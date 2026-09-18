Österreichisches Klimagesetz nun in Begutachtung

Wien - Nach der Einigung der Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS auf ein Klimagesetz Ende August geht dieses nun in Begutachtung. Das Klimagesetz mit Ziel Klimaneutralität 2040 bestehe aus drei Säulen, der Reduzierung von Emissionen, der Klimawandelanpassung und der Kreislaufwirtschaft, sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Der erste Klimafahrplan soll bis Ende 2027 erarbeitet werden", sagte er unter Hinweis auf die Standortklausel.

Salzburger Festspiele: De Caluwe kommt, Hammer bleibt

Salzburg - Nun ist offiziell, was bereits am Mittwoch an die Medien durchgesickert ist: Der belgische Opernmanager Peter de Caluwe wird nach der Saison 2027 der neue Intendant der Salzburger Festspiele. Das Festspielkuratorium rund um Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) hat den 63-Jährigen am Freitag vorgestellt. Und Kristina Hammer wird nach ihren ersten fünf Jahren als Präsidentin des Festivals um fünf weitere Jahre verlängert.

Benko nach OGH-Aufhebung erneut in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck/Österreich - Der nach wie vor in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer Ren� Benko muss sich am kommenden Dienstag erneut in seiner Heimatstadt Innsbruck vor Gericht verantworten. Der Grund: Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte Anfang Juli einen Teilfreispruch im Verfahren wegen betrügerischer Krida aufgehoben und zur Neuverhandlung an das Landesgericht zurückverwiesen. Es geht um eine Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa im Innsbrucker Stadtteil Hungerburg.

Ministerium mit Umsetzung von Kopftuchverbot zufrieden

Wien - Zwei Wochen nach Inkrafttreten des Kopftuchverbotes für unter 14-jährige Mädchen an Schulen ist das Bildungsministerium mit der Umsetzung soweit zufrieden. Es werde größtenteils eingehalten, österreichweit gebe es nur wenige bekannte Fälle von Verstößen, derzeit in etwa 80, heißt es aus dem Ministerium zur APA. In den Bildungsdirektionen lautet eine erste Zwischenbilanz: "Die Umsetzung erfolgt großteils problemlos." Eine Anzeige gab es bisher in Niederösterreich.

Stronach-Prozess: Magna-Gründer kommt nicht ins Gefängnis

Toronto - Der wegen mehrerer Vorwürfe sexueller Übergriffe angeklagte austrokanadische Magna-Gründer Frank Stronach wird nicht ins Gefängnis kommen. Richterin Anne Molloy schloss laut Medienberichten bei einer Anhörung am Donnerstag vor dem Ontario Superior Court aus, dass der 94-Jährige Zeit im Gefängnis verbringen muss. Ein Urteil wird nun im Dezember erwartet. Die kanadische Staatsanwaltschaft hatte sechs Monate Gefängnis für Stronach gefordert.

Revolutionsgarden greifen Öltanker in Straße von Hormuz an

Teheran - Die iranischen Revolutionsgarden haben staatlichen Medien zufolge einen Öltanker in der Straße von Hormuz angegriffen. Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete am Freitag, dass der unter der Flagge Togos fahrende Tanker "Trend" bei der "illegalen Durchfahrt" durch die strategisch wichtige Meerenge "angegriffen und festgesetzt" worden sei. Zuvor war demnach an Bord ein Feuer ausgebrochen.

Tote nach russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Angriffe haben im Gebiet Schytomyr westlich von Kiew mindestens zwei Menschen getötet. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region, Witalij Bunetschko, am Freitag mit. Den Angaben zufolge wurde ein ziviles Unternehmen auf einem Industriegelände im Landkreis Korosten angegriffen. Brände in Lagerhallen und Produktionsstätten seien gelöscht.

Dieselpreis steigt weiter auf 2,279 Euro je Liter

Wien - Die anhaltenden Eskalationen am Persischen Golf und die Sorgen um die Ölversorgung lassen den Dieselpreis weiter in bisher unbekannte Höhen steigen. Am gestrigen Donnerstag legte er laut Daten der E-Control in Österreich auf 2,279 Euro je Liter zu und stand damit so hoch wie noch nie. Bereits am Mittwoch hatte er mit 2,268 Euro je Liter ein Rekordhoch erreicht. Der Preis für Superbenzin sank dagegen von 1,959 Euro je Liter am Mittwoch auf 1,949 Euro.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red