CNN, MSNOW und Politico von Trump aus Weißem Haus verbannt

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Freitag den Medien CNN, MSNOW und Politico den Zutritt zum Weißen Haus untersagt. Auf Truth Social beschwerte er sich über deren Berichterstattung. "Mit sofortiger Wirkung verbanne ich die Fake-News-Medien CNN, MSNOW ... und Politico ... aus dem Weißen Haus, da sie ständig 'FAKE NEWS' verbreiten", schrieb Trump. Er werde die Namen weiterer Medien bekannt geben. CNN sprach von einem "rechtswidrigen Angriff" auf die Pressefreiheit.

Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streit

Washington - Die USA, Dänemark und Grönland haben im Streit um die Arktisinsel einen Durchbruch verkündet. In der kommenden Woche werde voraussichtlich ein Abkommen mit den USA unterzeichnet, teilten die Regierungen von Dänemark und Grönland gemeinsam mit. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf der Plattform Truth Social von einem bereits besiegelten Abkommen zu Grönland geschrieben.

Kindesmissbrauchsprozess gegen "Gunkl" am 22. Oktober

Wien - Sowohl der Verteidiger von Günther Paal alias "Gunkl", Florian Höllwarth, als auch Werner Wendt (Kanzlei Hubert Wagner), der Rechtsvertreter der beiden Frauen, die den Kabarettisten erpresst haben sollen, verzichten auf Einsprüche gegen die Anklageschrift. Damit ist der Weg frei für den Prozess gegen den 64-jährigen Künstler und die beiden Frauen im Alter von 42 und 62 Jahren, die ihn erpresst haben sollen. Die Verhandlung findet am 22. Oktober am Wiener Landesgericht statt.

Armutskonferenz kritisiert neuen Sozialhilfe-Entwurf

Wien - Die Armutskonferenz sieht bei dem durchgesickerten Entwurf für die neue Sozialhilfe aus dem Haus von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) Verbesserungspotenzial. Sozialexperte Martin Schenk vermisst u.a. die klare Zielsetzung der "Armutsbekämpfung". Besonders kritisch wird die Debatte um eine Umstellung von Geld- auf Sachleistungen gesehen: Was harmlos klinge, sei ein "Rückschritt in die autoritären und paternalistischen Modelle des vorigen Jahrhunderts".

SPÖ drängt auf Aktionsplan gegen "Homo-Hasser"

Wien - Die SPÖ und die Homosexuelle Initiative (HOSI) drängen auf härteres Vorgehen gegen "rechtsextreme Homo-Hasser". Angriffe in Österreich und dem deutschsprachigen Raum, darunter ein Tötungsdelikt im Sommer in Niederösterreich, zeigen, dass "wir es mit einem organisierten und breit vernetzten Umfeld" zu tun haben, sagte Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner zur APA. Der im Vorjahr angekündigte Nationale Aktionsplan gegen Hasskriminalität soll im Herbst an den Start gehen.

Einigung auf deutschen Tankrabatt und Preisdeckel

Berlin - Autofahrer in Deutschland sollen angesichts der hohen Spritpreise kurzfristig mit einem neuen Tankrabatt entlastet werden. Dieser soll bis Ende des Jahres gelten. Angestrebt wird laut einer Mitteilung der deutschen Bundesregierung vom Freitag, dass der Tankrabatt Anfang Oktober umgesetzt ist. Wird er voll weitergegeben, könnte die Entlastung 17 Cent pro Liter betragen. Ab Jänner 2027 ist auch ein Spritpreisdeckel geplant.

IAEA: Kühlturm von russischem AKW Kursk getroffen

Kursk/Wien - Eine Drohne hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den Kühlturm eines Reaktors im russischen Atomkraftwerk Kursk getroffen. Die IAEA sei informiert worden, dass das Atomkraftwerk zur Zeit des Vorfalls am Donnerstag in Betrieb gewesen sei, teilte die in Wien ansässige IAEA am Freitagnachmittag im Onlinedienst X mit. Der Betrieb laufe unverändert weiter, ein Feuer sei nicht ausgebrochen.

Böhmermann hört mit "ZDF Magazin Royale" auf

Mainz - Nach mehr als sechs Jahren hört der Satiriker Jan Böhmermann zum Jahresende mit seiner Show "ZDF Magazin Royale" auf. Das Magazin werde am 18. Dezember nach mehr als 187 Sendungen und zahlreichen Auszeichnungen, darunter der Grimme-Preis, der Deutsche Fernsehpreis und der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, in der bisherigen Form auslaufen, teilte das ZDF mit. Man befinde sich "aktuell in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann zu einem möglichen neuen Show-Konzept", hieß es weiter.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red