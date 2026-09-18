Kindesmissbrauchsprozess gegen "Gunkl" am 22. Oktober

Wien - Sowohl der Verteidiger von Günther Paal alias "Gunkl", Florian Höllwarth, als auch Werner Wendt (Kanzlei Hubert Wagner), der Rechtsvertreter der beiden Frauen, die den Kabarettisten erpresst haben sollen, verzichten auf Einsprüche gegen die Anklageschrift. Damit ist der Weg frei für den Prozess gegen den 64-jährigen Künstler und die beiden Frauen im Alter von 42 und 62 Jahren, die ihn erpresst haben sollen. Die Verhandlung findet am 22. Oktober am Wiener Landesgericht statt.

Vize-A1-Chef Arnoldner wird neuer ÖBAG-Chef

Wien - Der stellvertretende Chef der A1 Telekom Austria, Thomas Arnoldner, wurde vom ÖBAG-Aufsichtsrat zum neuen Alleinvorstand der Staatsholding bestellt. Das teilte die ÖBAG am Freitag mit. Seine Amtszeit beginnt am 1. Februar 2027 und dauert fünf Jahre. Er löst die bisherige ÖBAG-Chefin Edith Hlawati ab.

Wieder Kritik in der SPÖ an aktueller Situation

Wien - In der SPÖ bleibt alles beim Alten. Zwar gab es am Freitag in Sitzungen von Präsidium und Vorstand erwartungsgemäß keine Personalia, einzelne Wortmeldungen im Vorfeld lassen aber die ewige Personaldebatte weiterbrodeln. So meinte die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures zur "ZiB", dass man angesichts von 15 Prozent in den Umfragen nicht zur Tagesordnung übergehen könne. Das betreffe Inhaltliches wie Personelles.

Volkswagen kappt Gewinnerwartung für 2026

Wolfsburg - Der Volkswagen-Konzern hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach unten korrigiert. "Sondereffekte" würden das Konzernergebnis voraussichtlich um insgesamt rund zehn Milliarden Euro reduzieren, erklärte der Wolfsburger Konzern am Freitagnachmittag in einer Börsenmitteilung. Schwer wiegen demnach neben dem wegbrechenden China-Geschäft und der Konkurrenz aus Fernost auch die hohen Spritpreise und die deswegen gestiegene Nachfrage nach E-Autos.

Böhmermann hört mit "ZDF Magazin Royale" auf

Mainz - Nach mehr als sechs Jahren hört der Satiriker Jan Böhmermann zum Jahresende mit seiner Show "ZDF Magazin Royale" auf. Das Magazin werde nach mehr als 187 Sendungen und zahlreichen Auszeichnungen, darunter der Grimme-Preis, der Deutsche Fernsehpreis und der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, in der bisherigen Form auslaufen, teilte das ZDF mit. Man befinde sich "aktuell in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann zu einem möglichen neuen Show-Konzept", hieß es weiter.

IAEA: Kühlturm von russischem AKW Kursk getroffen

Kursk/Wien - Eine Drohne hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den Kühlturm eines Reaktors im russischen Atomkraftwerk Kursk getroffen. Die IAEA sei informiert worden, dass das Atomkraftwerk zur Zeit des Vorfalls am Donnerstag in Betrieb gewesen sei, teilte die in Wien ansässige IAEA am Freitagnachmittag im Onlinedienst X mit. Der Betrieb laufe unverändert weiter, ein Feuer sei nicht ausgebrochen.

EU kritisiert Wahlen in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In Russland wird seit Freitag (Ortszeit, Donnerstagabend MESZ) das erste Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs ein neues Parlament gewählt. Bei der dreitägigen Abstimmung gilt ein Sieg der Partei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin als sicher. Wegen "systematischer Unterdrückung" der demokratischen Opposition in Russland kritisierte die EU die Wahlen scharf. Ein Kommissionssprecher sprach von "anhaltender und sich vertiefender Erosion der Demokratie in Russland".

Ukraine erhält 3,3 Milliarden Euro an EU-Mitteln für Rüstung

EU-weit/Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine erhält eine Tranche über 3,3 Milliarden Euro aus dem Unterstützungskredit der Europäischen Union. Die Mittel werden für vorrangige Verteidigungsbedürfnisse verwendet, insbesondere für den Kauf von Raketen und Drohnen, teilte Ministerpräsident Serhij Korezkyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Indes gab Kiew ein neues Regionalbündnis bekannt, an dem sich auch Österreich beteiligt.

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red