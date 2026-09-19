Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streit

Washington/Nuuk/Kopenhagen - Die USA, Dänemark und Grönland haben im Streit um die Arktisinsel einen Durchbruch verkündet. In der kommenden Woche werde voraussichtlich ein Abkommen mit den USA unterzeichnet, teilten die Regierungen von Dänemark und Grönland gemeinsam mit. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf der Plattform Truth Social von einem bereits besiegelten Abkommen zu Grönland geschrieben.

CNN, MSNOW und Politico von Trump aus Weißem Haus verbannt

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Freitag den Medien CNN, MSNOW und Politico den Zutritt zum Weißen Haus untersagt. Auf Truth Social beschwerte er sich über deren Berichterstattung. "Mit sofortiger Wirkung verbanne ich die Fake-News-Medien CNN, MSNOW ... und Politico ... aus dem Weißen Haus, da sie ständig 'FAKE NEWS' verbreiten", schrieb Trump. Er werde die Namen weiterer Medien bekannt geben. CNN sprach von einem "rechtswidrigen Angriff" auf die Pressefreiheit.

SPÖ drängt auf Aktionsplan gegen "Homo-Hasser"

Wien - Die SPÖ und die Homosexuelle Initiative (HOSI) drängen auf härteres Vorgehen gegen "rechtsextreme Homo-Hasser". Angriffe in Österreich und dem deutschsprachigen Raum, darunter ein Tötungsdelikt im Sommer in Niederösterreich, zeigen, dass "wir es mit einem organisierten und breit vernetzten Umfeld" zu tun haben, sagte Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner zur APA. Der im Vorjahr angekündigte Nationale Aktionsplan gegen Hasskriminalität soll im Herbst an den Start gehen.

Armutskonferenz kritisiert neuen Sozialhilfe-Entwurf

Wien - Die Armutskonferenz sieht bei dem durchgesickerten Entwurf für die neue Sozialhilfe aus dem Haus von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) Verbesserungspotenzial. Sozialexperte Martin Schenk vermisst u.a. die klare Zielsetzung der "Armutsbekämpfung". Besonders kritisch wird die Debatte um eine Umstellung von Geld- auf Sachleistungen gesehen: Was harmlos klinge, sei ein "Rückschritt in die autoritären und paternalistischen Modelle des vorigen Jahrhunderts".

Neue US-Sanktionen gegen Russland treten in Kraft

Washington - US-Präsident Donald Trump hat das neue Sanktionspaket der USA gegen Russland in Kraft gesetzt. Er unterzeichnete am Freitag das nach langen Verhandlungen vom US-Kongress beschlossene Gesetz. Das Sanktionspaket hatte zuvor eine parteiübergreifende Mehrheit im Kongress bekommen und soll den Kreml im Ukraine-Krieg stärker unter Druck setzen.

NEOS für höhere Studiengebühren und Mindeststudienleistung

Wien - Die NEOS gehen mit der Forderung nach einer Verdopplung der Studiengebühren und der Mindeststudienleistung in die Verhandlungen zur Hochschulstrategie 2040. Für Studierende aus Drittstaaten sollen die Gebühren sogar von derzeit 726,72 Euro auf 2.500 Euro pro Semester steigen - verbunden mit einem leichteren Arbeitsmarktzugang. Die IT:U (Interdisciplinary Transformation University Austria) soll außerdem in die Uni Linz eingegliedert werden, heißt es in einem Positionspapier.

Erstmals seit langem neue Katzenart entdeckt

Washington - Zum ersten Mal seit einem Jahrhundert haben Forschende eine neue Katzenart entdeckt: Leopardus tilcayo. Die scheue Wildkatze, die zu den Tigerkatzen gehört, kommt in der Yungas-Region der Anden in Bolivien vor. Die Einheimischen nennen sie Tilcayo, weshalb auch die Wissenschafter den Namen gewählt hätten, "um ihre kulturelle und regionale Bedeutung beizubehalten", wie die Forscher in ihrer Studie in "Current Biology" schreiben.

Studie sieht soziales Ungleichgewicht bei "Aktivpension"

Wien - Die vor dem Beschluss stehende "Aktivpension" sorgt für Kritik des gewerkschaftsnahen "Momentum"-Instituts. Dieses geht nach einer Analyse davon aus, dass die Maßnahme sozial nicht treffsicher ist. Denn Bezieher hoher Pensionen profitierten von dem Steuerbonus in absoluten Zahlen deutlich mehr.

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red