Schweden: Bei der Parlamentswahl hat das Mitte-Links-Lager knapp einen Sieg errungen. Der Parteienblock um die sozialdemokratische Spitzenkandidatin Magdalena Andersson kam laut dem am Donnerstag veröffentlichen offiziellen Endergebnis auf 176 Sitze im Parlament, das konservative Regierungsbündnis des bisherigen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson auf 173. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mussten erhebliche Einbußen hinnehmen.

Heftige Gefechte nahe Meerenge Bab al-Mandab im Jemen

Sanaa - Die Kämpfe zwischen Houthi-Rebellen und der international anerkannten Regierung im Jemen gehen unvermindert weiter. Wie die dpa aus Militärkreisen im Umfeld der Regierungstruppen erfuhr, konzentrierten sich die Gefechte seit der Nacht auf den Westen der Provinz Taiz, nahe der Meerenge Bab al-Mandab. Die bergige Provinz ist von strategischer Bedeutung für die Beherrschung der Küste, die von den Houthi-Rebellen kürzlich erobert wurde.

Erste Anzeige und dutzende Verfahren zu Kopftuchverbot

Wien - Zwei Wochen nach Inkrafttreten des Kopftuchverbots in der Schule für Mädchen bis 14 werden im Osten die ersten Fälle gemeldet, in denen Schülerinnen auch nach einer Vorladung der Eltern durch die Direktion weiter verhüllt zum Unterricht gekommen sind. In Wien wurden deshalb 55 Fälle der Bildungsdirektion gemeldet. In Niederösterreich gibt es bereits eine erste Anzeige, nachdem ein Mädchen auch nach dem Gespräch in der Bildungsbehörde das Kopftuchverbot nicht eingehalten hat.

Sechs Verletzte bei Schulbusunfall im Innviertel

St. Marienkirchen am Hausruck - Die Kollision eines Schulbusses mit einem Lastwagen hat Donnerstagmittag in St. Marienkirchen am Hausruck (Bezirk Ried) sechs Verletzte, darunter vier Kinder gefordert. Eines der verletzten Kinder sei in kritischem Zustand, berichtete die Polizei. Vier Rettungshubschrauber sowie mehrere Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. Näheres war vorerst nicht bekannt.

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red