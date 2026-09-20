Ukraine attackiert Moskau am letzten Wahltag in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Überschattet von Drohnenangriffen auf Moskau haben die Menschen in Russland am dritten und letzten Tag der Parlamentswahl ihre Stimmen abgegeben. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin warf der Ukraine am Sonntag eine versuchte Störung des Urnengangs vor. Bei der Wahl gilt ein Sieg der Partei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin als sicher. Sie hat seit 2003 alle Parlamentswahlen gewonnen. Neben ihr sind nur andere Kreml-treue Parteien zugelassen.

Katzian gegen Personaldebatte in der SPÖ

Wien - ÖGB-Chef Wolfgang Katzian zeigt wenig Verständnis für die Personaldebatte um SPÖ-Obmann Andreas Babler. "Mit dem Auswechseln einer Person wird sich kein einziger Umfragewert verbessern", sagte der SPÖ-Grande am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Ebenso wenig konnte er sich für Änderungen bei den Pensionen erwärmen. In Wirtschaftsfragen pochte Katzian auf eine Höherdotierung des Insolvenzentgeltfonds. Für Energiekonzerne will er erneut eine Margenbegrenzung.

Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern begonnen

Berlin/Schwerin - Bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hat sich am Sonntag eine hohe Beteiligung abgezeichnet. In der Hauptstadt lag sie am Nachmittag bei 27,9 Prozent, um viereinhalb Prozentpunkte mehr als 2023. In Mecklenburg-Vorpommern wurden 40,7 Prozent verbucht, um 8,2 Prozentpunkte mehr als 2021. Umfragen ließen ein Debakel für die CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz erwarten, über dessen bevorstehende Ablöse heftig spekuliert wird.

Ökonomin hält deutschen Tankrabatt für schweren Fehler

Köln/Berlin - Die Wirtschaftsforscherin Veronika Grimm hat die Entscheidung der deutschen Bundesregierung für einen neuen Tankrabatt als zynisch bezeichnet. So werde auf Kosten der jungen Generation das Fahren von Autos mit Verbrennungsmotor subventioniert, sagte die Ökonomin dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Durch "opportunistische Politik" werde versucht, die Wähler nicht zu verprellen, "aber am Ende führt es nur dazu, dass viele Wähler sich frustriert von den etablierten Parteien abwenden."

Iran stellt weiter Bedingungen für Öffnung von Hormuz-Straße

Teheran/Washington - Der Iran will die Seestraße von Hormuz im Persischen Golf erst wieder öffnen, wenn seine Bedingungen erfüllt und die Zusagen der USA umgesetzt wurden. Dies erklärte Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Fars am Sonntag. Die USA warnten unterdessen vor einer Eskalation des Konflikts zwischen Saudi-Arabien und den vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen.

Neue Gewalt im Westjordanland: Tote und Verletzte

Tel Aviv/Ramallah - Kurz vor Beginn des höchsten jüdischen Feiertags Yom Kippur eskaliert die Gewalt im Westjordanland. Die israelischen Streitkräfte teilten am Sonntag mit, Soldaten hätten einen Palästinenser getötet, der versucht habe, sie mit einem Auto zu rammen. Zudem kam laut Polizei ein Israeli durch Schüsse ums Leben.

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red