Vize-A1-Chef Arnoldner wird neuer ÖBAG-Chef

Wien - Der stellvertretende Chef der A1 Telekom Austria, Thomas Arnoldner, wurde vom ÖBAG-Aufsichtsrat zum neuen Alleinvorstand der Staatsholding bestellt. Das teilte die ÖBAG am Freitag mit. Seine Amtszeit beginnt am 1. Februar 2027 und dauert fünf Jahre. Er löst die bisherige ÖBAG-Chefin Edith Hlawati ab.

Wieder Kritik in der SPÖ an aktueller Situation

Wien - In der SPÖ bleibt alles beim Alten. Zwar gab es am Freitag in Sitzungen von Präsidium und Vorstand erwartungsgemäß keine Personalia, einzelne Wortmeldungen im Vorfeld lassen aber die ewige Personaldebatte weiterbrodeln. So meinte die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures zur "ZiB", dass man angesichts von 15 Prozent in den Umfragen nicht zur Tagesordnung übergehen könne. Das betreffe Inhaltliches wie Personelles.

Österreichisches Klimagesetz nun in Begutachtung

Wien - Nach der Einigung der Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS auf ein Klimagesetz Ende August geht dieses nun in Begutachtung. Das Klimagesetz mit Ziel Klimaneutralität 2040 bestehe aus drei Säulen, der Reduzierung von Emissionen, der Klimawandelanpassung und der Kreislaufwirtschaft, sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Der erste Klimafahrplan soll bis Ende 2027 erarbeitet werden", sagte er unter Hinweis auf die Standortklausel.

Salzburger Festspiele: De Caluwe kommt, Hammer bleibt

Salzburg - Nun ist offiziell, was bereits am Mittwoch an die Medien durchgesickert ist: Der belgische Opernmanager Peter de Caluwe wird nach der Saison 2027 der neue Intendant der Salzburger Festspiele. Das Festspielkuratorium rund um Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) hat den 63-Jährigen am Freitag vorgestellt. Sein Vorbereitungsvertrag beginnt bereits am 1. Oktober. Kristina Hammer wird als Präsidentin des Festivals um fünf weitere Jahre verlängert.

Berglandmilch für Fusion mit Obersteirischen Molkerei

Wels/Knittelfeld/Aschbach - Die Berglandmilch hat in ihrer Generalversammlung am Freitag die Fusion mit der Milchsparte der Obersteirischen Molkerei (OM) beschlossen. Die Abstimmung der Genossenschafter fiel einstimmig aus, teilte Georg Lehner, Mitglied der Geschäftsführung von Berglandmilch, der APA mit. Die Mehrheit (92 Prozent) der OM-Genossenschafter hatte dem Zusammenschluss bereits am Dienstag zugestimmt. Nun ist die Wettbewerbsbehörde am Zug, die den Merger genehmigen muss.

Ukraine erhält 3,3 Milliarden Euro an EU-Mitteln für Rüstung

EU-weit/Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine erhält eine Tranche über 3,3 Milliarden Euro aus dem Unterstützungskredit der Europäischen Union. Die Mittel werden für vorrangige Verteidigungsbedürfnisse verwendet, insbesondere für den Kauf von Raketen und Drohnen, teilte Ministerpräsident Serhij Korezkyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Mindestens 16 Tote bei Anschlag mit Autobombe in Pakistan

Islamabad - Bei einem Anschlag mit einer Autobombe im Nordwesten Pakistans sind Polizeiangaben zufolge mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Der Angriff ereignete sich auf dem Gelände einer Polizeizentrale in der Stadt Kohat, wie ein lokaler Polizeivertreter sagte. Demnach rammte das mit Sprengstoff beladene Fahrzeug ein Tor und explodierte. Von der Wucht der Detonation wurde auch eine Moschee auf dem Polizeigelände beschädigt.

Dieselpreis steigt weiter auf 2,279 Euro je Liter

Wien - Die anhaltenden Eskalationen am Persischen Golf und die Sorgen um die Ölversorgung lassen den Dieselpreis weiter in bisher unbekannte Höhen steigen. Am gestrigen Donnerstag legte er laut Daten der E-Control in Österreich auf 2,279 Euro je Liter zu und stand damit so hoch wie noch nie. Bereits am Mittwoch hatte er mit 2,268 Euro je Liter ein Rekordhoch erreicht. Der Preis für Superbenzin sank dagegen von 1,959 Euro je Liter am Mittwoch auf 1,949 Euro.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red