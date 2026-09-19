Rauch und Flammen nahe des Flughafens von Riad

Sanaa - Nach Luftalarm in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist in der Nähe des internationalen Flughafens schwarzer Rauch aufgestiegen. Anrainer der Hauptstadt berichteten der Nachrichtenagentur AFP am Samstag zudem von Explosionen. Ein AFP-Journalist beobachtete, wie Feuerwehrleute in der Nähe des Flughafens versuchten, einen brennenden Tank mit dem Logo des saudi-arabischen Ölriesen Aramco zu löschen.

Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streit

Washington/Nuuk/Kopenhagen - Die USA, Dänemark und Grönland haben im Streit um die Arktisinsel einen Durchbruch verkündet. In der kommenden Woche werde voraussichtlich ein Abkommen mit den USA unterzeichnet, teilten die Regierungen von Dänemark und Grönland gemeinsam mit. Eine lang anhaltende Unsicherheit werde "hoffentlich" bald durch ein verbindliches Abkommen beendet, teilte der dänische Außenminister Lars L�kke Rasmussen auf der Plattform Facebook mit.

Ab 2027 Registrierungspflicht bei Kurzzeitvermietung in Wien

Wien - Wien erschwert die Vermietung von Wohnungen zu touristischen Zwecken noch weiter: Ab 2027 gilt in der Bundeshauptstadt eine Registrierungspflicht. Das bedeutet, dass eine Kurzzeitvermietung über Plattformen wie Airbnb zuvor der Behörde gemeldet werden muss. Auch die Umwidmung von Wohnungen in Beherbergungsstätten wird drastisch eingeschränkt. Denn hier sind die Fälle zuletzt gestiegen.

Deutscher General wird Chef von NATO-Militärausschuss

Kopenhagen/Brüssel - Der deutsche General Carsten Breuer wird neuer Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Der Generalinspekteur der Bundeswehr ist am Samstag bei einer Sitzung des Gremiums in Kopenhagen zum Nachfolger des italienischen Admirals Giuseppe Cavo Dragone gewählt worden, wie der Ausschuss mitteilte. Dieser gratulierte seinem Nachfolger auf X. Die Amtsübergabe soll im Juli 2027 erfolgen.

LH-Stv. Stefan Schnöll verlässt die Salzburger Politik

Salzburg - Salzburg Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) verlässt die Politik. Das bestätigte die ÖVP am Samstagabend in einer Aussendung. Schnöll, der in der Salzburger Landesregierung unter anderem für die Ressorts Verkehr, Tourismus und Kultur zuständig ist, soll in die Privatwirtschaft wechseln.

Bericht: Teile von US-Tarnkappenjet nach China umgeleitet

Washington/Hongkong/Bethesda (Maryland) - Geheime Technik des hochmodernen US-Tarnkappenjets F-35 ist einem Medienbericht zufolge womöglich China in die Hände gefallen. Die Plattform Politico berichtete am Freitag, dass eine Ladung mit Teilen des Flugzeugs, darunter die Cockpithaube mit der Tarnkappentechnologie, auf dem Weg von Australien in die USA nach Hongkong umgeleitet wurde und seither als vermisst gilt. Der Tarnkappen-Jet F-35 gilt als das modernste Kampfflugzeug der Welt.

CNN: KI-Fehler löste beinahe US-Militäreinsatz aus

Washington/Peking/Teheran - Ein mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellter, fehlerhafter US-Geheimdienstbericht hätte laut dem Sender CNN fast dazu geführt, dass das US-Militär inmitten des Iran-Kriegs ein chinesisches Schiff stürmte. CNN zitierte am Freitag (Ortszeit) mit dem Vorfall vertraute Kreise. Demnach warnte der Bericht vor einer angeblichen Ladung des Schiffes mit Komponenten für Atomwaffen. Die Informationen seien "komplett falsch" gewesen und hätten "fast einen Krieg verursacht".

Drohnen legen Flughafen Luxemburg zeitweise lahm

Luxemburg - Wegen der Sichtung nicht genehmigter Drohnen ist der Flugbetrieb am Flughafen Luxemburg in der Nacht auf Samstag vorübergehend eingestellt worden. Laut Luxemburgs Regierung wurde der Luftraum am Freitagabend vorsorglich geschlossen. Insgesamt seien 19 ankommende Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet worden. "Nach zwei Inspektionen, die ein unmittelbares Risiko für die Flugsicherheit ausschließen konnten, wurde der Flughafenbetrieb gegen 1.20 Uhr wieder aufgenommen", hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red