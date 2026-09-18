Trump verbannt CNN, MSNOW und Politico aus dem Weißen Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Freitag den Medien CNN, MSNOW und Politico den Zutritt zum Weißen Haus untersagt. In einem Social-Media-Beitrag beschwerte er sich über deren Berichterstattung. "Mit sofortiger Wirkung verbanne ich die Fake-News-Medien CNN, MSNOW ... und Politico ... aus dem Weißen Haus, da sie ständig 'FAKE NEWS' verbreiten", schrieb Trump auf Truth Social. Er fügte hinzu, dass er die Namen weiterer Medien bekannt geben werde.

Kindesmissbrauchsprozess gegen "Gunkl" am 22. Oktober

Wien - Sowohl der Verteidiger von Günther Paal alias "Gunkl", Florian Höllwarth, als auch Werner Wendt (Kanzlei Hubert Wagner), der Rechtsvertreter der beiden Frauen, die den Kabarettisten erpresst haben sollen, verzichten auf Einsprüche gegen die Anklageschrift. Damit ist der Weg frei für den Prozess gegen den 64-jährigen Künstler und die beiden Frauen im Alter von 42 und 62 Jahren, die ihn erpresst haben sollen. Die Verhandlung findet am 22. Oktober am Wiener Landesgericht statt.

Wieder Kritik in der SPÖ an aktueller Situation

Wien - In der SPÖ bleibt alles beim Alten. Zwar gab es am Freitag in Sitzungen von Präsidium und Vorstand erwartungsgemäß keine Personalia, einzelne Wortmeldungen im Vorfeld lassen aber die ewige Personaldebatte weiterbrodeln. So meinte die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures zur "ZiB", dass man angesichts von 15 Prozent in den Umfragen nicht zur Tagesordnung übergehen könne. Das betreffe Inhaltliches wie Personelles.

Israel begrüßt Kickls Rede in Straßburg

Straßburg/Wien - Israel hat die Rede von FPÖ-Chef Herbert Kickl, die er am Mittwoch in Straßburg gehalten hat, als "bedeutend" begrüßt. So sei seine Anerkennung des dunklen Kapitels in der Geschichte Österreichs und der daraus resultierenden Verantwortung sowie seine Entschuldigung gegenüber den jüdischen Bürgern Österreichs, den Opfern des Nationalsozialismus, ihren Nachkommen und dem jüdischen Volk zu begrüßen, schrieb der israelische Außenminister Gideon Saar im Online-Netzwerk X.

Mehr US-Soldaten im Iran-Krieg getötet als gemeldet

Washington - Die Zahl der im Krieg mit dem Iran getöteten US-Soldaten ist höher als vom Pentagon bekanntgegeben. Die "Washington Post" berichtet unter Berufung auf sechs mit den internen Verlustzahlen vertraute Insider von mindestens 22 gefallenen Militärangehörigen. Fünf dieser Personen zufolge seien dies vier Tote mehr, als in der öffentlichen Datenbank des US-Verteidigungsministeriums verzeichnet sind. Eine Stellungnahme der Regierung in Washington liegt zunächst nicht vor.

EU kritisiert Wahlen in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In Russland wird seit Freitag (Ortszeit, Donnerstagabend MESZ) das erste Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs ein neues Parlament gewählt. Bei der dreitägigen Abstimmung gilt ein Sieg der Partei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin als sicher. Wegen "systematischer Unterdrückung" der demokratischen Opposition in Russland kritisierte die EU die Wahlen scharf. Ein Kommissionssprecher sprach von "anhaltender und sich vertiefender Erosion der Demokratie in Russland".

IAEA: Kühlturm von russischem AKW Kursk getroffen

Kursk/Wien - Eine Drohne hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den Kühlturm eines Reaktors im russischen Atomkraftwerk Kursk getroffen. Die IAEA sei informiert worden, dass das Atomkraftwerk zur Zeit des Vorfalls am Donnerstag in Betrieb gewesen sei, teilte die in Wien ansässige IAEA am Freitagnachmittag im Onlinedienst X mit. Der Betrieb laufe unverändert weiter, ein Feuer sei nicht ausgebrochen.

Einigung auf deutschen Tankrabatt und Preisdeckel

Berlin - Autofahrer in Deutschland sollen angesichts der hohen Spritpreise kurzfristig mit einem neuen Tankrabatt entlastet werden. Dieser soll bis Ende des Jahres gelten. Angestrebt wird laut einer Mitteilung der deutschen Bundesregierung vom Freitag, dass der Tankrabatt Anfang Oktober umgesetzt ist. Wird er voll weitergegeben, könnte die Entlastung 17 Cent pro Liter betragen. Ab Jänner 2027 ist auch ein Spritpreisdeckel geplant.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red