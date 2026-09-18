Neue Salzburger Festspiel-Intendanz wird offiziell

Salzburg - Die "Zukunft der Salzburger Festspiele" wird am Freitagvormittag offiziell gemacht: Bei einer Pressekonferenz des Festspielkuratoriums wird der Belgier Peter de Caluwe, der 2007 bis 2025 die Oper Monnaie/De Munt in Brüssel leitete, von der 1991 schon Gerard Mortier nach Salzburg wechselte, als Nachfolger von Interimsintendantin Karin Bergmann ab 2027 präsentiert.

Stronach-Prozess: Magna-Gründer kommt nicht ins Gefängnis

Toronto - Der wegen mehrerer Vorwürfe sexueller Übergriffe angeklagte austrokanadische Magna-Gründer Frank Stronach wird nicht ins Gefängnis kommen. Richterin Anne Molloy schloss laut Medienberichten bei einer Anhörung am Donnerstag vor dem Ontario Superior Court aus, dass der 94-Jährige Zeit im Gefängnis verbringen muss. Ein Urteil wird nun im Dezember erwartet. Die kanadische Staatsanwaltschaft hatte sechs Monate Gefängnis für Stronach gefordert.

Revolutionsgarden greifen Öltanker in Straße von Hormuz an

Teheran - Die iranischen Revolutionsgarden haben staatlichen Medien zufolge einen Öltanker in der Straße von Hormuz angegriffen. Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete am Freitag, dass der unter der Flagge Togos fahrende Tanker "Trend" bei der "illegalen Durchfahrt" durch die strategisch wichtige Meerenge "angegriffen und festgesetzt" worden sei. Zuvor war demnach an Bord ein Feuer ausgebrochen.

Gewerkschaft kritisiert gesunkene Reallöhne seit 2019

Wien - Der Chef der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, will bei der Herbstlohnrunde "anständige" KV-Abschlüsse erreichen. Zwischen Juli 2019 und Juli 2026 seien die Reallöhne um 0,8 Prozent zurückgegangen, in der Gastronomie und Beherbergung und der Warenherstellung habe der Rückgang sogar 2,7 bzw. 1,8 Prozent betragen, sagte Hebenstreit im APA-Gespräch. Kritik übte er auch am Schlechtreden der Wirtschaft und tausenden fehlenden Lehrstellen.

Dieselpreis steigt weiter auf 2,279 Euro je Liter

Wien - Die anhaltenden Eskalationen am Persischen Golf und die Sorgen um die Ölversorgung lassen den Dieselpreis weiter in bisher unbekannte Höhen steigen. Am gestrigen Donnerstag legte er laut Daten der E-Control auf 2,279 Euro je Liter zu und stand damit so hoch wie noch nie. Bereits am Mittwoch hatte er mit 2,268 Euro je Liter ein Rekordhoch erreicht. Der Preis für Superbenzin sank dagegen von 1,959 Euro je Liter am Mittwoch auf 1,949 Euro.

Russische Botschaft entschuldigte sich für Störgeräusch

Wien - Ein Vertreter der russischen Botschaft hat nicht nur die Verantwortung für Störgeräusche aus zwei defekten Dachventilatoren in Wien-Landstraße übernommen, sondern sich auch für "Unannehmlichkeiten" entschuldigt. Darüber informierte ein Sprecher des österreichischen Außenministeriums am Donnerstagabend die APA. Obwohl der Lärm vergangene Woche sogar zur Gesundheitsgefährdung erklärt wurde, hatte das russische Botschaftsteam der APA erklärt, ihn gar nicht zu wahrzunehmen.

Nachfolge von "Elch Emil" für Wort des Jahres gesucht

Graz - Einen tierischen Sieger hat mit "Elch Emil" die Wahl zum Wort des Jahres 2025 hervorgebracht, nun steht noch bis zum 1. November die Vorwahl für einen potenziellen Nachfolger an. Gesucht werden von der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) auch die neuen Kandidaten für Unwort, Jugendwort sowie Unspruch und Spruch 2026.

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red