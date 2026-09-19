Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streit

Washington/Nuuk/Kopenhagen - Die USA, Dänemark und Grönland haben im Streit um die Arktisinsel einen Durchbruch verkündet. In der kommenden Woche werde voraussichtlich ein Abkommen mit den USA unterzeichnet, teilten die Regierungen von Dänemark und Grönland gemeinsam mit. Eine lang anhaltende Unsicherheit werde "hoffentlich" bald durch ein verbindliches Abkommen beendet, teilte der dänische Außenminister Lars L�kke Rasmussen auf der Plattform Facebook mit.

Ab 2027 Registrierungspflicht bei Kurzzeitvermietung in Wien

Wien - Wien erschwert die Vermietung von Wohnungen zu touristischen Zwecken noch weiter: Ab 2027 gilt in der Bundeshauptstadt eine Registrierungspflicht. Das bedeutet, dass eine Kurzzeitvermietung über Plattformen wie Airbnb zuvor der Behörde gemeldet werden muss. Auch die Umwidmung von Wohnungen in Beherbergungsstätten wird drastisch eingeschränkt. Denn hier sind die Fälle zuletzt gestiegen.

19-Jähriger durchschlug mit Auto Hauswand in der Steiermark

Eggersdorf - Bei einem Verkehrsunfall in Brodersdorf (Bezirk Graz-Umgebung), bei dem ein Auto eine Hauswand durchbrach, ist Samstagfrüh ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei war der junge Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Der 19-Jährige wurde von der Feuerwehr geborgen, das Haus ist einsturzgefährdet, teilte die Polizei mit.

Münchner Oktoberfest wurde eröffnet

München - Das 191. Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Neu-Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) zapfte bei seiner Anstich-Premiere mit zwei Schlägen das erste Fass Bier an und startete mit dem "O'zapft is" das weltberühmte Volksfest. Die erste Maß Bier reichte er der Tradition folgend dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Während Böllerschüsse den Start des Festes verkündeten, stießen beide auf eine friedliche Wiesn an.

NEOS für höhere Studiengebühren und Mindeststudienleistung

Wien - Die NEOS gehen mit der Forderung nach einer Verdopplung der Studiengebühren und der Mindeststudienleistung in die Verhandlungen zur Hochschulstrategie 2040. Für Studierende aus Drittstaaten sollen die Gebühren sogar von derzeit 726,72 Euro auf 2.500 Euro pro Semester steigen - verbunden mit einem leichteren Arbeitsmarktzugang. Die IT:U (Interdisciplinary Transformation University Austria) soll außerdem in die Uni Linz eingegliedert werden, heißt es in einem Positionspapier.

Armutskonferenz kritisiert neuen Sozialhilfe-Entwurf

Wien - Die Armutskonferenz sieht bei dem durchgesickerten Entwurf für die neue Sozialhilfe aus dem Haus von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) Verbesserungspotenzial. Sozialexperte Martin Schenk vermisst u.a. die klare Zielsetzung der "Armutsbekämpfung". Besonders kritisch wird die Debatte um eine Umstellung von Geld- auf Sachleistungen gesehen: Was harmlos klinge, sei ein "Rückschritt in die autoritären und paternalistischen Modelle des vorigen Jahrhunderts".

Zu verschenken: Museen können sich um Kunstwerke bewerben

Berlin - Mit einer ungewöhnlichen Aktion sollen mehr als 1.500 Kunstwerke der Öffentlichkeit zugutekommen. Die Sammlung des vor zwei Jahren verstorbenen deutschen Mäzens Christoph Müller wird an Museen verschenkt - bis zum Jahresende können sie sich um Werke bewerben, wie die zuständige Stiftung mitteilte. Zuvor hatte die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet.

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red