Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streit

Washington/Nuuk/Kopenhagen - Die USA, Dänemark und Grönland haben im Streit um die Arktisinsel einen Durchbruch verkündet. In der kommenden Woche werde voraussichtlich ein Abkommen mit den USA unterzeichnet, teilten die Regierungen von Dänemark und Grönland gemeinsam mit. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf der Plattform Truth Social von einem bereits besiegelten Abkommen zu Grönland geschrieben.

Russland greift ukrainische Schiffe im Schwarzen Meer an

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russische Streitkräfte haben ein ukrainisches Frachtschiff und einen Tanker im Schwarzen Meer sowie in einem ukrainischen Hafen angegriffen, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax am Samstag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

SPÖ drängt auf Aktionsplan gegen "Homo-Hasser"

Wien - Die SPÖ und die Homosexuelle Initiative (HOSI) drängen auf härteres Vorgehen gegen "rechtsextreme Homo-Hasser". Angriffe in Österreich und dem deutschsprachigen Raum, darunter ein Tötungsdelikt im Sommer in Niederösterreich, zeigen, dass "wir es mit einem organisierten und breit vernetzten Umfeld" zu tun haben, sagte Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner zur APA. Der im Vorjahr angekündigte Nationale Aktionsplan gegen Hasskriminalität soll im Herbst an den Start gehen.

Armutskonferenz kritisiert neuen Sozialhilfe-Entwurf

Wien - Die Armutskonferenz sieht bei dem durchgesickerten Entwurf für die neue Sozialhilfe aus dem Haus von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) Verbesserungspotenzial. Sozialexperte Martin Schenk vermisst u.a. die klare Zielsetzung der "Armutsbekämpfung". Besonders kritisch wird die Debatte um eine Umstellung von Geld- auf Sachleistungen gesehen: Was harmlos klinge, sei ein "Rückschritt in die autoritären und paternalistischen Modelle des vorigen Jahrhunderts".

Ein Toter bei Verkehrsunfall auf der A1 bei Salzburg

Salzburg - Bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei Salzburg-Nord ist in der Nacht auf Samstag ein 59-jähriger Salzburger so schwer verletzt worden, dass er kurz nach der Einlieferung ins Spital gestorben ist. Der Pkw war in Fahrtrichtung Wien kurz vor Mitternacht gegen einen Sattelschlepper geprallt, das Fahrzeug hatte sich durch den Aufprall unter den Anhänger geschoben.

Komponist Duncan Sheik mit 56 gestorben

Wien/Los Angeles/New York - Der Tony-prämierte Broadway-Komponist Duncan Sheik ist am Donnerstag mit 56 Jahren in New York gestorben. Er erlitt einem Herzstillstand, wie seine Mutter der New York Times mitteilte. Sein Grammy-nominierter Hit "Barely Breathing" aus dem Jahr 1996 erreichte Platz 16 der Billboard Hot 100. Vor kurzem wurde eine Off-Broadway-Wiederaufnahme des Rock-Musicals "Spring Awakening" angekündigt, das seinen Platz in der Broadway-Geschichte festigte.

Trump plant Treffen mit Venezuelas Staatschefin

Caracas/Washington - US-Präsident Donald Trump will sich in der kommenden Woche erstmals mit der venezolanischen Interims-Staatschefin Delcy Rodr�guez treffen. Am Rande der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York sei für Dienstag ein Vier-Augen-Gespräch geplant, sagte der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, am Freitag.

Haubner: Gedenkstätte für Roma soll 2029 stehen

Wien - Die geplante Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus aus der Volksgruppe der Roma und Sinti soll im Frühjahr 2029 in Wien fertiggestellt werden, so der Zweite Nationalratspräsident und Vorsitzende des Nationalfonds, Peter Haubner (ÖVP). Im Nationalrat will er für den Begriff "Remigration" weiterhin Ordnungsrufe erteilen. "Es beginnt mit der Sprache", warnte er im APA-Gespräch. In der Gedenkarbeit will man die Jugend über soziale Medien stärker erreichen.

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red