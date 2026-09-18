Fall "Gunkl": Kindesabnahme hatte keinen Bezug zu Übergriff

Wien - Im Fall um den wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Besitzes von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial angeklagten Kabarettisten Günther "Gunkl" Paal sind am Donnerstag weitere Einzelheiten bekannt geworden. Das betroffene Kind - ein im März 2021 geborenes Mädchen - wurde der Mutter abgenommen, weil diese gemeinsam mit 19 Hunden in einem Haushalt lebte. Sie soll ihre Tochter und ihren drei Jahre alten Sohn aus Überforderung vernachlässigt haben.

Stronach-Prozess: Magna-Gründer kommt nicht ins Gefängnis

Toronto - Der wegen mehrerer Vorwürfe sexueller Übergriffe angeklagte austrokanadische Magna-Gründer Frank Stronach wird nicht ins Gefängnis kommen. Richterin Anne Molloy schloss laut Medienberichten bei einer Anhörung am Donnerstag vor dem Ontario Superior Court aus, dass der 94-Jährige Zeit im Gefängnis verbringen muss. Ein Urteil wird nun im Dezember erwartet. Die kanadische Staatsanwaltschaft hatte sechs Monate Gefängnis für Stronach gefordert.

Venezuela: Kritische Portale sollen wieder zugänglich sein

Caracas - In Venezuela sollen regierungskritische Internetportale wieder frei zugänglich sein. Die entsprechenden Anbieter hätten "die technische Mitteilung zur Freischaltung der Domains (...) erhalten", teilte die staatliche Telekommunikationsbehörde Conatel auf ihrer Website mit. Damit folge das Amt einer Anweisung der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodr�guez.

Russen stimmen bis Sonntag über neues Parlament ab

Moskau/Berlin - In Russland hat die erste Parlamentswahl seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine begonnen. In dem flächenmäßig größten Land der Erde mit seinen elf Zeitzonen öffneten zuerst auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka die Wahllokale. Aufgerufen sind bis Sonntag mehr als 110 Millionen Russinnen und Russen zur Wahl von 450 Abgeordneten für die neue Staatsduma in Moskau. Die Opposition ist nicht zugelassen.

Mitte-Links-Lager gewinnt Parlamentswahl in Schweden

Stockholm - Wahlsieg für die Opposition in Schweden: Bei der Parlamentswahl hat das Mitte-Links-Lager knapp einen Sieg errungen. Der Parteienblock um die sozialdemokratische Spitzenkandidatin Magdalena Andersson kam laut dem am Donnerstag veröffentlichen offiziellen Endergebnis auf 176 Sitze im Parlament, das konservative Regierungsbündnis des bisherigen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson auf 173. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten mussten erhebliche Einbußen hinnehmen.

Erste Anzeige und dutzende Verfahren zu Kopftuchverbot

Wien - Zwei Wochen nach Inkrafttreten des Kopftuchverbots in der Schule für Mädchen bis 14 werden im Osten die ersten Fälle gemeldet, in denen Schülerinnen auch nach einer Vorladung der Eltern durch die Direktion weiter verhüllt zum Unterricht gekommen sind. In Wien wurden deshalb 55 Fälle der Bildungsdirektion gemeldet. In Niederösterreich gibt es bereits eine erste Anzeige, nachdem ein Mädchen auch nach dem Gespräch in der Bildungsbehörde das Kopftuchverbot nicht eingehalten hat.

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red