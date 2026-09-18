Kindesmissbrauchsprozess gegen "Gunkl" am 22. Oktober

Wien - Sowohl der Verteidiger von Günther Paal alias "Gunkl", Florian Horwath, als auch Werner Wendt (Kanzlei Hubert Wagner), der Rechtsvertreter der beiden Frauen, die den Kabarettisten erpresst haben sollen, verzichten auf Einsprüche gegen die Anklageschrift. Damit ist der Weg frei für den Prozess gegen den 64-jährigen Künstler und die beiden Frauen im Alter von 42 und 62 Jahren, die ihn erpresst haben sollen. Die Verhandlung findet am 22. Oktober am Wiener Landesgericht statt.

Österreichisches Klimagesetz nun in Begutachtung

Wien - Nach der Einigung der Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS auf ein Klimagesetz Ende August geht dieses nun in Begutachtung. Das Klimagesetz mit Ziel Klimaneutralität 2040 bestehe aus drei Säulen, der Reduzierung von Emissionen, der Klimawandelanpassung und der Kreislaufwirtschaft, sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Der erste Klimafahrplan soll bis Ende 2027 erarbeitet werden", sagte er unter Hinweis auf die Standortklausel.

Salzburger Festspiele: De Caluwe kommt, Hammer bleibt

Salzburg - Nun ist auch offiziell: Der belgische Opernmanager Peter de Caluwe wird nach der Saison 2027 Intendant der Salzburger Festspiele. Das Kuratorium rund um seine Vorsitzende, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), hat den 63-Jährigen am Freitag vorgestellt. Sein Vorbereitungsvertrag beginnt am 1. Oktober. Kristina Hammer wird als Präsidentin des Festivals um fünf Jahre verlängert. Weiter Unklarheit herrscht über die Zukunft des kaufmännischen Geschäftsführers Lukas Crepaz.

Vize-A1-Chef Arnoldner wird neuer ÖBAG-Chef

Wien - Der stellvertretende Chef der A1 Telekom Austria, Thomas Arnoldner, wurde vom ÖBAG-Aufsichtsrat zum neuen Alleinvorstand der Staatsholding bestellt. Das teilte die ÖBAG am Freitag mit. Seine Amtszeit beginnt am 1. Februar 2027 und dauert fünf Jahre. Er löst die bisherige ÖBAG-Chefin Edith Hlawati ab.

Wieder Kritik in der SPÖ an aktueller Situation

Wien - In der SPÖ bleibt alles beim Alten. Zwar gab es am Freitag in Sitzungen von Präsidium und Vorstand erwartungsgemäß keine Personalia, einzelne Wortmeldungen im Vorfeld lassen aber die ewige Personaldebatte weiterbrodeln. So meinte die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures zur "ZiB", dass man angesichts von 15 Prozent in den Umfragen nicht zur Tagesordnung übergehen könne. Das betreffe Inhaltliches wie Personelles.

Ukraine erhält 3,3 Milliarden Euro an EU-Mitteln für Rüstung

EU-weit/Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine erhält eine Tranche über 3,3 Milliarden Euro aus dem Unterstützungskredit der Europäischen Union. Die Mittel werden für vorrangige Verteidigungsbedürfnisse verwendet, insbesondere für den Kauf von Raketen und Drohnen, teilte Ministerpräsident Serhij Korezkyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Indes gab Kiew ein neues Regionalbündnis bekannt, an dem sich auch Österreich beteiligt.

EU kritisiert Wahlen in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In Russland wird seit Freitagmorgen das erste Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 ein neues Parlament gewählt. Bei der dreitägigen Abstimmung gilt ein Sieg der Partei Geeintes Russland von Präsident Putin als sicher. Neben Geeintes Russland sind nur andere kremltreue Parteien zugelassen. Wegen "systematischer Unterdrückung" der demokratischen Opposition in Russland hat die EU am Freitag die Wahlen in dem Land scharf kritisiert.

Berglandmilch für Fusion mit Obersteirischer Molkerei

Wels/Knittelfeld/Aschbach - Die Berglandmilch hat in ihrer Generalversammlung am Freitag die Fusion mit der Milchsparte der Obersteirischen Molkerei (OM) beschlossen. Die Abstimmung der Genossenschafter fiel einstimmig aus, teilte Georg Lehner, Mitglied der Geschäftsführung von Berglandmilch, der APA mit. Die Mehrheit (92 Prozent) der OM-Genossenschafter hatte dem Zusammenschluss bereits am Dienstag zugestimmt. Nun ist die Wettbewerbsbehörde am Zug, die den Merger genehmigen muss.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red