Sporrer: Pilnacek-Akten "nie zu Gesicht bekommen"

Wien - Mit Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) ist erstmals ein Regierungsmitglied im Pilnacek-U-Ausschuss von den Abgeordneten befragt worden. Sie betonte, staatsanwaltliche Akten, wie jene zum verstorbenen Sektionschef Christian Pilnacek, nie zu Gesicht zu bekommen, um den Eindruck politischer Einflussnahme zu vermeiden. Ein Vizeleiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien verteidigte die Entscheidung, Ermittlungen einzustellen, bzw. diese nach Eisenstadt zu übertragen.

Fall "Gunkl": Kindesabnahme hatte keinen Bezug zu Übergriff

Wien - Im Fall um den wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Besitzes von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial angeklagten Kabarettisten Günther "Gunkl" Paal sind am Donnerstag weitere Einzelheiten bekannt geworden. Das betroffene Kind - ein im März 2021 geborenes Mädchen - wurde der Mutter abgenommen, weil diese gemeinsam mit 19 Hunden in einem Haushalt lebte. Sie soll ihre Tochter und ihren drei Jahre alten Sohn aus Überforderung vernachlässigt haben.

Tusk lobt Solidarität Österreichs bei Treffen mit Stocker

Warschau/Bialystok/Grodno - Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat die Solidarität Österreichs in Verteidigungsfragen gelobt. Er sehe keinerlei "Defizite" wegen der Neutralität, sagte Tusk am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in Warschau. Konkret nannte er die Zahlung von EU-Verteidigungsgeldern in Milliardenhöhe an Polen. Österreich werde als neutrales Land weiter "unseren Beitrag leisten, um die europäische Resilienz zu stärken", versicherte Stocker.

Mitte-Links-Lager gewinnt Parlamentswahl in Schweden

Stockholm - Wahlsieg für die Opposition in Schweden: Bei der Parlamentswahl hat das Mitte-Links-Lager knapp einen Sieg errungen. Der Parteienblock um die sozialdemokratische Spitzenkandidatin Magdalena Andersson kam laut dem am Donnerstag veröffentlichen offiziellen Endergebnis auf 176 Sitze im Parlament, das konservative Regierungsbündnis des bisherigen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson auf 173. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mussten erhebliche Einbußen hinnehmen.

Heftige Gefechte nahe Meerenge Bab al-Mandab im Jemen

Sanaa - Die Kämpfe zwischen Houthi-Rebellen und der international anerkannten Regierung im Jemen gehen unvermindert weiter. Wie die dpa aus Militärkreisen im Umfeld der Regierungstruppen erfuhr, konzentrierten sich die Gefechte seit der Nacht auf den Westen der Provinz Taiz, nahe der Meerenge Bab al-Mandab. Die bergige Provinz ist von strategischer Bedeutung für die Beherrschung der Küste, die von den Houthi-Rebellen kürzlich erobert wurde.

Erste Anzeige und dutzende Verfahren zu Kopftuchverbot

Wien - Zwei Wochen nach Inkrafttreten des Kopftuchverbots in der Schule für Mädchen bis 14 werden im Osten die ersten Fälle gemeldet, in denen Schülerinnen auch nach einer Vorladung der Eltern durch die Direktion weiter verhüllt zum Unterricht gekommen sind. In Wien wurden deshalb 55 Fälle der Bildungsdirektion gemeldet. In Niederösterreich gibt es bereits eine erste Anzeige, nachdem ein Mädchen auch nach dem Gespräch in der Bildungsbehörde das Kopftuchverbot nicht eingehalten hat.

Sechs Verletzte bei Unfall mit Kindergartenbus im Innviertel

St. Marienkirchen am Hausruck - Die Kollision eines Lkw mit einem Kindergartenbus hat am Donnerstagmittag in St. Marienkirchen am Hausruck (Bezirk Ried) sechs teils schwer Verletzte, darunter vier Kinder im Alter von vier und fünf Jahren, gefordert. Mindestens ein Kind sei in kritischem Zustand. Einige der Verletzten mussten mit Bergescheren aus dem Wrack geschnitten werden, teilte die Polizei mit.

Tote Person bei Tiroler Klettersteig gefunden

Mieming - Eine leblose Person ist am späten Donnerstagvormittag im Nahbereich eines Klettersteiges in Mieming in Tirol (Bezirk Imst) aufgefunden worden. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen, berichtete die Polizei. Die Identität der Person sowie der genaue Unfallhergang waren vorerst unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red