Ab 2027 Registrierungspflicht bei Kurzzeitvermietung in Wien

Wien - Wien erschwert die Vermietung von Wohnungen zu touristischen Zwecken noch weiter: Ab 2027 gilt in der Bundeshauptstadt eine Registrierungspflicht. Das bedeutet, dass eine Kurzzeitvermietung über Plattformen wie Airbnb zuvor der Behörde gemeldet werden muss. Auch die Umwidmung von Wohnungen in Beherbergungsstätten wird drastisch eingeschränkt. Denn hier sind die Fälle zuletzt gestiegen.

Houthi-Miliz reklamiert Angriffe in Saudi-Arabien

Sanaa - Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen hat erneut Angriffe in Saudi-Arabien für sich reklamiert, unter anderem in der saudischen Hauptstadt Riad. Ein Houthi-Sprecher teilte mit, die Gruppe habe Dutzende ballistische Raketen und Drohnen gegen "sensible Ziele" in Riad sowie auf Anlagen des saudischen Ölkonzerns Aramco in der Hafenstadt Yanbu am Roten Meer abgefeuert. Die Angriffe hätten mehrere größere Brände ausgelöst.

Fico kritisiert "Kriegstreiber" innerhalb der NATO

Bratislava - Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat einigen westlichen Politikern vorgeworfen, eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland anzustreben. Nach dem Scheitern der Strategie, Moskau im Ukraine-Krieg zu besiegen, gieße der Westen mit seiner Unterstützung für Kiew weiter Öl ins Feuer, erkläret Fico am Samstag in einer Videobotschaft.

LH-Stv. Stefan Schnöll verlässt die Salzburger Politik

Salzburg - Salzburg Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) verlässt die Politik. Das bestätigte die ÖVP am Samstagabend in einer Aussendung. Schnöll, der in der Salzburger Landesregierung unter anderem für die Ressorts Verkehr, Tourismus und Kultur zuständig ist, soll in die Privatwirtschaft wechseln.

CNN: KI-Fehler löste beinahe US-Militäreinsatz aus

Washington/Peking/Teheran - Ein mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellter, fehlerhafter US-Geheimdienstbericht hätte laut dem Sender CNN fast dazu geführt, dass das US-Militär inmitten des Iran-Kriegs ein chinesisches Schiff stürmte. CNN zitierte am Freitag (Ortszeit) mit dem Vorfall vertraute Kreise. Demnach warnte der Bericht vor einer angeblichen Ladung des Schiffes mit Komponenten für Atomwaffen. Die Informationen seien "komplett falsch" gewesen und hätten "fast einen Krieg verursacht".

Trump kündigt "AI Force" zur KI-Regulierung an

Washington - US-Präsident Donald Trump will eine "AI Force" zur Überwachung der Künstlichen Intelligenz (KI) ins Leben rufen. Am Samstag kündigte er auf seiner Online-Plattform Truth Social an, in naher Zukunft einen KI-Beauftragten zu ernennen. Das Wachstum dieser Branche werde in keiner Weise behindert, schrieb Trump. Die Regierung werde die Technologie vielmehr wertschätzen, unterstützen und deren Wachstum beaufsichtigen.

Deutscher General wird Chef von NATO-Militärausschuss

Kopenhagen/Brüssel - Der deutsche General Carsten Breuer wird neuer Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Der Generalinspekteur der Bundeswehr ist am Samstag bei einer Sitzung des Gremiums in Kopenhagen zum Nachfolger des italienischen Admirals Giuseppe Cavo Dragone gewählt worden, wie der Ausschuss mitteilte. Dieser gratulierte seinem Nachfolger auf X. Die Amtsübergabe soll im Juli 2027 erfolgen.

Bericht: Teile von US-Tarnkappenjet nach China umgeleitet

Washington/Hongkong/Bethesda (Maryland) - Geheime Technik des hochmodernen US-Tarnkappenjets F-35 ist einem Medienbericht zufolge womöglich China in die Hände gefallen. Die Plattform Politico berichtete am Freitag, dass eine Ladung mit Teilen des Flugzeugs, darunter die Cockpithaube mit der Tarnkappentechnologie, auf dem Weg von Australien in die USA nach Hongkong umgeleitet wurde und seither als vermisst gilt. Der Tarnkappen-Jet F-35 gilt als das modernste Kampfflugzeug der Welt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red