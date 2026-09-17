17.09.2026 22:31:00

APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Fall "Gunkl": Kindesabnahme hatte keinen Bezug zu Übergriff

Wien - Im Fall um den wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Besitzes von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial angeklagten Kabarettisten Günther "Gunkl" Paal sind am Donnerstag weitere Einzelheiten bekannt geworden. Das betroffene Kind - ein im März 2021 geborenes Mädchen - wurde der Mutter abgenommen, weil diese gemeinsam mit 19 Hunden in einem Haushalt lebte. Sie soll ihre Tochter und ihren drei Jahre alten Sohn aus Überforderung vernachlässigt haben.

Venezuela: Kritische Portale sollen wieder zugänglich sein

Caracas - In Venezuela sollen regierungskritische Internetportale wieder frei zugänglich sein. Die entsprechenden Anbieter hätten "die technische Mitteilung zur Freischaltung der Domains (...) erhalten", teilte die staatliche Telekommunikationsbehörde Conatel auf ihrer Website mit. Damit folge das Amt einer Anweisung der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodr�guez.

Mitte-Links-Lager gewinnt Parlamentswahl in Schweden

Stockholm - Wahlsieg für die Opposition in Schweden: Bei der Parlamentswahl hat das Mitte-Links-Lager knapp einen Sieg errungen. Der Parteienblock um die sozialdemokratische Spitzenkandidatin Magdalena Andersson kam laut dem am Donnerstag veröffentlichen offiziellen Endergebnis auf 176 Sitze im Parlament, das konservative Regierungsbündnis des bisherigen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson auf 173. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mussten erhebliche Einbußen hinnehmen.

Russen stimmen bis Sonntag über neues Parlament ab

Moskau/Berlin - In Russland hat die erste Parlamentswahl seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine begonnen. In dem flächenmäßig größten Land der Erde mit seinen elf Zeitzonen öffneten zuerst auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka die Wahllokale. Aufgerufen sind bis Sonntag mehr als 110 Millionen Russinnen und Russen zur Wahl von 450 Abgeordneten für die neue Staatsduma in Moskau. Die Opposition ist nicht zugelassen.

Sechs Verletzte bei Unfall mit Kindergartenbus im Innviertel

St. Marienkirchen am Hausruck - Die Kollision eines Lkw mit einem Kindergartenbus hat am Donnerstagmittag in St. Marienkirchen am Hausruck (Bezirk Ried) sechs teils schwer Verletzte, darunter vier Kinder im Alter von vier und fünf Jahren, gefordert. Mindestens ein Kind sei in kritischem Zustand. Einige der Verletzten mussten mit Bergescheren aus dem Wrack geschnitten werden, teilte die Polizei mit.

Erste Anzeige und dutzende Verfahren zu Kopftuchverbot

Wien - Zwei Wochen nach Inkrafttreten des Kopftuchverbots in der Schule für Mädchen bis 14 werden im Osten die ersten Fälle gemeldet, in denen Schülerinnen auch nach einer Vorladung der Eltern durch die Direktion weiter verhüllt zum Unterricht gekommen sind. In Wien wurden deshalb 55 Fälle der Bildungsdirektion gemeldet. In Niederösterreich gibt es bereits eine erste Anzeige, nachdem ein Mädchen auch nach dem Gespräch in der Bildungsbehörde das Kopftuchverbot nicht eingehalten hat.

Russische Nestl�-Beteiligungen kommen unter Fremdverwaltung

Vevey - Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestl� verliert die Kontrolle über einen Teil seines Russland-Geschäfts. Der russische Präsident Wladimir Putin hat zwei Nestl�-Gesellschaften unter eine vorübergehende russische Verwaltung gestellt. Dies geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Dekret der russischen Regierung hervor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Großer Verfallstag: ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen