Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streit

Washington/Nuuk/Kopenhagen - Die USA, Dänemark und Grönland haben im Streit um die Arktisinsel einen Durchbruch verkündet. In der kommenden Woche werde voraussichtlich ein Abkommen mit den USA unterzeichnet, teilten die Regierungen von Dänemark und Grönland gemeinsam mit. Eine lang anhaltende Unsicherheit werde "hoffentlich" bald durch ein verbindliches Abkommen beendet, teilte der dänische Außenminister Lars L�kke Rasmussen auf der Plattform Facebook mit.

Nach Trump-Verbot: Kein Zutritt für MS NOW ins Weiße Haus

Washington - Nachdem US-Präsident Donald Trump mehreren Medien den Zugang zum Weißen Haus verboten hat, sind einem Reporter und einem Kameramann des betroffenen Senders MS NOW eigenen Angaben zufolge tatsächlich der Zutritt verwehrt worden. Ihnen seien an einer Sicherheitsschleuse außerhalb des Weißen Hauses die Pressezugangsausweise abgenommen worden, berichteten die beiden via MS NOW.

Ab 2027 Registrierungspflicht bei Kurzzeitvermietung in Wien

Wien - Wien erschwert die Vermietung von Wohnungen zu touristischen Zwecken noch weiter: Ab 2027 gilt in der Bundeshauptstadt eine Registrierungspflicht. Das bedeutet, dass eine Kurzzeitvermietung über Plattformen wie Airbnb zuvor der Behörde gemeldet werden muss. Auch die Umwidmung von Wohnungen in Beherbergungsstätten wird drastisch eingeschränkt. Denn hier sind die Fälle zuletzt gestiegen.

Drohnen legen Flughafen Luxemburg zeitweise lahm

Luxemburg - Wegen der Sichtung nicht genehmigter Drohnen ist der Flugbetrieb am Flughafen Luxemburg in der Nacht auf Samstag vorübergehend eingestellt worden. Laut Luxemburgs Regierung wurde der Luftraum am Freitagabend vorsorglich geschlossen. Insgesamt seien 19 ankommende Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet worden. "Nach zwei Inspektionen, die ein unmittelbares Risiko für die Flugsicherheit ausschließen konnten, wurde der Flughafenbetrieb gegen 1.20 Uhr wieder aufgenommen", hieß es.

Bericht: Teile von US-Tarnkappenjet nach China umgeleitet

Washington/Hongkong/Bethesda (Maryland) - Geheime Technik des hochmodernen US-Tarnkappenjets F-35 ist einem Medienbericht zufolge womöglich China in die Hände gefallen. Die Plattform Politico berichtete am Freitag, dass eine Ladung mit Teilen des Flugzeugs, darunter die Cockpithaube mit der Tarnkappentechnologie, auf dem Weg von Australien in die USA nach Hongkong umgeleitet wurde und seither als vermisst gilt. Der Tarnkappen-Jet F-35 gilt als das modernste Kampfflugzeug der Welt.

Neue US-Sanktionen gegen Russland treten in Kraft

Washington - US-Präsident Donald Trump hat das neue Sanktionspaket der USA gegen Russland in Kraft gesetzt. Er unterzeichnete am Freitag das vom US-Kongress beschlossene Gesetz. Das Sanktionspaket hatte zuvor eine parteiübergreifende Mehrheit im Kongress bekommen und soll den Kreml im Ukraine-Krieg stärker unter Druck setzen. Das US-Außenministerium billigte überdies zur Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung ein Rüstungsgeschäft im Umfang von knapp 2,7 Milliarden Dollar.

Belarus hielt Militärübung an der Grenze zur EU ab

Minsk - Im mit Russland verbündeten Belarus sind in den vergangenen Tagen Militärübungen im Westen des Landes an der Grenze zur EU abgehalten worden. Die Manöver von Dienstag bis Freitag hätten das Ziel gehabt, "die Fähigkeiten der Soldaten zur Verteidigung der Souveränität und territorialen Integrität des Landes zu stärken", teilte das Verteidigungsministerium von Belarus am Samstag im Onlinedienst Telegram mit.

Münchner Oktoberfest wurde eröffnet

München - Das 191. Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Neu-Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) zapfte bei seiner Anstich-Premiere mit zwei Schlägen das erste Fass Bier an und startete mit dem "O'zapft is" das weltberühmte Volksfest. Die erste Maß Bier reichte er der Tradition folgend dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Während Böllerschüsse den Start des Festes verkündeten, stießen beide auf eine friedliche Wiesn an.

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red